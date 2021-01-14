Ексчиновника патрульної поліції Харківської області затримано на хабарі 20 тис. грн, - прокуратура

Колишній начальник сектора патрульної поліції одного з відділень поліції Харківського відділу поліції ГУ Нацполіції в області підозрюється в отриманні хабаря за вплив на прийняття рішення про закриття кримінального провадження (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"У ході досудового розслідування встановлено, що адвокат, знаючи про проведення дізнання у кримінальному провадженні щодо нанесення тілесних ушкоджень, вступив у змову з начальником сектору патрульної поліції одного з відділень поліції Харківського відділу поліції ГУНП в області і розробив план з одержання неправомірної вигоди", - зазначається в інформації.



За даними досудового слідства, поліцейський зустрівся із заявником та пообіцяв вплинути на дізнавача, а саме — на прийняття рішення щодо закриття справи. Вартість такої "допомоги" склала 20 тис. грн. Гроші повинні були бути передані через адвоката. У грудні 2020 року заявник зустрівся з адвокатом і передав йому зазначену суму.

Читайте також: На Буковині чиновник Держпраці попався на хабарі 1 тис. євро, - Нацполіція. ФОТО

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний поліцейський систематично одержував неправомірну вигоду в розмірі 4 тис. грн за неперешкоджання підприємницькій діяльності. У цьому кримінальному провадженні йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.



Досудове розслідування обох проваджень здійснює Територіальне управління ДБР, розташоване в Полтаві. Процесуальне провадження - Харківська облпрокуратура.