Проривів на зустрічі радників лідерів "Нормандської четвірки" в Берліні не було, - Кулеба

Проривів у переговорах на зустрічі радників лідерів "Нормандської четвірки" 12 січня в Берліні не було.

Про це в Twitter заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Проривів не було, але атмосфера розмови була трохи кращою, ніж на попередніх зустрічах", - написав Кулеба, відповідаючи на запитання про те, як він оцінює ці переговори.

Нагадуємо, 12 січня в столиці Німеччини відбулася зустріч політичних радників глав держав-членів "нормандської четвірки". Переговори тривали понад 6 годин.

Читайте також: Єрмак: "нормандські" переговори радників продовжаться наступного тижня

перемовини (3095) Кулеба Дмитро (3606) нормандська четвірка (1526)
+10
кацапня встревожилась

14.01.2021 19:21 Відповісти
+8
а порывов?
14.01.2021 19:11 Відповісти
+6
Нормандская встреча. Не в бровь, а в газ. https://tverezo.info/post/129328 13.01.2021 https://tverezo.info/post/author/helgi-sharp Helgi Sharp https://tverezo.info/post/129328#disqus_thread 1

Сразу несколько источников, близких к ОПУ (https://t.me/Sharpreview/2406 см. мой телеграм ), сообщают, что в Берлине на Нормандской встрече политсоветников главным вопросом повестки дня был не Донбасс, а возобновление российско-украинского сотрудничества в энергетической сфере. Ермак обсуждал со своим визави Козаком тему цены на газ и покупки его напрямую у РФ.
Это якобы обусловлено резким ростом цен на этот энергоноситель в Украине и Европе, а покупка его в РФ позволит снизить цену для украинского потребителя где-то на 30%. И когда Зе говорил, что "дал задание представить план по снижению тарифов", однозначно имел ввиду возобновления сотрудничества с Кремлём.
14.01.2021 19:16 Відповісти
а порывов?
14.01.2021 19:11 Відповісти
Уже одни только позывы.
14.01.2021 19:22 Відповісти
Панhttps://twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba проігнорував одне з найпопулярніших питань поставлене https://twitter.com/pastorkopf @pastorkopf
14.01.2021 19:36 Відповісти
Погано прямо в очі дивилися мокшам. Потрібно було жалісніше дивитися.
14.01.2021 19:12 Відповісти
прорвать может только днище
и с него польется говнище
14.01.2021 19:14 Відповісти
14.01.2021 19:16 Відповісти
14.01.2021 19:17 Відповісти
14.01.2021 19:21 Відповісти
14.01.2021 19:26 Відповісти
Нуууу, вздрогнєм, за хорошу одиночну камеру зеленського
14.01.2021 19:23 Відповісти
С важным видом толкли воду в ступе.
14.01.2021 19:23 Відповісти
...чувак, проснись - все прорывы уже полтора года в Украине
14.01.2021 19:27 Відповісти
Это тот самый план Б который обещал клоун.
14.01.2021 19:27 Відповісти
Сьогодні,в Запоріжжі, похоронили Олега Андрієнка,який загинув від кулі рашистського снайпера.. Залишає стареньку маму, дружину і синочка,якому не виповнилося і року... Нужна просто пєрєстать стрєлять(с)
14.01.2021 19:28 Відповісти
Так. На жаль..
Царство Небесне загиблому.
14.01.2021 19:30 Відповісти
Нічого іншого і бути не могло.
14.01.2021 19:29 Відповісти
що, не вдалось зрадити Україну ?
14.01.2021 19:29 Відповісти
Кулеба про це не знає. Він не є довіреною особою ЗЕленського, а є лише міністром.
Тому до важливих перемовин його не запрошують.
14.01.2021 19:34 Відповісти
Тобто міністр без посади.
14.01.2021 20:13 Відповісти
Міністр без впливу. Але саме він відповідає за дипломатичні контакти, на які прості зелені хлопці не зважають. І за певних обставин він може впливати на те, звідки прилетить.
14.01.2021 20:47 Відповісти
Ні за що він не відповідає. Йому не дозволяють.
Таке ж ставлення до нього і зі сторони закордонних партнерів.
14.01.2021 20:53 Відповісти
Ви не знаєте напевно, як працюють дипломатичні служби. І як вони збирають інформацію.
14.01.2021 20:57 Відповісти
Гаразд. А ви знаєте ?
14.01.2021 21:01 Відповісти
Мені розповідали.
14.01.2021 21:01 Відповісти
Хто ?
14.01.2021 21:03 Відповісти
угу .. 6 часов говорили тупо ни о чем ... Зелохи вам поверили а Мы - Нет !!!
14.01.2021 19:31 Відповісти
Вчора єрмак домовився в Берліні про відновлення торгівельно-економічної співпраці з московією + плюс вибори на Донбасі + вода до Криму..(с)
15.01.2021 00:01 Відповісти
Чтобы были прорывы надо порвать жопу кацапским оккупантам , других вариантов НЕТ .
14.01.2021 19:32 Відповісти
Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди (с) Симон Петлюра
14.01.2021 19:56 Відповісти
Президент дерьмак стверджує зворотнє.
14.01.2021 19:39 Відповісти
"Пррорывов" може й не було, а пориви швидко
заштопали...
14.01.2021 19:40 Відповісти
Обратите внимание на паузу, в новостях. Что-то затянулась... Цензор, не интригуйте! Что случилось???!!!
14.01.2021 19:42 Відповісти
Украина не пойдет ни на какие условия, кроме своих национальных интересов и никаких администраций оккупационных и никаких статусов, а полный вывод войск оккупационных и полный возврат Украине ее территорий! Никаких других условий и быть не может!!!
14.01.2021 19:49 Відповісти
А кто ждал прорыва? Кретины с йододефицитом? Или профессиональные лжецы-дипломаты? Так они-то в курсе, что дурака валяют....
14.01.2021 19:50 Відповісти
Прорыв это когда ? Когда танки на Крещатике? Нам прорывы не надо. Нам надо чтобы вы все мирно ушли вместе со шмарклей.
14.01.2021 19:56 Відповісти
зебилы как обычно врут о том, что происходило в берлине. Суть клоунского вояжа заключалось в том, что дерьмак с козаком договорились о прямых(!) поставках кацапского газа в Украину. Это даст минус 20-30% скидки от текущей стоимости. Квартальные черти будут пиарить это снижение стоимости газа на рынке как величайшую победу всех времен и народов.
Но разве у кого-то здравомыслящего есть иллюзии, что кремлефашисты пошли на этот шаг из альтруизма?! Совсем нет. Цена вопроса: отмена языкового закона, подача воды в Крым, закупка спутника, полная амнистия убийцам евромайдановцев, амнистия дырявым убивавшим украинских воинов, закрытие болючих для кремля программ типа "гром2", ольха и тд и тп. петухи из банковой либо все пропихнут через раду, либо будут постепенно пихать небольшими партиями. Так что не даром накануне берлинского вояжа быдло выходило на митинги против повышения цены на газ. Это все была спланированная акция банковой с целью пропихнуть кацапский газ и выдать это за победу.
14.01.2021 19:57 Відповісти
13.‎01.‎2021
Представитель России в "нормандском формате" Дмитрий Козак по возвращении из Берлина - "Тимофеев (*обозначение Ермака внутри администрации президента РФ) сказал, что им срочно нужен позитивный кейс. Десятка два, любых на обмен. Любое разведение войск в любом месте".(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
14.01.2021 19:59 Відповісти
Аферисты всегда врут. От нашего правительства мы правды не узнаем. Надо читать зарубежные СМИ.
14.01.2021 20:10 Відповісти
Кулеба, як і інші україннські чиновники, посипає, посипає нас оптІмізЬмом... Старый прием... Еще с тех времен, когда диктатор открыл трудящимся истину: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее" и заставил в это поверить. Но, потом ПРАВДА, ИСТИНА стали проявляться... И последствия тоже...
15.01.2021 07:12 Відповісти
 
 