МЗС України та Німеччини обговорили перспективи двосторонніх заходів на 2021 рік

Міністерства закордонних справ України та Німеччини незабаром проведуть політичні консультації в Берліні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у твітері заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Разом з послом Німеччини Анкою Фельдгузен обговорили перспективи двосторонніх заходів на 2021 рік. Уже незабаром відвідаю Берлін для проведення політичних консультацій на рівні МЗС", - написав Боднар.

Читайте також: МЗС запустило офіційний сайт про Україну

За його словами, особливу увагу було приділено чутливим історичним питанням, зокрема спільному вшануванню пам'яті жертв Бабиного Яру.

Автор: 

Німеччина (7743) МЗС (4285) Фельдгузен Анка (111)
Только Трамп был способен прямо спросить нашу подруженцию Меркель про Северный поток-2.
показати весь коментар
15.01.2021 06:51 Відповісти
 
 