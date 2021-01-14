У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоно-білих прапорів
Олександр Лукашенко сьогодні підписав поправки до кодексу про адміністративні правопорушення і процесуально-виконавчий кодекс про адміністративні правопорушення Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє державне агентство "Белта".
Новий кодекс позиціонується як такий, що має "попереджувальний і профілактичний" характер роботи з правопорушеннями. Агентство зазначає, що нові кодекси спрямовані на лібералізацію адміністративної відповідальності та спрощення порядку притягнення юридичних і фізичних осіб до адміністративної відповідальності. Так, з КоАП було виключено 110 банків, що діяли раніше норм, а 230 санкцій - скориговані.
Водночас, голова Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь Наталія Качанова повідомила виданню, що нове законодавство передбачає серйозні штрафи за використання будь-якої "невстановленої символіки".
"У нас є державна встановлена символіка, а все інше - невстановлена. Біло-червоно-білі прапори, звичайно, потраплять - це невстановлена символіка. Вони не мають права бути розміщеними. Це ж не діло, що почали використовувати хто хоче", - заявила Кочанова.
Вона підкреслила також, що Мінськ "вже зачистили, і добре зачистили" від недержавної символіки.
Telegram-канал "Пул першого", близький, за даними місцевих ЗМІ, до пресслужби президента, повідомляє, що за вивішування прапорів жителів країни штрафуватимуть до 580 білоруських рублів ($225). Для юридичних осіб ця сума становитиме до 1740 білоруських рублів ($676).
Пусть он хоть трижды кацап, мля! Но, написал верно. Если честно, то я такого прикола не ожидал! Хитёр Бацька! Признание истины- не есть ошибка. Напротив.
Написано тут грамотно, конечно, - переминается с ноги на ногу мужчина. - Но на самом деле я просто сделал снеговика у сарая. Никаких политических… э-э-э… ничего я не преследовал. Нигде я не участвовал, нигде не выступал, с флагами не бегал. А просто сделал снеговика. Снеговики ведь всякие бывают - волк-снеговик, лиса-снеговик.
Такого маразма даже в СССР не было !!!
Луку и Пуйла надо сдать на опыты в лабораторию.....
не место ему во главе государства, нужен либо другой либо пускай прежний остается.
правила форума забыл ?
Красное с белым не берите,
Вы поедете на бал?
А што на самой справе смешна - што ты, "патрыет форумны", нават мову не пажадау' вывучыць.
Ну добра, вам н@сраць на дэмакратыю, на добрасуседскiя адносiны з Лiтвой, на салiдарнасць з пратэстуючымi беларусамi.
Але чаму вам н@сраць на сваiх загiблых грамадзян на Майдане - вы гандлюеце з Лукой, а ен супраць вас у ААН галасавау'. У яго у' АМАПе працуюць былыя "беркуты" - каты Майдану. Гэта толькi некалькi прыкладау'...
Пріоритет Білоруського кризового центру у Львові - допомога білорусам, яких переслідує влада з політичних мотивів.
У Львові вчора, 11 січня, запрацював «Білоруський кризовий центр» для тих громадян Білорусі, які покинули свою країну через репресії з боку підконтрольних Олександру Лукашенку органів влади. Про це https://belaruscentr.tilda.ws/ukr йдеться на сайті центру.
«Білоруський кризовий центр» у Львові надаватиме юридичну, психологічну допомогу, також допомогу в пошуку житла, роботи і навчання, оформленні посвідки на проживання в Україні. Окрім цього:
допомогу у подачі заяви про надання притулку;
допомогу сім'ям з дітьми в пошуку шкіл і дитячих садків;
допомогу в пошуку сімейного лікаря.
Трэба дапамога? Звяртайцеся!
Львів, вулиця Дорошенка, 32
Тэл: +38 (068) 325 61 44 (telegram)
E-mail: [email protected]
https://nash-dim.com.ua/ Сайт БО "МВФ "НАШ ДIМ"
Когда же реальный отпор будет?
Ну, нельзя же так давать себя унижать...
Сколько вас ещё бить и калечить будут?
Эх, а ведь когда-то и против Орды устояли, и тевтонцев разбили...
Гэта слова зложана з дзьвух - "Майдан i е@.нутыя". Беларусы зау'важылi абразу - вось чаму пакрыу'дзiлiся менавiта на гэтае слова.
" немайданящие" i "майданутыя" -гэтыя словы маюць розны сэнс.
I ты, касап, не спадзявайся, што я цябе у' твой высер рылам не макну.
короче новость мутная...
наоборот новые правила более мягкие, даже сам источник говорит:
Как сообщалось БЕЛТА, https://www.belta.by/society/view/novye-koap-i-pikoap-obespechivajut-spravedlivost-administrativnoj-otvetstvennosti-ipatov-423995-2021/ новые КоАП и ПИКоАП направлены на либерализацию административной ответственности и упрощение порядка привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности. Основной новеллой кодексов прежде всего является их профилактическая и предупредительная направленность.
Источник: https://censor.net/ru/n3241903