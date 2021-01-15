УКР
Окуповані Крим і Донбас перетворилися на "територію беззаконня", - Україна в ОБСЄ

Україна закликає Шведське головування в ОБСЄ приділити особливу увагу порушенням прав людини в окупованому Криму та окупованих районах Донбасу, які перетворилися на "територію беззаконня".

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щотижня на засіданнях Постійної ради ми інформуємо держави-учасниці про постійні порушення прав людини та основних свобод державою-агресором у Криму та в окремих районах Донбасу. Ці місця перетворені на територію беззаконня, де панує примусове нав'язування російського громадянства, насильство, катування, переслідування, приниження людської гідності та незаконні затримання політичних в'язнів", - зазначив Цимбалюк у заяві у відповідь на презентацію програми Шведського головування в ОБСЄ.

За його словами, Україна повністю підтримує пріоритети головування Швеції, у т.ч. концепцію всеосяжної безпеки ОБСЄ, яка передбачає, зокрема, чіткий зв’язок між безпекою та дотриманням прав людини і демократією, економічною та політичною безпекою.

Цимбалюк також звернув увагу на великі економічні, соціальні та екологічні труднощі, з якими стикаються громадяни України, вимушені жити під тимчасовою окупацією Росії. "Кількість внутрішніх переміщених осіб в Україні, кількість тих, хто безпосередньо постраждав від спричинених російською агресією бойових дій, кількість російських громадян, які були незаконно переміщені на окуповані території України, досягає сотень тисяч людей, перевищуючи населення багатьох європейських країн", - заявив посол.

Він наголосив, що масштаб цих безпекових викликів "потребує повної участі ОБСЄ та її структур під керівництвом Шведського головування".

"Захист європейського безпекового порядку, який є одним із трьох Ваших пріоритетів, безумовно, починається з України, територіальну цілісність та суверенітет якої було грубо порушено Російською Федерацією сім років тому. Тимчасова окупація та спроба анексії частин території України залишається найбільш серйозним викликом архітектурі безпеки у Європі", - заявив Цимбалюк, звертаючись до нової чинної голови ОБСЄ, очільниці МЗС Швеції Анн Лінде.

Що просили, те і отримали.
Оккупированные Крым и Донбасс превратились в "территорию беззакония", - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6347
Куда пропал главный реформатор ссакашвили?Деньги -то большие получает....А толку?
Из сети - Нам говорили что когда приедет в Крым и Донбасс Правый Сектор - то к нам придет пистец !!! Так вот - он уже пришел, это писец - а вот Правого Сектора все еще нет и нет !?
Если б в Украине царил закон - то Крым и Донбасс бы были в Украине. А так из беззакония - в беззаконие. Просто беззаконие другими диктуется.
15.01.2021 01:44 Відповісти
Ну у вас то на лаптестане полная законность
15.01.2021 06:32 Відповісти
Как там погодка на лахте, бутылка не холодит?
15.01.2021 08:55 Відповісти
Что мордва сраная, чечня круто? Петух
15.01.2021 09:16 Відповісти
И что же виновато в том что Крым и Донбасс не в Украине?
15.01.2021 06:34 Відповісти
*****? Вопрос риторический
15.01.2021 06:35 Відповісти
Та ні. Від нього відповідь буде не така.
15.01.2021 06:42 Відповісти
Порохобарига нічого не зробив по поверненню Криму і ОРДЛО.
15.01.2021 10:32 Відповісти
Було повернено дві третини територій.
А зелений лохдаун що зробив?
15.01.2021 13:04 Відповісти
Ага ,а Украина с типа , ОПГ Украинский суд , территория закона ,по делу Шеремета уже всех отпустили 😡
15.01.2021 05:59 Відповісти
Ага ,а Украина с типа , ОПГ Украинский суд , территория закона ,по делу Шеремета уже всех отпустили 😡
15.01.2021 06:45 Відповісти
А я думаю почему власть говорит что мы один народ с Донбассом...получается если объеденимся то в государстве Украина ничего не поменяется.
15.01.2021 10:32 Відповісти
Там хаос это понятно, но и в неокупированной дела не лучше с продажными политикамы и судьями.
15.01.2021 08:15 Відповісти
Сравните размеры пенсий и пособий граждан Украины,которые РФ платит на оккупированных территориях Донбасса и украинские пенсии этим же гражданам? Более чем в 2,5 раза в пользу Украины!!!Так нужны ли Рашке жители Донбасса там проживающие?Пока Covid-19 спасает оккупанта,но бунт зреет!
15.01.2021 10:19 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1356932784658807&set=p.1356932784658807&type=3&av=100010262946037&eav=AfaJCU4SUgIo1X8m_vViCpMZqX1QqJMV45w0byzC7-_fiM_fRw2eP6wcPmZuNXAr6Uc&__cft__[0]=*******************************************************************-xYcSpCgojybbsePtQQjvFG4aW-hOpQFNafCi0vWqXnFpoY7WojIUYgYr59AYSBMm5XnLHzw8BQ6Se1mwO7JvSvPF5ZohlKTRKzTTVkp5qpBGoPSUuerjvwf4aDp_m1M&__tn__=R]-R Окуповані Крим і Донбас перетворилися на "територію беззаконня", - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5083 .
15.01.2021 10:29 Відповісти
ТА ВИ ЩО!!!!
А у нас супер правова держава.
як же боляче дивитись на всю вашу смердючу брехню!!!!!
15.01.2021 10:25 Відповісти
Геть кацапоокупантів з української землі.
15.01.2021 10:34 Відповісти
 
 