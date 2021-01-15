Суд окупантів відхилив апеляцію на продовження арешту фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", - адвокати

Третій апеляційний суд Сочі 14 січня відхилив скаргу адвокатів на продовження термінів тримання фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Джемілю Гафарову, Ремзі Бекірову, Енверу Аметову, Аліму Карімову і Тофіку Абдулгазієву.

Як передає Цензор.НЕТ. про це Крим.Реалії повідомило громадське об'єднання "Кримська солідарність".

"Суд працював як конвеєр, виділяючи по пів години на процес, не даючи висловити свою позицію. Все було очікувано", - розповів об'єднанню адвокат Едем Семедляєв.

При цьому захист зазначав, що рішення суду будується на припущеннях, а слідчі органи утримують кримських татар "у нелюдських умовах" протягом майже двох років. Також у клопотаннях адвокати зауважили про факт порушення норм Четвертої Женевської конвенції та Міжнародного права в утриманні політв'язнів у слідчому ізоляторі.

Обвинувачені також виступили з промовою, в якій заявили, що не є терористами і жодних терористичних злочинів не скоювали. За їхніми словами, Росія не має права утримувати їх в ізоляторі і "єдине, що вони бачать, - це державний терор щодо них та їхніх сімей, народу".

"Знаково, що сьогодні Європейський суд з прав людини визнав прийнятним міждержавний позов України до Російської Федерації, де також буде розглянуто частину питань", - додав адвокат Еміль Курбедінов.

Адвокат Семедляєв вчергове наголосив, що стан здоров'я Джеміля Гафарова - літнього інваліда другої групи - погіршується щодня ​​і додав, що його "повільно вбивають".