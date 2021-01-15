Сума в платіжках за газ з 1 лютого зменшиться на 500-800 гривень, - "слуга народу" Гришина

Увечері 14 січня завершилася онлайн-нарада народних депутатів із представниками Кабінету міністрів України і НКРЕКП, де обговорювалося зниження ціни на транспортування газу. Загальна сума в платіжках з 1 лютого зменшиться на 500-800 гривень.

Про це повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За її словами, на зустрічі вирішено, що максимальна ціна газу в Україні становитиме 6,99. Тариф на розподіл - максимум 1,79 грн.

"Ціна буде майже однаковою по країні, без значних відмінностей, як зараз. Загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 грн", - написала Гришина у своєму телеграм-каналі в четвер увечері.

Як зазначила нардепка, уряд ухвалить постанову про тариф на газ 15 або 18 січня, а затвердять нові тарифи вже 19 січня.