Проривів на зустрічі радників лідерів "Нормандської четвірки" в Берліні не було, - Кулеба

Проривів у переговорах на зустрічі радників лідерів "Нормандської четвірки" 12 січня в Берліні не було.

Про це в Twitter заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Проривів не було, але атмосфера розмови була трохи кращою, ніж на попередніх зустрічах", - написав Кулеба, відповідаючи на запитання про те, як він оцінює ці переговори.

Нагадуємо, 12 січня в столиці Німеччини відбулася зустріч політичних радників глав держав-членів "нормандської четвірки". Переговори тривали понад 6 годин.

Читайте також: Єрмак: "нормандські" переговори радників продовжаться наступного тижня