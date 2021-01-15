У 2020 році польські прикордонники відмовили у в'їзді з України майже 25 тис. осіб

Протягом минулого року більш як 24,6 тис. осіб, що прямували до Польщі з України, отримали відмову в перетині кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у відповіді Прикордонної служби Польщі.

Зазначається, що порівняно з 2019 роком кількість відмов у перетині україно-польського кордону знизилася більш ніж удвічі: з 60 112 до 24 617.

Окрім того, у 2020 році поза пунктами пропуску на кордоні з Україною польські вартові рубежів затримали 121 особу (для порівняння, у 2019 - 158).

Також читайте: Консульства України в Польщі в 2020 році зареєстрували майже 3,5 тисячі новонароджених, на 13,7% більше, ніж у 2019 році

У напрямку Польщі кордон нелегально намагалися перетнути 109 громадян 21 країни, у тому числі 23 українці. Водночас до України прагнули потрапити 12 осіб: шестеро українців, четверо громадян Молдови та двоє – Іраку.

Як повідомлялося, майже 90% осіб, які торік перетнули україно-польський кордон, були громадянами України.

Також читайте: Майже 650 громадян України померли за минулий рік у Польщі