Переданий окупантам провокатор Коваленко повернувся на Херсонщину і розхвалює життя в Донецьку і Луганську, - Казанський
Едуард Коваленко спочатку зображував українського фашиста на потіху російським ЗМІ, потім збирав мітинги проти українських військових, потім сів, а коли його передали за обміном окупантам - повернувся до Генічеська.
Про це пише у Фейсбуці член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
А в 2019-му році передали по обміну в ОРДЛО - бойовики включили його у свої списки. Найцікавіше почалося далі. Після обміну Коваленко спокійно повернувся в Україну і повернувся до своєї звичайної діяльності", - пише Казанський.
У Коваленка є свій канал в YouTube. Він називає себе лідером політичної партії "Спас" і записує ролики про дешеві комунальні послуги в Донецьку і Луганську. Крім цього, Коваленко називає Україну колонією США і закликає людей підніматися на боротьбу з "тарифним геноцидом".
"Так і живемо. З фронту приходять новини про загиблих і поранених, а в тилу розгулюють такі персонажі, які відверто насміхаються і над армією, і над безпорадною СБУ", - підсумував Казанський.
Ідеальних держав немає.
У тебе інший маразм, до речі, як там у тебе з зачискою, грошей вистачає на хоч раз у місяць у перукарню сходити?
Полиция вознамерилась привлечь к ответственности человека за пост о Зеленском.
В суд Подольска поступил административный иск против местного жителя Юрия Копельчука из-за его поста в Facebook, в котором упоминался президент Владимир Зеленский. Об этом на своей странице сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
По его, словам в суд дело передала киберполиция. Но комментируя ситуацию 24 каналу в киберполиции информацию о своей причастности к делу опровергли. При этом они не отрицают, что дело в суд поступило, но передали его туда представители полиции Одесской области.
Парламентарий утверждает, что производство возбуждено по статье административного кодекса о распространении ложных слухов. По ней провинившемуся грозит штраф в размере от 170 до 255 грн или месяц исправительных работ с отчислением 20% заработка.
Не удивительно, что при населении, которое видит в такой картинке криминал и избирает себе подобных во власть, Украина остается образованием с совковым менталитетом и почти таким же образом жизни.
И ето только один епизод.
У бубАчки є персональний керіник СБУ лейтенант- продюсер бакланов. Він для "велічайшего" ловить чертей.
чи то кожна українська сім'я мріяла синочка едіком назвати?
в сінагогу цього едічкі варто було б сбушникам заглянути зі свіжими квитанціями...
Пример Германии, Северной Кореи тому подтверждение.
Як там наріт у Данії, Nielsen?
брасченныхобретенных крысчан святой днепровской водицей? Начали напичкивать агентурой; возбуждать самомнение у ваты и прочего хохлятского быдла (как мы жили в колхозе - колбаса на каждом углу лежала, пиво в каждом колодце). Не ново. Беда, что при клоуне - .это работает.
Ось ще один такий, цензорівський:
