6 955 90

У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоно-білих прапорів

Олександр Лукашенко сьогодні підписав поправки до кодексу про адміністративні правопорушення і процесуально-виконавчий кодекс про адміністративні правопорушення Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє державне агентство "Белта".

Новий кодекс позиціонується як такий, що має "попереджувальний і профілактичний" характер роботи з правопорушеннями. Агентство зазначає, що нові кодекси спрямовані на лібералізацію адміністративної відповідальності та спрощення порядку притягнення юридичних і фізичних осіб до адміністративної відповідальності. Так, з КоАП було виключено 110 банків, що діяли раніше норм, а 230 санкцій - скориговані.

Водночас, голова Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь Наталія Качанова повідомила виданню, що нове законодавство передбачає серйозні штрафи за використання будь-якої "невстановленої символіки".

Дивіться також: Сніговика потрібно змити: міліція в Мінську зажадала прибрати з вікна новорічний біло-червоний малюнок. ВIДЕО

"У нас є державна встановлена ​​символіка, а все інше - невстановлена. Біло-червоно-білі прапори, звичайно, потраплять - це невстановлена ​​символіка. Вони не мають права бути розміщеними. Це ж не діло, що почали використовувати хто хоче", - заявила Кочанова.

Вона підкреслила також, що Мінськ "вже зачистили, і добре зачистили" від недержавної символіки.

Telegram-канал "Пул першого", близький, за даними місцевих ЗМІ, до пресслужби президента, повідомляє, що за вивішування прапорів жителів країни штрафуватимуть до 580 білоруських рублів ($225). Для юридичних осіб ця сума становитиме до 1740 білоруських рублів ($676).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко закликав білорусів "взяти в руки голову" і задуматися про майбутнє, щоб "діти не ходили в постолах і під батогом"

Автор: 

Білорусь (8084) символіка (192) Лукашев Олександр (5)
Топ коментарі
+37
Осталось давать сроки за использование беларусского языка. Лишь бы не было Майдана.
14.01.2021 20:04
+13
привет из Латвии в поддержку белорусов, геть ватников и срускую сволочь.У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 2139
14.01.2021 20:30
+12
Пратэстуючых, якiя размау'лялi беларускаю - АМАПау'цы адмячалi вгпратку фарбаю. Па гэтай фарбе - iх у турмах збiвалi асаблiва жорстка. Гэта у'лада акупацыйная - з самага пачатку знiшчала у'се беларускае. Мне балюча бачыць, што ва Украiне шмат прыхiльнiкау' Лукашэнкi. А у беларускiх тэмах навiн - столькi прыдуркау', маларосау', расейскiх тролей.
14.01.2021 20:40
Осталось давать сроки за использование беларусского языка. Лишь бы не было Майдана.
14.01.2021 20:04
и белобендеровцев чтобы не было !
14.01.2021 20:08
Навряд . Скорее в масковских школах будет обязательным Беларусский язык . ))
14.01.2021 20:39
А почему у нас не ввели расстрел за червоно-черный?
14.01.2021 22:03
Пратэстуючых, якiя размау'лялi беларускаю - АМАПау'цы адмячалi вгпратку фарбаю. Па гэтай фарбе - iх у турмах збiвалi асаблiва жорстка. Гэта у'лада акупацыйная - з самага пачатку знiшчала у'се беларускае. Мне балюча бачыць, што ва Украiне шмат прыхiльнiкау' Лукашэнкi. А у беларускiх тэмах навiн - столькi прыдуркау', маларосау', расейскiх тролей.
14.01.2021 20:40
В нас немає прихильників бульбофюрера, у нас говорять луку собаку на гіляку.
14.01.2021 21:05
Напэу'на па гэтаму вы купляеце у' Лукi нафтахiмiю (болей за 30% рынка ), электрыку з БелАЭС, МАЗы, шмат яшчэ чаго. Добра фiнансуеце пуцiнскага саюзнiка i самога пуцiна (РФ у тройцы буйнейшых эканамiчных партнерау' Украiны)
14.01.2021 21:34
Є.
14.01.2021 21:37
У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоно-білих прапорів - Цензор.НЕТ 7120
15.01.2021 09:47
Я прихильник Лукашенка і не приховую. Тому що в Білорусії не розкраден і не знищено промисловість. Саме тому, до речі, ми у вас і купляємо товари - бо у нас власної вже немає.
18.01.2021 08:25
У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 5916
14.01.2021 21:10
завідавать?...
14.01.2021 20:05
Адназначна!!..
14.01.2021 20:19
просто и эффективно
14.01.2021 20:05
Тупо и провокативно. В Украине тоже запрещали ношение касок, передвижение в автоколоннах и т.д.
14.01.2021 20:07
Тю.Так это блевотина кацапская высралась.Не обращай внимание😂
14.01.2021 20:08
Зря вы так. Чувак подметил всё совершенно точно! По факту. Далее- посмотрим.
14.01.2021 20:12
Может быть Андрюха,но шота я коцапов как то не люблю.Приветствую кстати.Как моря-океаны поживают?
14.01.2021 20:20
Привет. Та, скоро увижу. Я уже дома давненько, 2,5 месяца.
Пусть он хоть трижды кацап, мля! Но, написал верно. Если честно, то я такого прикола не ожидал! Хитёр Бацька! Признание истины- не есть ошибка. Напротив.
14.01.2021 20:24
Еще раз: банальным запретом вывешивать флаги, говорить на родном языке или собираться в группы по трое можно добиться лишь более сильного сжатия пружины общественного недовольства. А это и есть глупая и недальновидная тактика - подтверждено многократно.
14.01.2021 21:07
Радієш, курва, стражданню вільних людей?
14.01.2021 20:20
Председателю колхоза Беларусь вже долларов бракує
14.01.2021 20:06
Ні, штрафуватимуть то в бульборублях!
14.01.2021 20:30
криптобульба.
14.01.2021 20:47
Ловок Бацька, не отнять. Ох, и ловок... Похоже на то, что просто прайс-лист выставил Тихановской. Нет?
14.01.2021 20:10
Мне кажется он просто усатое чмо ! Нет ?
14.01.2021 20:20
Пусть чмо. Пусть многократно чмо. Речь о прайс-листе. Он сильно затруднил протесты. Хитер, мля!
14.01.2021 20:26
как сибирский валенок
14.01.2021 20:49
Нет. Просто два флага в стране это перебор. И цензор не сможет мне два флага приделать к нику.
14.01.2021 20:20
Я тебе спам приделаю😂🌷Вместо флага.
14.01.2021 20:22
Спасибо марсик, не стоит утруждаться.
14.01.2021 20:24
Абсолютно спокойно,как палкой в дерьмо тыкнуть😂🌷
14.01.2021 20:27
У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 241
14.01.2021 20:36
14.01.2021 21:03
похоже, как и два мнения
14.01.2021 21:24
и за белую с красным одежду тоже штраф
14.01.2021 20:12
а то найдутся умники, мол мы перехитрили так батьку
14.01.2021 20:12
В белорусском городе Жодино оштрафовали 75-летнюю пенсионерку Ираиду Миско на 228 долларов за то, что она выражала протест, держа в руках бело-красно-белую пастилу
В Беларуси ввели штрафы в размере $200 за использование национальных бело-красных флагов - Цензор.НЕТ 8964
14.01.2021 20:16
и за то, что голосовал за Х.йла тоже штраф 👍
14.01.2021 20:15
Пусть сябры теперь используют белые флаги с надписью "Не сдаёмся!"
14.01.2021 20:14
теперь хоть поняли, что такое свобода
14.01.2021 20:19
Оце вже фсьо!!
14.01.2021 20:20
в колхозе свои правила
14.01.2021 20:23
Мойша, а вы, на традиуионных нядзельных шпацырах на свежым паветры, цяпер будзіце заварочваць свае азяблыя плечы вось у гэта?У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 4196 У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 7453
14.01.2021 20:24
У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 8723
14.01.2021 20:38
Я там вопрос сегодня тебе задал.Может ты случайно не увидел.Повторить?
14.01.2021 20:40
Сябры, идите к пукину на поклон.., и не вставайте с колен, пока пока он луку не накажет..
14.01.2021 20:27
Мужчина живет в деревне Марковичи Гомельского района. 24 декабря он слепил снеговика возле дома. На следующий день началась оттепель - и снеговик растаял. Однако через пару дней к сельчанину пришел участковый и предъявил ему фото того самого снеговика, а затем составил на мужчину протокол по статье 23.34 КоАП

Написано тут грамотно, конечно, - переминается с ноги на ногу мужчина. - Но на самом деле я просто сделал снеговика у сарая. Никаких политических… э-э-э… ничего я не преследовал. Нигде я не участвовал, нигде не выступал, с флагами не бегал. А просто сделал снеговика. Снеговики ведь всякие бывают - волк-снеговик, лиса-снеговик.

У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 8654
14.01.2021 20:28
Fasistkaja xunta ,s takimi ogranicenyjami svobodi oni poteriajet mnogo svojix molodix liudej
14.01.2021 20:29
в ОМОН идут одни старики?
14.01.2021 20:31
Tak tam vse tupyje sobrani v Omon.A vot umnyje ujedut.Vot vizu IT kompaniji odna iz izvesnix kak sozdatelia World in Tanks i ecio 10 IT kompaniji uze k nam perejexali.Eto tolko nacialo
14.01.2021 20:36
в омон идут одни мудаки
14.01.2021 20:38
привет из Латвии в поддержку белорусов, геть ватников и срускую сволочь.У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 2139
14.01.2021 20:30
Короче, одел белую футболку и красные трусы, или белые носки и красные кроссовки - полинял на 200 баксов!?
Такого маразма даже в СССР не было !!!
Луку и Пуйла надо сдать на опыты в лабораторию.....
14.01.2021 20:31
Было. В конце 80-х мусора цеплялись в девчонкам в желтых юбках и синих джинсовках.
14.01.2021 21:31
https://youtu.be/i43Wriq2TQ8 лукавый пад погоней
14.01.2021 20:33
У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 8424
14.01.2021 20:34
Столетиями работала царской России формула(правило)запрещай, убивай, запугивай,и это работало, но сейчас это не работает.Наоборот, стимулирует людей к борьбе .Информации море,это вам не как раньше ловить волну в радио.
14.01.2021 20:34
ну флаг ббб совсем новенький 1918-19г.г. да и запятнал себя в связях с фашизмом.
не место ему во главе государства, нужен либо другой либо пускай прежний остается.
14.01.2021 20:41
Тебе стыдно за убитых вами украинцев?
14.01.2021 20:45
я же уже отвечал, да и не по теме ты тут высказываешься.
правила форума забыл ?
14.01.2021 20:46
Нет не ответил.Тебе стыдно?
14.01.2021 20:49
Правила для людей.Ты нелюдь.
14.01.2021 20:51
лукавый потерял берега, забыл свою историю
14.01.2021 20:42
У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 7751
14.01.2021 20:49
- Да и нет не говорите,
Красное с белым не берите,
Вы поедете на бал?
14.01.2021 20:54
У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоних прапорів - Цензор.НЕТ 6313
14.01.2021 21:03
сябры, не обижайтесь, но вы реально уже смешны.....
14.01.2021 21:11
Я вось не разумею - чаму ты да гэтага часу Крым, цi Данецк не вызвалiу'? I зброя у' вас есць - не то, што у' беларусау'.
А што на самой справе смешна - што ты, "патрыет форумны", нават мову не пажадау' вывучыць.
14.01.2021 21:27
типова відповідь ображеного на українців білоруса
14.01.2021 21:34
Нехай будзе "тыповая" - але есць за што.
Ну добра, вам н@сраць на дэмакратыю, на добрасуседскiя адносiны з Лiтвой, на салiдарнасць з пратэстуючымi беларусамi.
Але чаму вам н@сраць на сваiх загiблых грамадзян на Майдане - вы гандлюеце з Лукой, а ен супраць вас у ААН галасавау'. У яго у' АМАПе працуюць былыя "беркуты" - каты Майдану. Гэта толькi некалькi прыкладау'...
14.01.2021 21:47
не тобі мене судити друже, чому я не звільнив до цього часу Крим та Донбасс! Але українці завоювали своє право вибирати владу, (хай іноді і гівновладу), виступати без заперечень на любих протестах з національною символікою і не одна собака, нам тепер не перепона! Все буде, дай час!
14.01.2021 22:12
http://www.tvoemisto.tv/news/u_lvovi_stvoryly_kryzovyy_tsentr_dlya_bilorusiv_yakyh_peresliduie_vlada_116626.html У ЛЬВОВІ СТВОРИЛИ КРИЗОВИЙ ЦЕНТР ДЛЯ БІЛОРУСІВ, ЯКИХ ПЕРЕСЛІДУЄ ВЛАДА

Пріоритет Білоруського кризового центру у Львові - допомога білорусам, яких переслідує влада з політичних мотивів.




У Львові вчора, 11 січня, запрацював «Білоруський кризовий центр» для тих громадян Білорусі, які покинули свою країну через репресії з боку підконтрольних Олександру Лукашенку органів влади. Про це https://belaruscentr.tilda.ws/ukr йдеться на сайті центру.
«Білоруський кризовий центр» у Львові надаватиме юридичну, психологічну допомогу, також допомогу в пошуку житла, роботи і навчання, оформленні посвідки на проживання в Україні. Окрім цього:

допомогу у подачі заяви про надання притулку;


допомогу сім'ям з дітьми в пошуку шкіл і дитячих садків;


допомогу в пошуку сімейного лікаря.
14.01.2021 21:13
http://belaruscentr.tilda.ws/ Беларускi крызiсны цэнтр у Львове

Трэба дапамога? Звяртайцеся!
Львів, вулиця Дорошенка, 32
Тэл: +38 (068) 325 61 44 (telegram)
E-mail: [email protected]
https://nash-dim.com.ua/ Сайт БО "МВФ "НАШ ДIМ"
14.01.2021 21:14
200$ как-то мало, у них там зарплаты большие, могли бы и больше сделать
14.01.2021 21:18
Блин, вас же много!
Когда же реальный отпор будет?
Ну, нельзя же так давать себя унижать...
Сколько вас ещё бить и калечить будут?
Эх, а ведь когда-то и против Орды устояли, и тевтонцев разбили...
14.01.2021 21:29
и каков же будет ответ самых умных и самых немайданящих в мире протестующих?
14.01.2021 21:33
Ты, лапаць, не манiпулюй! Лука назвау' пратэстуючых беларусау' "майданутымi", таксама, як украiнцау' называлi пуцiноiды.
Гэта слова зложана з дзьвух - "Майдан i е@.нутыя". Беларусы зау'важылi абразу - вось чаму пакрыу'дзiлiся менавiта на гэтае слова.
" немайданящие" i "майданутыя" -гэтыя словы маюць розны сэнс.
I ты, касап, не спадзявайся, што я цябе у' твой высер рылам не макну.
14.01.2021 22:12
Да не, он их "протестунами" обзывает.
14.01.2021 22:45
это надо весь КОАП перечитать, что бы такое найти ни в одном источнике я не нашел.
короче новость мутная...
наоборот новые правила более мягкие, даже сам источник говорит:
Как сообщалось БЕЛТА, https://www.belta.by/society/view/novye-koap-i-pikoap-obespechivajut-spravedlivost-administrativnoj-otvetstvennosti-ipatov-423995-2021/ новые КоАП и ПИКоАП направлены на либерализацию административной ответственности и упрощение порядка привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности. Основной новеллой кодексов прежде всего является их профилактическая и предупредительная направленность.
14.01.2021 21:48
Тебе стыдно за убитых вами украинцев?
14.01.2021 21:53
Ты не будешь писать на этом сайте как нормальный человек.Только через унижения😂🌷
14.01.2021 21:57
Здається Цензор божився, що буде називати Бацьку "тим, хто незаконно захопив владу". Що, вже всьо?
14.01.2021 22:24
совсем бацька рехнулся .его тоже нужно привлекать. присягу принимал под каким флагом ?
14.01.2021 22:33
***** усатый! посмотри Олимпиаду 80! там бялорусы все в бело красном!
14.01.2021 22:33
"У нас есть государственная установленная символика, а все остальное - неустановленная. Бело-красно-белые флаги, конечно, попадут - это неустановленная символика. Они не имеют права быть размещенными. Это же не дело, что начали использовать кто во что горазд", - заявила Кочанова.
Источник: https://censor.net/ru/n3241903
15.01.2021 05:31
яка з усіх цих символік зараз "установленная"
У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоно-білих прапорів - Цензор.НЕТ 7103
15.01.2021 05:35
Должно изыматься с продажи и бельё соответствующих цветов... А то ненароком купишь,и тю-тю денюжки... Это же надо быть такими идиотами! Это уже истерика,судороги режима...
15.01.2021 08:17
У Білорусі ввели штрафи в розмірі $200 за використання національних біло-червоно-білих прапорів - Цензор.НЕТ 8428
показати весь коментар
