На військовому параді в Північній Кореї показали "наймогутнішу зброю у світі". ВIДЕО

Північна Корея провела військовий парад на честь восьмого з'їзду Трудової партії Кореї, першого майже за п'ять років, на якому показала стратегічні балістичні ракети підводного базування - або те, що було так представлено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це йдеться в повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї.

Парад відбувся на площі імені Кім Ір Сена в столиці Пхеньяні. Був присутній і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, одягнений у шкіряне пальто і хутряну шапку.

Ось як ЦТАК пише про це: "Привітання "Ура!" для Кім Чен Ина і вигуки "Кім Чен Ин!" і "Відданний захист!" потрясли небо й землю, а феєрверки яскраво прикрасили нічне небо. Він тепло помахав у відповідь масам, що захоплено вітали. Діти піднесли пахучі квіти йому та керівникам партії, уряду і збройних сил. <...> Після закінчення параду знову був феєрверк. Верховний лідер тепло помахав у відповідь натовпу, який захоплено аплодував".

Рупор пропаганди КНДР назвав ракети Pukguksong-5 "найпотужнішою зброєю у світі, яка підкорить світ за допомогою наших посилених військових технологій і підводної стратегії". За даними аналітиків, Пхеньян намагається створити підводний човен, який зможе нести такі ракети.

Інше показане озброєння було схоже на модифіковану версію російських балістичних ракет малої дальності "Іскандер".

Цього разу КНДР не провела площею установки міжконтинентальних балістичних ракет..