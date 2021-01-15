МЗС України та Німеччини обговорили перспективи двосторонніх заходів на 2021 рік

Міністерства закордонних справ України та Німеччини незабаром проведуть політичні консультації в Берліні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у твітері заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Разом з послом Німеччини Анкою Фельдгузен обговорили перспективи двосторонніх заходів на 2021 рік. Уже незабаром відвідаю Берлін для проведення політичних консультацій на рівні МЗС", - написав Боднар.

За його словами, особливу увагу було приділено чутливим історичним питанням, зокрема спільному вшануванню пам'яті жертв Бабиного Яру.