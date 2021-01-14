Новини дня: ЄСПЛ взявся за "кримську справу" проти РФ, "слуга народу" Ясько викриває колег по фракції

Європейський суд з прав людини розглядає по суті претензії України до Росії у зв'язку з окупацією Криму, депутат Ясько розповіла про куплених "слуг народу", Хомчак каже, що Журавель і Красногрудь самовільно пішли в "сіру зону", - головні новини України за четвер, 14 січня.

ЄСПЛ взявся судити Росію за Крим

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду "кримську справу" України проти Росії і почав розглядати її по суті. Суд також зазначив, що РФ здійснювала "фактичний контроль" території Криму з 27 лютого 2014 року, тобто, ще до проведення на півострові незаконного "референдуму". Це рішення повністю підриває позицію Росії щодо "приєднання" окупованого півострова. Всього ЄСПЛ розгляне 11 скарг України проти РФ на порушення прав людини в Криму. На це знадобиться час: остаточне рішення можуть оголосити через 5-10 років.

"Слуга народу" Ясько проти колег по фракції

Після відставки з поста глави української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько виступила з низкою гучних заяв. Вона вважає причиною своєї відставки відмову голосувати за вказівкою, говорить про тиск з Офісу президента і стверджує, що ОП давно співпрацює з ОПЗЖ, а між Банковою і підконтрольними каналами Медведчука налагоджена комунікація. Багатьох "слуг народу", за її словами, або перекупили, або вони самі продалися за якісь дивіденди.

Тим часом наступниця Ясько Мезенцева хоче провести аудит роботи всіх членів української делегації в ПАРЄ і вимагати з них письмову аргументацію необхідності бути особисто присутнім на засіданнях ПАРЄ в Страсбурзі.

Хомчак каже, що Красногрудь і Журавель самовільно пішли в "сіру зону"

"Була заборона на те, щоб ходити в "сіру зону". Взагалі виходити за свої позиції і лізти туди, де за шість з половиною років все нашпиговано мінами, де все прострілюється. Цю заборону порушили Красногрудь, Журавель і ще два матроси, які стояли на спостережному посту. Матросам по 20 років і вони зі старшими товаришами полізли, куди заборонено", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Розгорається скандал довкола вакцини

Нардеп "Голосу" Устінова заявила, що міністр охорони здоров'я Степанов особисто зупинив закупівлю індійської вакцини проти COVID-19 по $3, і замість цього Україна закуповує китайську вакцину по $17. Віцеспікер Ради Кондратюк закликала розглянути в парламенті "безпрецедентний підрив національної безпеки в частині протидії пандемічним викликам" з боку Кабміну.

Степанов звинувачує тих, хто критикує китайську вакцину, в маніпуляціях, і каже, що Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин у світі.