Сума в платіжках за газ з 1 лютого зменшиться на 500-800 гривень, - "слуга народу" Гришина
Увечері 14 січня завершилася онлайн-нарада народних депутатів із представниками Кабінету міністрів України і НКРЕКП, де обговорювалося зниження ціни на транспортування газу. Загальна сума в платіжках з 1 лютого зменшиться на 500-800 гривень.
Про це повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За її словами, на зустрічі вирішено, що максимальна ціна газу в Україні становитиме 6,99. Тариф на розподіл - максимум 1,79 грн.
"Ціна буде майже однаковою по країні, без значних відмінностей, як зараз. Загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 грн", - написала Гришина у своєму телеграм-каналі в четвер увечері.
Як зазначила нардепка, уряд ухвалить постанову про тариф на газ 15 або 18 січня, а затвердять нові тарифи вже 19 січня.
Т.е. зебилы мне доплатят 400 - 700 грн?!
Я верил в Наше Солнышко!!!!!
Посовещались и решили кость бросить в сторону народа с барского стола, а то как бы хозяева слуг голодают.
Зе-нарик год назад тоже обещал -50% и где оно?
.
А эти носятся как дэбилы с этим газом... там того газа 100 гривен в месяц... но они уменьшат, блть на 800..
мне только электричество надо, а тут газ подешевел...
https://ubr.ua/finances/zhilishhno-kommunalnoe-hozjajstvo/ukraintsam-povysjat-stoimost-dostavki-haza-nkreku-prinjala-reshenie-3898320
1. Эта норма носит временный характер около 2-3 месяцев. После этого повышение возвращается в полном объеме. (40-50%)
2. Цена на эти два месяца вырастет на 10% (вместо планируемых 40-50)
3. Повышение тарифов на тепло и горячую воду остается
4. Повышение тарифов на электроэнергию остается. Но само постановление интересно почитать. Не каждый день удается прочитать некролог рынку газа в Украине. (с)
То есть, если я газ не использую и он мне нахер не нужен, то мне доплатя 500 или 800 гривен?