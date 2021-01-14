У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоно-білих прапорів

Олександр Лукашенко сьогодні підписав поправки до кодексу про адміністративні правопорушення і процесуально-виконавчий кодекс про адміністративні правопорушення Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє державне агентство "Белта".

Новий кодекс позиціонується як такий, що має "попереджувальний і профілактичний" характер роботи з правопорушеннями. Агентство зазначає, що нові кодекси спрямовані на лібералізацію адміністративної відповідальності та спрощення порядку притягнення юридичних і фізичних осіб до адміністративної відповідальності. Так, з КоАП було виключено 110 банків, що діяли раніше норм, а 230 санкцій - скориговані.

Водночас, голова Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь Наталія Качанова повідомила виданню, що нове законодавство передбачає серйозні штрафи за використання будь-якої "невстановленої символіки".

Дивіться також: Сніговика потрібно змити: міліція в Мінську зажадала прибрати з вікна новорічний біло-червоний малюнок. ВIДЕО

"У нас є державна встановлена ​​символіка, а все інше - невстановлена. Біло-червоно-білі прапори, звичайно, потраплять - це невстановлена ​​символіка. Вони не мають права бути розміщеними. Це ж не діло, що почали використовувати хто хоче", - заявила Кочанова.

Вона підкреслила також, що Мінськ "вже зачистили, і добре зачистили" від недержавної символіки.

Telegram-канал "Пул першого", близький, за даними місцевих ЗМІ, до пресслужби президента, повідомляє, що за вивішування прапорів жителів країни штрафуватимуть до 580 білоруських рублів ($225). Для юридичних осіб ця сума становитиме до 1740 білоруських рублів ($676).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко закликав білорусів "взяти в руки голову" і задуматися про майбутнє, щоб "діти не ходили в постолах і під батогом"