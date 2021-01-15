УКР
Новини
5 893 105

Трамп пообіцяв боротися за припинення "нескінченних війн" за участю США і після того, як піде з Білого дому

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що і після закінчення президентського терміну він продовжить докладати зусиль для завершення воєн за участю американських солдатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я завжди буду прихильний припиненню нескінченних воєн", - йдеться в заяві Трампа, поширеній Білим домом.

"Рівень присутності військових сил Сполучених Штатів в Афганістані є найнижчим за останні 19 років. Також в Іраку і Сирії відзначається найнижчий такий рівень за багато років", - уточнив Трамп.

Водночас, за його словами, в армію США, зокрема, "в нове прекрасне спорядження", було інвестовано $2,5 трлн.

20 січня відбудеться церемонія інавгурації наступника Трампа - демократа Джо Байдена. Трамп не збирається в ній брати участь, однак пообіцяв забезпечити впорядковану передачу влади.

Автор: 

США (24399) Трамп Дональд (7241)
Топ коментарі
+36
Демагог.
Рейган боролся против войн - и развалил источник этих войн.
показати весь коментар
15.01.2021 01:25 Відповісти
+26
Через несколько дней заявит про фошиздов в Украине и игрессивный блок НАТО, который он так хотел разваолить, паскуда!
показати весь коментар
15.01.2021 01:23 Відповісти
+13
но это будет не в Вашингтоне, а у друга, на даче, в.... Ростоффе
сбежит, сбежит последним рейсом борта №1 США
уже небось КАМАЗы гаденыш грузит.......
показати весь коментар
15.01.2021 01:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Иди вместе с ним катай! Можешь в "карманный бильярд" поиграть..
показати весь коментар
15.01.2021 12:09 Відповісти
Этот дебил хочет оставить слабые страны без помощи, один на один с парашкой? Хорошая услуга "другу *********"
показати весь коментар
15.01.2021 10:05 Відповісти
Пысы: и кто-то хочет доказать, что это чмо не кремлевский агент, и что следующую каденцию он не развалил бы Америку в угоду кремлю?
показати весь коментар
15.01.2021 10:08 Відповісти
...развалил бы Америку в угоду кремлю

Трамп пообіцяв боротися за припинення "нескінченних війн" за участю США і після того, як піде з Білого дому - Цензор.НЕТ 6537
показати весь коментар
15.01.2021 10:43 Відповісти
Трамп пообіцяв боротися за припинення "нескінченних війн" за участю США і після того, як піде з Білого дому - Цензор.НЕТ 5592
Кремлівський холуй Трапп пообіцяв боротися за припинення "нескінченних війн" за участю США. Тому що так йому з паРаші і до того ж строго велить великий "ПУ"( кривавий фашист )(уйло!)
показати весь коментар
15.01.2021 13:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 