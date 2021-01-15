Степанов про ввезення в Україну контрабандної вакцини проти COVID-19: Мерзенна історія... Теоретично, диму без вогню не буває

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про необхідність якнайшвидше провести розслідування щодо ввезення в Україну контрабандою вакцини проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо це сталося, то ця вакцина була завезена повністю нелегально. Це мерзенна історія, якщо ми говоримо про депутатів. Розбирається СБУ, поки вони нічого не говорять, збирають фактаж. Ми своєю чергою отримали доручення від прем'єр-міністра, і сьогодні почали свою частину перевірки. Без доручення ми не могли вийти на перевірку", - сказав він.

За словами Степанова, необхідно швидко відповісти на запитання, чи відповідають дійсності ці чутки.

"Я вважаю, що це той випадок, коли дуже швидко треба дати відповідь суспільству, було це чи не було, і яким чином. Оскільки це журналістське розслідування і дали багато телеграм-каналів... Диму без вогню не буває, я не кажу саме про фактаж, але теоретично..." - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про підпільну вакцинацію проти COVID-19: Поки не буде підтвердження правоохоронців, для мене це фейк

Як повідомлялося, на інтернет-сайті "Обозреватель" вийшов матеріал бізнесмена Михайла Бродського, в якому той стверджує, що деякі українські представники влади, зокрема деякі народні депутати і топчиновники, таємно вакцинувалися проти COVID-19, нелегально завезеною в Україну з Ізраїлю вакциною Pfizer, заплативши за два уколи по EUR2,5 тис.

У деяких ЗМІ у зв'язку з цим згадувалася приватна клініка "Меділенд" (Київ). У цій клініці агентству "Інтерфакс-Україна" відмовилися коментувати ситуацію телефоном, повідомивши, що інформацію про вакцинацію проти COVID-19 можна отримати тільки безпосередньо в клініці.