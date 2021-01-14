США посилили контроль за технологіями, які можуть бути використані розвідками Росії і Китаю

Міністерство торгівлі США ввело додатковий контроль над американськими технологіями, які можуть бути корисними військовим розвідкам Росії, Китаю, Куби, Ірану і Венесуели.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Міністр торгівлі США Вілбур Росс зазначив, що нові заходи не дозволять розвідці Китаю і російському ГРУ використовувати американські розробки і послуги для шпигунства, збору даних та іншої діяльності, що суперечить інтересам нацбезпеки США.

Міністерство також перегляне заходи контролю за кінцевим використанням хімічної і біологічної зброї, ракетних систем і безпілотників.

Рішення набирає чинності в березні 2021 року.

