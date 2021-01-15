УКР
На військовому параді в Північній Кореї показали "наймогутнішу зброю у світі". ВIДЕО

Північна Корея провела військовий парад на честь восьмого з'їзду Трудової партії Кореї, першого майже за п'ять років, на якому показала стратегічні балістичні ракети підводного базування - або те, що було так представлено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це йдеться в повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї.

Парад відбувся на площі імені Кім Ір Сена в столиці Пхеньяні. Був присутній і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, одягнений у шкіряне пальто і хутряну шапку.

Ось як ЦТАК пише про це: "Привітання "Ура!" для Кім Чен Ина і вигуки "Кім Чен Ин!" і "Відданний захист!" потрясли небо й землю, а феєрверки яскраво прикрасили нічне небо. Він тепло помахав у відповідь масам, що захоплено вітали. Діти піднесли пахучі квіти йому та керівникам партії, уряду і збройних сил. <...> Після закінчення параду знову був феєрверк. Верховний лідер тепло помахав у відповідь натовпу, який захоплено аплодував".

Також читайте: США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни

Рупор пропаганди КНДР назвав ракети Pukguksong-5 "найпотужнішою зброєю у світі, яка підкорить світ за допомогою наших посилених військових технологій і підводної стратегії". За даними аналітиків, Пхеньян намагається створити підводний човен, який зможе нести такі ракети.

Інше показане озброєння було схоже на модифіковану версію російських балістичних ракет малої дальності "Іскандер".

Цього разу КНДР не провела площею установки міжконтинентальних балістичних ракет..

Розумієш у чому суть... Потрібно дивитись комплексно. Якщо людина недоїдає, а її керівники витрачають усі кошти на озброєння- то це тупо. Якщо умовний Лі з Пхеньяна отримує пайку рису аби не здохнути, а умовний Іван з Ростова чекає на просрочку біля "Пяторачкі", то їх уряди повинні приділяти більше уваги саме свому народу, а не годувати їх "зато нас всє баяцца".
Эти ракеты без подводной лодки (а нужна ведь атомная для таких целей) всё равно что хороший и дорогой чехол без телефона. А ваще надо пример с них брать, вон США их нагнуть не могут, а у некоторых страна-бензоколонка лакомые куски территории откусывает. За всё это спасибо Леониду Макаровичу и его шобле что профукала крупнейший ядерный потенциал просто в ноль
Північна Корея- країна мрії рашею впердолених.
15.01.2021 07:41 Відповісти
Не позавидуешь людям.
Один жирный козел, возомнивший себя богом, диктует полуголодным людям как им жить, что делать, как одеваться и во что верить...
Он не один .Вон на севере от него еще много козлов обитает
И они принесли цветы Ему...
слог почти библейский - "и она пришла к Нему, и Он спал с нею"
"Pukguksong-5 "самое мощное оружием в мире, которое покорит мир с помощью наших усиленных военных технологий и подводной стратегии". Что то я не понял,косоглазая свинья решила покорить весь мир?
А що Вас дивує? Хіба за наявності мегаломанії (манії величі) у пацієнта такі бажання не можуть прилетіти в його голову?
Ему придется стать в очередь за Китаем и США.
То вже інша історія... І лише у випадку, коли у керманичів тих країн таргани в головах не на жарт розгулялися.
вроде еще кацапская Армата засветилась. у "Pukguksong-5 " тоже ноги оттуда растут
хотя нет. корейская подь **** обшитая фанерой на манер арматы
у нас даже фанерой ничего не обшито где наши танковые армии я вас спрашиваю где бронированный кулак родины
Меня спрашиваешь!?спроси у Зелупенского за которого ты голосовал.а где кулак?бронированный кулак Бени находится в очке у Зелупы.
извините но я за него не голосовал ну а серъезно в украине на момет развала ссср было три танковые армии простите войны небылокуда они подевались
тебе рассказать в какие страны поставлялись танки с консервации? гугли. сотнями в год
Сракєта, сракєта, сракєта.... )
молодцы корейцы на попе не сидят чтото делают не то что наши бездельники
я все понимаюкроме одного почемуже эти корейцы при тоталитарном режиме живут лучше чем украинцы при демократии
Pukguksong-5 -- пук-гук- песня 5 ----- как корабль назовешь так и поплівет.
