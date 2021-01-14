УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10123 відвідувача онлайн
Новини Хабарники
2 740 5

Ексчиновника патрульної поліції Харківської області затримано на хабарі 20 тис. грн, - прокуратура

Колишній начальник сектора патрульної поліції одного з відділень поліції Харківського відділу поліції ГУ Нацполіції в області підозрюється в отриманні хабаря за вплив на прийняття рішення про закриття кримінального провадження (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"У ході досудового розслідування встановлено, що адвокат, знаючи про проведення дізнання у кримінальному провадженні щодо нанесення тілесних ушкоджень, вступив у змову з начальником сектору патрульної поліції одного з відділень поліції Харківського відділу поліції ГУНП в області і розробив план з одержання неправомірної вигоди", - зазначається в інформації.

За даними досудового слідства, поліцейський зустрівся із заявником та пообіцяв вплинути на дізнавача, а саме — на прийняття рішення щодо закриття справи. Вартість такої "допомоги" склала 20 тис. грн. Гроші повинні були бути передані через адвоката. У грудні 2020 року заявник зустрівся з адвокатом і передав йому зазначену суму.

Читайте також: На Буковині чиновник Держпраці попався на хабарі 1 тис. євро, - Нацполіція. ФОТО

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний поліцейський систематично одержував неправомірну вигоду в розмірі 4 тис. грн за неперешкоджання підприємницькій діяльності. У цьому кримінальному провадженні йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування обох проваджень здійснює Територіальне управління ДБР, розташоване в Полтаві. Процесуальне провадження - Харківська облпрокуратура.

Автор: 

хабар (4793) Харківщина (6054) патрульна поліція (1449)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі правоохоронні органи пересадіть,і не прогадаєте. Цьому просто не повезло. Випав паршивий шанс із мільйона.
показати весь коментар
14.01.2021 19:51 Відповісти
А кому будет звонить твоя мама?
показати весь коментар
14.01.2021 19:57 Відповісти
Ексчиновника патрульної поліції Харківської області затримано на хабарі 20 тис. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2729
показати весь коментар
14.01.2021 20:02 Відповісти
Про "новую полицию" - Налоги, которые не приносили пользы налогоплательщику всегда назывались данью и платились оккупантам.(с)
показати весь коментар
14.01.2021 20:02 Відповісти
в уголовном производстве по нанесению телесных повреждений, Источник: https://censor.net/ru/n3241899
По данным досудебного следствия, полицейский встретился с заявителем и пообещал повлиять на дознавателя, чтобы тот закрыл уголовное производство. Источник: https://censor.net/ru/n3241899
"Ты, Алиса, меня не путай. Ща в рожу вцеплюсь" (Кот Базилио)
Т.е потерпевший заявил о побоях а потом сувал полицейскому деньги чтобы закрыть дело?
А забрать заявление не проще?
показати весь коментар
14.01.2021 20:08 Відповісти
 
 