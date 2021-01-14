УКР
Новини
США посилили контроль за технологіями, які можуть бути використані розвідками Росії і Китаю

Міністерство торгівлі США ввело додатковий контроль над американськими технологіями, які можуть бути корисними військовим розвідкам Росії, Китаю, Куби, Ірану і Венесуели.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Міністр торгівлі США Вілбур Росс зазначив, що нові заходи не дозволять розвідці Китаю і російському ГРУ використовувати американські розробки і послуги для шпигунства, збору даних та іншої діяльності, що суперечить інтересам нацбезпеки США.

Міністерство також перегляне заходи контролю за кінцевим використанням хімічної і біологічної зброї, ракетних систем і безпілотників.

Рішення набирає чинності в березні 2021 року.

Китай (4923) росія (67998) санкції (12767) США (24388)
Топ коментарі
+6
США усилили контроль за технологиями, которые могут быть использованы разведками России и Китая - Цензор.НЕТ 4831
показати весь коментар
14.01.2021 21:58 Відповісти
+1
очень умно, сначала разместить производство в Китае, новейших технологий.
А сейчас боятся утечки
показати весь коментар
14.01.2021 21:57 Відповісти
+1
Навіть не знаю чи вистоїть США проти могутніх розвідок Куби і Венесуели 🤔.
показати весь коментар
14.01.2021 22:00 Відповісти
Это правда. Стремясь создать конкурента Совку Штаты перестарались и получили конкурента себе.
показати весь коментар
14.01.2021 22:13 Відповісти
первая экономика мира по многим данным.
показати весь коментар
14.01.2021 22:25 Відповісти
по количеству кетайцев сидящих на бутылках, ага
показати весь коментар
14.01.2021 23:48 Відповісти
Особенно на душу населения...
показати весь коментар
15.01.2021 08:03 Відповісти
Ты,дурак? Самые новые и секретные технологии НЕ передают! А вот,Китай и рфия их воруют,и это предупреждение тем,кто способствует этому воровству. Скоро будут ОЧЕНЬ жесткие санкции,которые будут наложены,в том числе,и на тех,кто являются посредниками и пособниками передачи новых технологий.
показати весь коментар
15.01.2021 08:02 Відповісти
кремль уже бегает,чтобы сдать Венесуэлу,в обмен на прощение! Челобитники ср...
показати весь коментар
15.01.2021 08:07 Відповісти
Та они в слове Йух три ошибки делают а вы боитесь что они раньше Маска на Марс полетят
показати весь коментар
14.01.2021 22:12 Відповісти
ну і нехай використовують
https://youtu.be/fn3KWM1kuAw Do You Love Me?
показати весь коментар
14.01.2021 22:12 Відповісти
США, не давайте этим дуракам стекляный буй, ото они яго аб падушку разабьют
показати весь коментар
14.01.2021 22:18 Відповісти
падряпаюца, и то опит
показати весь коментар
14.01.2021 22:22 Відповісти
технологии,технологии...каки таки технологии?

https://twitter.com/Krychek5 Krychek
Самое быстрое решение вопроса в Омске.
Губер так и сказал: "Лезь на другое дерево!"

США посилили контроль за технологіями, які можуть бути використані розвідками Росії і Китаю - Цензор.НЕТ 4198
показати весь коментар
14.01.2021 22:52 Відповісти
Надо бить по рукам немцев, австрийцев, всех, кто что-то строит московитам или продаёт. Сегодня продали турбины Siemens - завтра их выпускает Китай под названием Сцы-Ган-Донг. Пошли они все на Хуавэй - Китай в глубинке до сих пор ездит на паровозах и летает на движках от Ту-104 и Ан-12. Пусть и остаётся на этом уровне.
показати весь коментар
15.01.2021 02:07 Відповісти
В новых санкциях будет наказание любых кампаний за передачу технологий. PS Кстати,вчера посмотрел " Крошечная страна,которая кормит всю планету"... Просто поразительно.
показати весь коментар
15.01.2021 08:10 Відповісти
 
 