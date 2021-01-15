Трамп пообіцяв боротися за припинення "нескінченних війн" за участю США і після того, як піде з Білого дому
Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що і після закінчення президентського терміну він продовжить докладати зусиль для завершення воєн за участю американських солдатів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я завжди буду прихильний припиненню нескінченних воєн", - йдеться в заяві Трампа, поширеній Білим домом.
"Рівень присутності військових сил Сполучених Штатів в Афганістані є найнижчим за останні 19 років. Також в Іраку і Сирії відзначається найнижчий такий рівень за багато років", - уточнив Трамп.
Водночас, за його словами, в армію США, зокрема, "в нове прекрасне спорядження", було інвестовано $2,5 трлн.
20 січня відбудеться церемонія інавгурації наступника Трампа - демократа Джо Байдена. Трамп не збирається в ній брати участь, однак пообіцяв забезпечити впорядковану передачу влади.
