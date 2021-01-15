Окуповані Крим і Донбас перетворилися на "територію беззаконня", - Україна в ОБСЄ

Україна закликає Шведське головування в ОБСЄ приділити особливу увагу порушенням прав людини в окупованому Криму та окупованих районах Донбасу, які перетворилися на "територію беззаконня".

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щотижня на засіданнях Постійної ради ми інформуємо держави-учасниці про постійні порушення прав людини та основних свобод державою-агресором у Криму та в окремих районах Донбасу. Ці місця перетворені на територію беззаконня, де панує примусове нав'язування російського громадянства, насильство, катування, переслідування, приниження людської гідності та незаконні затримання політичних в'язнів", - зазначив Цимбалюк у заяві у відповідь на презентацію програми Шведського головування в ОБСЄ.

За його словами, Україна повністю підтримує пріоритети головування Швеції, у т.ч. концепцію всеосяжної безпеки ОБСЄ, яка передбачає, зокрема, чіткий зв’язок між безпекою та дотриманням прав людини і демократією, економічною та політичною безпекою.

Цимбалюк також звернув увагу на великі економічні, соціальні та екологічні труднощі, з якими стикаються громадяни України, вимушені жити під тимчасовою окупацією Росії. "Кількість внутрішніх переміщених осіб в Україні, кількість тих, хто безпосередньо постраждав від спричинених російською агресією бойових дій, кількість російських громадян, які були незаконно переміщені на окуповані території України, досягає сотень тисяч людей, перевищуючи населення багатьох європейських країн", - заявив посол.

Він наголосив, що масштаб цих безпекових викликів "потребує повної участі ОБСЄ та її структур під керівництвом Шведського головування".

"Захист європейського безпекового порядку, який є одним із трьох Ваших пріоритетів, безумовно, починається з України, територіальну цілісність та суверенітет якої було грубо порушено Російською Федерацією сім років тому. Тимчасова окупація та спроба анексії частин території України залишається найбільш серйозним викликом архітектурі безпеки у Європі", - заявив Цимбалюк, звертаючись до нової чинної голови ОБСЄ, очільниці МЗС Швеції Анн Лінде.

