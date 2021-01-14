Переданий окупантам провокатор Коваленко повернувся на Херсонщину і розхвалює життя в Донецьку і Луганську, - Казанський

Едуард Коваленко спочатку зображував українського фашиста на потіху російським ЗМІ, потім збирав мітинги проти українських військових, потім сів, а коли його передали за обміном окупантам - повернувся до Генічеська.

Про це пише у Фейсбуці член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

А в 2019-му році передали по обміну в ОРДЛО - бойовики включили його у свої списки. Найцікавіше почалося далі. Після обміну Коваленко спокійно повернувся в Україну і повернувся до своєї звичайної діяльності", - пише Казанський.

У Коваленка є свій канал в YouTube. Він називає себе лідером політичної партії "Спас" і записує ролики про дешеві комунальні послуги в Донецьку і Луганську. Крім цього, Коваленко називає Україну колонією США і закликає людей підніматися на боротьбу з "тарифним геноцидом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупаційний "мер" Дебальцевого Захаревич похвалився тим, що подарував дитсадку кухонний віничок за 40 грн. СКРИНШОТИ

"Так і живемо. З фронту приходять новини про загиблих і поранених, а в тилу розгулюють такі персонажі, які відверто насміхаються і над армією, і над безпорадною СБУ", - підсумував Казанський.