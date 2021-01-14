УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9667 відвідувачів онлайн
Новини
22 764 89

Переданий окупантам провокатор Коваленко повернувся на Херсонщину і розхвалює життя в Донецьку і Луганську, - Казанський

Переданий окупантам провокатор Коваленко повернувся на Херсонщину і розхвалює життя в Донецьку і Луганську, - Казанський

Едуард Коваленко спочатку зображував українського фашиста на потіху російським ЗМІ, потім збирав мітинги проти українських військових, потім сів, а коли його передали за обміном окупантам - повернувся до Генічеська.

Про це пише у Фейсбуці член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

А в 2019-му році передали по обміну в ОРДЛО - бойовики включили його у свої списки. Найцікавіше почалося далі. Після обміну Коваленко спокійно повернувся в Україну і повернувся до своєї звичайної діяльності", - пише Казанський.

У Коваленка є свій канал в YouTube. Він називає себе лідером політичної партії "Спас" і записує ролики про дешеві комунальні послуги в Донецьку і Луганську. Крім цього, Коваленко називає Україну колонією США і закликає людей підніматися на боротьбу з "тарифним геноцидом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупаційний "мер" Дебальцевого Захаревич похвалився тим, що подарував дитсадку кухонний віничок за 40 грн. СКРИНШОТИ

"Так і живемо. З фронту приходять новини про загиблих і поранених, а в тилу розгулюють такі персонажі, які відверто насміхаються і над армією, і над безпорадною СБУ", - підсумував Казанський.

Переданий окупантам провокатор Коваленко повернувся на Херсонщину і розхвалює життя в Донецьку і Луганську, - Казанський 01

Автор: 

провокація (791) Казанський Денис (309)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+66
а шо у країні є президент?
показати весь коментар
14.01.2021 22:41 Відповісти
+48
Ну а что, когда лыжный Зедегенерат у власти...
показати весь коментар
14.01.2021 22:35 Відповісти
+38
Невичерпний обмінний фонд
показати весь коментар
14.01.2021 22:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну а что, когда лыжный Зедегенерат у власти...
показати весь коментар
14.01.2021 22:35 Відповісти
лижного зєзєзєнта обирають нижнє населення, яке жере гівно з тєлєка і не включає голову.
показати весь коментар
15.01.2021 05:11 Відповісти
Невичерпний обмінний фонд
показати весь коментар
14.01.2021 22:35 Відповісти
а шо у Геническе до сих пор нема СБУ ?
показати весь коментар
14.01.2021 22:35 Відповісти
а шо у країні є президент?
показати весь коментар
14.01.2021 22:41 Відповісти
на рояле играет... кто крышку нечаянно опустит?
показати весь коментар
14.01.2021 23:51 Відповісти
сбу зайняте-ловить порномоделі по квартирах.
показати весь коментар
14.01.2021 22:52 Відповісти
а може воно сопровождае инвестнянь к бохатым инвесторам, а корабельных сосен (немного поддутых) на лесопилки фирмы "БабаДа"
показати весь коментар
14.01.2021 23:02 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 23:08 Відповісти
а шо СБУ не рулит зелебобик
показати весь коментар
15.01.2021 05:34 Відповісти
Вот когда хочется вспомнить сталинское "был бы человек, а статья найдется". Впрочем, для патриотов статьи у нас находят.
показати весь коментар
14.01.2021 22:36 Відповісти
Добряче прокацаплена істота. І що з такими робити?
показати весь коментар
14.01.2021 22:37 Відповісти
та знову саджати на обмін
показати весь коментар
14.01.2021 22:39 Відповісти
Его менять только частями.
показати весь коментар
14.01.2021 22:52 Відповісти
Краще на кол.
показати весь коментар
14.01.2021 23:05 Відповісти
Это его лозунг на каждых выборах)
показати весь коментар
15.01.2021 00:54 Відповісти
що робити...Те саме що українці споконвіків з зрадниками та колаборантами робили.А ось сам метод залежить виключно від фантазії та підручних засобів.
показати весь коментар
14.01.2021 22:54 Відповісти
... пост... вершина идиотизма!!!))) Только отъявленный отмороженный способен такое написать и всё это увязать с геническим провокатором!!!
показати весь коментар
14.01.2021 22:46 Відповісти
кстати, а куда нац жены растворились ? такие же были бодрые и румяные, а тут хопа - ни слуху, ни нюху... даже и думать не хочется, что то были не идейные люди, а так проходимцы за бабло.
показати весь коментар
14.01.2021 22:42 Відповісти
Их хозяин у власти. Жизнь удалась.
показати весь коментар
14.01.2021 22:52 Відповісти
Плаче за ним бетонний бункер під землею з скловатою.
показати весь коментар
14.01.2021 22:42 Відповісти
конечно, а че не расхваливать - я ж говорю- скоро с беспилотников будут бабки распылять над сепарами!!!
показати весь коментар
14.01.2021 22:43 Відповісти
а на подвале...
показати весь коментар
14.01.2021 22:53 Відповісти
руководят государством мрази
показати весь коментар
14.01.2021 22:54 Відповісти
Да , ладно тебе ! Можно подумать, что не граждане Украины их во власть избирали . А кто те кто за них голосовал ?
показати весь коментар
14.01.2021 22:57 Відповісти
Какое счастье что я не живу в этом дурдоме аж с 1991 года ! 🐥
показати весь коментар
14.01.2021 22:55 Відповісти
Наверное очень скучно, раз тянет к этому дурдому
показати весь коментар
14.01.2021 23:06 Відповісти
Я смотру этот цирк только через цензор 🙈
показати весь коментар
14.01.2021 23:10 Відповісти
И только по четвергам.
показати весь коментар
14.01.2021 23:17 Відповісти
Рыбный день? 🦈🦈🦈
показати весь коментар
14.01.2021 23:26 Відповісти
Был до 1991 года.
показати весь коментар
14.01.2021 23:30 Відповісти
А сегодня? 🍺 ?
показати весь коментар
14.01.2021 23:36 Відповісти
Уже 2021-й.
показати весь коментар
15.01.2021 08:07 Відповісти
ти існуєш в іншому дурдомі.
Ідеальних держав немає.
У тебе інший маразм, до речі, як там у тебе з зачискою, грошей вистачає на хоч раз у місяць у перукарню сходити?
показати весь коментар
15.01.2021 07:50 Відповісти
Я думаю що тепер він більше вільно гуляти вулицями не зможе... Багато росіяни українців в останні роки вбили... Російських окупантів загалом треба відстрілювати кругом..
показати весь коментар
14.01.2021 22:56 Відповісти
Треба ? Этого очень мало
показати весь коментар
14.01.2021 22:57 Відповісти
Зелёная тварь накрыла Украину...скоро у неё будет случка с опзЖОПОЙ. Гибрид обещает быть весёлым!
показати весь коментар
14.01.2021 22:57 Відповісти
Накрыло то , за что голосовал нарид Украины ? 🐸🐸🐸
показати весь коментар
14.01.2021 22:59 Відповісти
и шо вы предлагаете делать с таким наридом ?
показати весь коментар
15.01.2021 13:16 Відповісти
Хех, ежели там так хорошо - то что ж он оттудова свалил?
показати весь коментар
14.01.2021 23:05 Відповісти
"подниматься на борьбу с "тарифным геноцидом" на этом форуме каждый второй призывает.
показати весь коментар
14.01.2021 23:06 Відповісти
Человек помилован, гражданства не лишен, так кто ему мешает вернуться по месту прописки?
показати весь коментар
14.01.2021 23:08 Відповісти
Продолжать пропагандировать Луганду и Домбабвэ законно по мнению Баканова и Сака?
показати весь коментар
14.01.2021 23:39 Відповісти
Законно то, что не нарушает закон. Нет в УК статьи за "пропаганду ДНР", есть за призывы к отделению противозаконным способом или к незаконной смене власти
показати весь коментар
15.01.2021 09:56 Відповісти
Я не слушала и не читала его бред, но из того, что пишет Казанский, член минской переговорной группы, на данного персонажа скорее должны были обратить внимание правоохранители, чем на автора шутливой картинки в фейсбуке о преЗеденте.

Полиция вознамерилась привлечь к ответственности человека за пост о Зеленском.



https://antydot.info/news/polytsyia-voznamerylas-pryvlech-k-otvetstvennosty-cheloveka-za-post-o-zelenskom/


В суд Подольска поступил административный иск против местного жителя Юрия Копельчука из-за его поста в Facebook, в котором упоминался президент Владимир Зеленский. Об этом на своей странице сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
По его, словам в суд дело передала киберполиция. Но комментируя ситуацию 24 каналу в киберполиции информацию о своей причастности к делу опровергли. При этом они не отрицают, что дело в суд поступило, но передали его туда представители полиции Одесской области.
Парламентарий утверждает, что производство возбуждено по статье административного кодекса о распространении ложных слухов. По ней провинившемуся грозит штраф в размере от 170 до 255 грн или месяц исправительных работ с отчислением 20% заработка.
показати весь коментар
15.01.2021 10:06 Відповісти
Картинка содержит ярко выраженное безосновательное обвинение человека в тяжком уголовном преступлении, на Западе за такое вкатывают огромные штрафы (безработная сестра Шария уже доехала до 150 000 евро), а у нас - только лишь админ штраф. Это невозможно сравнивать с выступлениями, в которых человек хвалит низкие тарифы на ЖКХ в Донецке, что есть чистая правда и не является нарушением ни уголовным, ни административным.
показати весь коментар
15.01.2021 12:10 Відповісти
Это не серьезный пост с обвинением, а юморная картинка-стеб!, вся украшення смеющимися смайлами, по мотивам того, что годами писали про ПП "разбагател в 80 раз!!!".
Не удивительно, что при населении, которое видит в такой картинке криминал и избирает себе подобных во власть, Украина остается образованием с совковым менталитетом и почти таким же образом жизни.
показати весь коментар
15.01.2021 12:19 Відповісти
Теоретически Порох мог разбогатеть в 80 раз, имея свой бизнес и очень толкового управляющего, так что такое обвинение в его адрес - "тонкий намек", но не клевета, а в тексте картинки точно указано. что Зе разбогател на продаже масок, а не за счет продажи авторских прав, т.е. незаконным путем, смайлики значения не имеют.
показати весь коментар
16.01.2021 10:09 Відповісти
Теретически и Зеля мог обогатиться в 800 раз. Еще ДО короновирусньіх лохдаунов, в октябре 2019 его подчиненньіе приняли решение, что самьін бедньіе будут платить не 15% от комунуслуг (субсидия ), как при "воре" Порошенко, а уже 20%. В масштабах страньі ети 5 процентов со всех получателей субсидий вьіливаются в очень внушительную сумму.
И ето только один епизод.
показати весь коментар
16.01.2021 12:05 Відповісти
Картинка, за которую одесская полиция состряпала дельце и передала в суд:


https://antydot.info/wp-content/uploads/2020/05/1-170.jpg
показати весь коментар
15.01.2021 10:07 Відповісти
Альо, баканов.
показати весь коментар
14.01.2021 23:08 Відповісти
вместо Баканова звоните Семочку, он ужо вернулсо
показати весь коментар
15.01.2021 13:17 Відповісти
Семочко був лише замом.
У бубАчки є персональний керіник СБУ лейтенант- продюсер бакланов. Він для "велічайшего" ловить чертей.
показати весь коментар
15.01.2021 13:30 Відповісти
Переданный оккупантам провокатор Коваленко вернулся на Херсонщину и расхваливает жизнь в Донецке и Луганске, - Казанский - Цензор.НЕТ 9218
показати весь коментар
14.01.2021 23:09 Відповісти
https://youtu.be/nFVGaDOaXpM Сорокин Виктор , погоняло "вампир". Бесславный удел боевика русского мира. Ошибка ценою в жизнь
показати весь коментар
14.01.2021 23:10 Відповісти
а всё из-за колбасы по 2.20
показати весь коментар
14.01.2021 23:12 Відповісти
...и самого вкусного плямбира.
показати весь коментар
15.01.2021 09:33 Відповісти
Если кто не в теме - вследствие дотирования за счет украинских налогоплательщиков электроэнергии и водоснабжения стоимость коммунальных услуг минимальна и такого понятия как жилищная субсидия в ЛДНР не существует. Потому и неудивительно, когда "пенсионотуристам", приезжающим за соцвыплатами от хунты, рассказывают байки о манне небесной в неньке Украине, то это у них вызывают ехидную ухмылку.
показати весь коментар
14.01.2021 23:17 Відповісти
это демократия, детка..., каждый может иметь свое мнение, даже если оно отличается от линии партии и правительства..., этот провокатор просто мелкая сошка, по сравнению с вовками, медведчуками, тупицкими, деркачами и прочим хламом, которые разваливали, разваливают и будут разваливать Украину всеми доступными им способами, а возможностей у них гораздо больше...
показати весь коментар
14.01.2021 23:18 Відповісти
Эта "мелкая сошка" в 2002 руководил УНА УНСО...
показати весь коментар
15.01.2021 00:59 Відповісти
Все меняется.....
показати весь коментар
15.01.2021 09:03 Відповісти
магорич батькам цього вилупка за прєдупрєждєніє...
чи то кожна українська сім'я мріяла синочка едіком назвати?
в сінагогу цього едічкі варто було б сбушникам заглянути зі свіжими квитанціями...
показати весь коментар
14.01.2021 23:19 Відповісти
А чего удивляться если президент-малоросс протащил всех рыгов снова к власти.
показати весь коментар
14.01.2021 23:21 Відповісти
Да , ладно ? А я то думал народ такой и так голосовал , что снова рыги во власти 🙊🙊🙊
показати весь коментар
14.01.2021 23:28 Відповісти
Может пока народ такой , то будут такие как рыги праздновать балл ? 🐸🐸🐸
показати весь коментар
14.01.2021 23:29 Відповісти
Если бы гражданам Дании так промывали мозг, как гражданам Украины, там бы тоже было "весело".
Пример Германии, Северной Кореи тому подтверждение.
показати весь коментар
14.01.2021 23:43 Відповісти
9 квітня 1940 року Німеччина направила свої війська в Данію і через годину після вторгнення уряд країни й данський король капітулювали, не чинячи військам ніякої протидії. Під час захвату Данії нацисти майже не зазнали втрат - двоє солдат були вбиті та 10 були пораненіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97_(1940%E2%80%931945)#cite_note-1 [1] .

Як там наріт у Данії, Nielsen?
показати весь коментар
15.01.2021 07:45 Відповісти
Призываю ввести казнь через повешение и исполнить ее на этом козле.
показати весь коментар
15.01.2021 01:08 Відповісти
Неужто что-то замышляют в Херсонской области? Ну, там опоить новобрасченныхобретенных крысчан святой днепровской водицей? Начали напичкивать агентурой; возбуждать самомнение у ваты и прочего хохлятского быдла (как мы жили в колхозе - колбаса на каждом углу лежала, пиво в каждом колодце). Не ново. Беда, что при клоуне - .это работает.
показати весь коментар
15.01.2021 05:39 Відповісти
так и хорошо! поменяйте его еще раз! и еще, и еще ..
показати весь коментар
15.01.2021 06:11 Відповісти
І шо, ніхто його не може нахитнути "рожевими свинками"? Де ж ті "борцуни"?
показати весь коментар
15.01.2021 06:48 Відповісти
При таких тарифах, росте цен и локдауне и такой провокатор - Герой.
показати весь коментар
15.01.2021 07:02 Відповісти
Рідкісна мерзота: спілкувався колись з ним у фейсбук. Обіцяв повернутися на броні та звільнити Херсонщину від "карателів-фашистів". Це ще раз доводить, що Украіна, як держава, не склалась.
показати весь коментар
15.01.2021 07:50 Відповісти
Слышком много врагов у Украины, а собственно украинцы долбоёбы, загнанные москалями в свинарники.
показати весь коментар
15.01.2021 08:57 Відповісти
Один бывший инженер после вступления в партию ригоаналов при разговоре назвал бабушек, сидящих на тролл.остановке быдлом. Уже тогда была ясна перспектива Украины. Впоследствии этот инжэнэр спился и умер.
показати весь коментар
15.01.2021 09:06 Відповісти
А что, в Украине нету тарифного геноцида?
показати весь коментар
15.01.2021 08:11 Відповісти
Нет
показати весь коментар
15.01.2021 09:07 Відповісти
Херсонщина переповнена такою ватою.
Ось ще один такий, цензорівський:
https://censor.net/ru/comments/locate/2944135/01921683-b8cb-7340-8928-2***********
показати весь коментар
15.01.2021 08:47 Відповісти
Та и не надо вату выискивать ,а делать реальные ,наглядные реформы- а то все боятся интересы фи но кол ах прищемить....
показати весь коментар
15.01.2021 09:17 Відповісти
А где ж те фашисты которых он изображал ? Судов - нет, государства - нет, анархия мать порядка пора исполнять приговоры народу.
показати весь коментар
15.01.2021 09:05 Відповісти
Контра пляшет на костях реформ.....
показати весь коментар
15.01.2021 09:18 Відповісти
Спокойно! ФСБУ в курсе!
показати весь коментар
15.01.2021 10:13 Відповісти
А на хрена у нас есть служба СБУ и МВД!! Посадить его опять на 5 лет !! Может поумнеет!! Хотя при Зеленском это на факт!! зеленский сам пророссийский президент!!
показати весь коментар
15.01.2021 12:33 Відповісти
 
 