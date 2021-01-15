УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9627 відвідувачів онлайн
Новини
7 818 58

Степанов про ввезення в Україну контрабандної вакцини проти COVID-19: Мерзенна історія... Теоретично, диму без вогню не буває

Степанов про ввезення в Україну контрабандної вакцини проти COVID-19: Мерзенна історія... Теоретично, диму без вогню не буває

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про необхідність якнайшвидше провести розслідування щодо ввезення в Україну контрабандою вакцини проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо це сталося, то ця вакцина була завезена повністю нелегально. Це мерзенна історія, якщо ми говоримо про депутатів. Розбирається СБУ, поки вони нічого не говорять, збирають фактаж. Ми своєю чергою отримали доручення від прем'єр-міністра, і сьогодні почали свою частину перевірки. Без доручення ми не могли вийти на перевірку", - сказав він.

За словами Степанова, необхідно швидко відповісти на запитання, чи відповідають дійсності ці чутки.

"Я вважаю, що це той випадок, коли дуже швидко треба дати відповідь суспільству, було це чи не було, і яким чином. Оскільки це журналістське розслідування і дали багато телеграм-каналів... Диму без вогню не буває, я не кажу саме про фактаж, але теоретично..." - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про підпільну вакцинацію проти COVID-19: Поки не буде підтвердження правоохоронців, для мене це фейк

Як повідомлялося, на інтернет-сайті "Обозреватель" вийшов матеріал бізнесмена Михайла Бродського, в якому той стверджує, що деякі українські представники влади, зокрема деякі народні депутати і топчиновники, таємно вакцинувалися проти COVID-19, нелегально завезеною в Україну з Ізраїлю вакциною Pfizer, заплативши за два уколи по EUR2,5 тис.

У деяких ЗМІ у зв'язку з цим згадувалася приватна клініка "Меділенд" (Київ). У цій клініці агентству "Інтерфакс-Україна" відмовилися коментувати ситуацію телефоном, повідомивши, що інформацію про вакцинацію проти COVID-19 можна отримати тільки безпосередньо в клініці.

Автор: 

вакцина (4419) контрабанда (1834) Степанов Максим (2198)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Информация об "отдыхе Порошенко на яхте" оказалась российским фейком
Информация об "отдыхе Порошенко на яхте" оказалась российским фейком, который не побрезговали распространить и так называемые украинские так называемые СМИ.
Журналисты проверили информацию на специализированном интернет-ресурсе (ссылка) и выяснили, что та самая яхта "Архимед", на которой по версии пропагандистов, отдыхал Президент Порошенко, в аренду не сдается.
В АРЕНДУ НЕ СДАЕТСЯ!!!

Почему-то совсем не удивляет, что Порошенко остается в фокусе российской пропаганды, которая продолжает активную антипорошенковскую кампанию с целью политической дискредитации, как единственной президентской альтернативы Зеленско-Медведчуковскому антиукраинскому хаосу.
П.Нусс
__________
Крім того, Галапагоси - ЗАПОВІДНИК, і запливати туди на яхті - ЗАБОРОНЕНО!
показати весь коментар
15.01.2021 07:57 Відповісти
+19
Так це ти той дурилко псевдо атошник?
показати весь коментар
15.01.2021 07:50 Відповісти
+19
Частное лицо может выбрать ту вакцину которая ему нравится! А Степанов остальному быдло лохторату чпокнет китайский шмурдяк закупленный по коррупционным схемам Богатыревой....
показати весь коментар
15.01.2021 07:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На галапагосах какая вакцина?Степанов о ввозе в Украину контрабандной вакцины от COVID-19: Мерзкая история... Теоретически, дыма без огня не бывает - Цензор.НЕТ 5837
показати весь коментар
15.01.2021 07:45 Відповісти
Так це ти той дурилко псевдо атошник?
показати весь коментар
15.01.2021 07:50 Відповісти
Тебе нарешті переконали, що Порошенко і досі Президент? Молодець! Швидко вчишся.
показати весь коментар
15.01.2021 07:50 Відповісти
Частное лицо может выбрать ту вакцину которая ему нравится! А Степанов остальному быдло лохторату чпокнет китайский шмурдяк закупленный по коррупционным схемам Богатыревой....
показати весь коментар
15.01.2021 07:51 Відповісти
А в чем разница между "частными лицами" и "быдло лехторатом"?
показати весь коментар
15.01.2021 10:06 Відповісти
У тебя от "Спутника" передоз. Попробуй боярку, может поможет.
показати весь коментар
15.01.2021 07:51 Відповісти
Чим відволікти бидло від «пустих холодильників і холодних квартир» та негативу до влади?
Вірно, Порошенком !!
показати весь коментар
15.01.2021 07:54 Відповісти
Информация об "отдыхе Порошенко на яхте" оказалась российским фейком
Информация об "отдыхе Порошенко на яхте" оказалась российским фейком, который не побрезговали распространить и так называемые украинские так называемые СМИ.
Журналисты проверили информацию на специализированном интернет-ресурсе (ссылка) и выяснили, что та самая яхта "Архимед", на которой по версии пропагандистов, отдыхал Президент Порошенко, в аренду не сдается.
В АРЕНДУ НЕ СДАЕТСЯ!!!

Почему-то совсем не удивляет, что Порошенко остается в фокусе российской пропаганды, которая продолжает активную антипорошенковскую кампанию с целью политической дискредитации, как единственной президентской альтернативы Зеленско-Медведчуковскому антиукраинскому хаосу.
П.Нусс
__________
Крім того, Галапагоси - ЗАПОВІДНИК, і запливати туди на яхті - ЗАБОРОНЕНО!
показати весь коментар
15.01.2021 07:57 Відповісти
- Сёма, Ви слишали? У Циперовича дочь - проститутка!
- Подождите! Но у Циперовича нет дочери!
- Ну, так-то оно, так... Но каков резонанс!!!...
показати весь коментар
15.01.2021 08:19 Відповісти
Та даже если Порох и отдыхал на яхте, что тут такого? Может себе позволить.
З.Ы. Мы ему прости шо он брата убил своего, а тут про какую-то яхну, панимаешь
показати весь коментар
15.01.2021 08:28 Відповісти
почитай зє даунятко галапагоське
Степанов про ввезення в Україну контрабандної вакцини проти COVID-19: Мерзенна історія... Теоретично, диму без вогню не буває - Цензор.НЕТ 630
показати весь коментар
15.01.2021 08:16 Відповісти
ой не ***** і ******** не будеш
показати весь коментар
15.01.2021 09:14 Відповісти
сосать будеш зєбіл кончений
показати весь коментар
15.01.2021 10:57 Відповісти
Клон Таньки Черновол.?Степанов про ввезення в Україну контрабандної вакцини проти COVID-19: Мерзенна історія... Теоретично, диму без вогню не буває - Цензор.НЕТ 2677
показати весь коментар
15.01.2021 15:17 Відповісти
*****, за газ заплатило?
показати весь коментар
15.01.2021 08:20 Відповісти
Что не прахобот ,то совкодрочер_газ им дорогой ,при сесесерэ (СССР) газ стоил капейки,вай вай вай!
Это рынок ,это Европа,детка.Попробуй работать ,а не клаву долбить
показати весь коментар
15.01.2021 15:14 Відповісти
им ссут в глаза - а они - божья роса...
зебил одним словом...
показати весь коментар
15.01.2021 15:41 Відповісти
Самое сложное расследование результат которого выходит на себя самого... Удачи.
показати весь коментар
15.01.2021 07:46 Відповісти
В усіх країнах, напрклад в німечині можна купити зареєстровану вакцину поткомерційній ціні у приватному порядку,
Не розумію чого ті депутати ховаються, звикли мабуть все робити в темноті
показати весь коментар
15.01.2021 07:59 Відповісти
Меня тоже это заинтересовало! В чем дело??? Может там партия была немалая, которая подлежит обязательному декларированию?
показати весь коментар
15.01.2021 08:01 Відповісти
По моему просто скрытая реклама вакцинации, чтобы быдло толпой бежало с визгом "вжарьте и мне"
показати весь коментар
15.01.2021 08:53 Відповісти
Потому что:
1. стыдно гнидам, что страна в опе в плане вакцинации из-за них, а они за свои тушки переживают;
2. и наверное потому что контрабанда.
показати весь коментар
15.01.2021 09:09 Відповісти
Вот и мне кажется, что проще мотнуться в ту же Германию, там провакцинироваться официальной вакциной, чем колоть себе в Украине черт знает что.
показати весь коментар
15.01.2021 08:04 Відповісти
слуги урода вобще мерзкие людишки
показати весь коментар
15.01.2021 07:59 Відповісти
Это не люди . Слуги урода это опарыши зеленой навозной мухи зе-зе .
показати весь коментар
15.01.2021 08:05 Відповісти
Сам Стєпанов уже щеплений, зуб даю...
показати весь коментар
15.01.2021 08:02 Відповісти
Так он же вроде как- переболевший. Нет?
показати весь коментар
15.01.2021 08:03 Відповісти
Тепер це твій зуб.)))
показати весь коментар
15.01.2021 08:09 Відповісти
Це його не врятує і другий раз захворіти.
показати весь коментар
15.01.2021 08:12 Відповісти
Верхівка єврейської спільноти зробила собі вакцинацію? Та на здоров'я, чого тільки так втаємничувати це?
показати весь коментар
15.01.2021 08:08 Відповісти
У зєсцикуна про це спитай, це єврейчиня знає все , що робиться в єврейській спільноті.
показати весь коментар
15.01.2021 08:13 Відповісти
Тебе хвилює, ти і питай. Мені по цимбалах.
показати весь коментар
15.01.2021 08:36 Відповісти
То навіщо ти взагалі тут пишеш цимбаліст?
показати весь коментар
15.01.2021 08:47 Відповісти
Український Covid-'18 '19 '20 '21

Co болєв
Vi тренко

D Фірташ
"Нюх потеряли" Аппетит растет
показати весь коментар
15.01.2021 08:21 Відповісти
История мерзкая, но себе укольчик небось сделал.
показати весь коментар
15.01.2021 08:11 Відповісти
Портошенко ее колол жалею что голосовал за єту мразь
показати весь коментар
15.01.2021 08:21 Відповісти
не звизди малорос, голосувало воно. за сцикла ти голосувало убоге.
показати весь коментар
15.01.2021 08:24 Відповісти
кизяк
показати весь коментар
15.01.2021 08:49 Відповісти
А за то шо присел очелом на бутылку?
показати весь коментар
15.01.2021 09:30 Відповісти
А практически...сядете усе.
показати весь коментар
15.01.2021 08:49 Відповісти
пока что сидим мы... и надолго...
показати весь коментар
15.01.2021 08:54 Відповісти
Всему свое время. Но, думаю, все уже ненадолго. А вот что будет дальше - вопрос.
показати весь коментар
15.01.2021 08:56 Відповісти
А что "мерзкого"? Свободные (и очень не бедные) люди купили себе (не за деньги из госбюджета) препарат, который по их надеждам может избавть их от заболевания? Ну, то что не проили "разрешения" у дурного государства - это даже хорошо, что не ждут подачек, а решают СВОИ ПРОБЛЕМЫ САМИ!
показати весь коментар
15.01.2021 09:01 Відповісти
не за деньги из госбюджета?
😀😀😀😀😀
Сами себе наверно деньги печатают чиновники
показати весь коментар
15.01.2021 09:04 Відповісти
преступление в воровсте и взятках, а не в прививках! но разве в Украине коррупция - это не госполитика и обыденная практика!? Если люди терпят такое положение дел, то значит ДОСТОЙНЫ такой участи!
показати весь коментар
15.01.2021 09:13 Відповісти
А с чего ты взял, что люди "терпят"? Разве Майданы не в Украине были?
показати весь коментар
15.01.2021 10:16 Відповісти
А клинику Медиленд Не мешало бы закрыть навсегда - как урок для остальных клиник
показати весь коментар
15.01.2021 09:02 Відповісти
ТО ЕСТЬ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ
показати весь коментар
15.01.2021 09:03 Відповісти
Вопрос СТЕПАНОВ, у кого украли эту вакцину . Ведь вакцина пока ВСЯ НА УЧЕТЕ ГОСУДАРСТВ
Надо бы израильские спецслужбы подключить
показати весь коментар
15.01.2021 09:06 Відповісти
Не надо, София, не вся. Вакцины производят частные фирмы и они имеют право часть вакцин продавать кому хотят по какой хотят цене. Вон в Европе можно официально уколоться за деньги.
показати весь коментар
15.01.2021 09:50 Відповісти
воно **** не знало-кадри однако ********* не умеют или шлангом прикидаются. в африке его уже б сожрали
показати весь коментар
15.01.2021 09:16 Відповісти
До чего же ВЫ народ довели и сами не ввозите и другим не даёте. Ну так не через степановскую фирму прокладку. ДОЛЯНА СВОЕГО НЕ ПОЛУЧИЛ.
показати весь коментар
15.01.2021 09:29 Відповісти
оно сморщило свиное рыло от брезгливости и чувства омерзения...и тоже вкололо...)
показати весь коментар
15.01.2021 09:39 Відповісти
Не понимаю в чем преступление? Частные лица за свои деньги укололись - имеют право. Во всем мире юлгатые люди имеют такое право, схерали в Украине это вдруг "мерзко"?
показати весь коментар
15.01.2021 09:52 Відповісти
юлгатые точно имеют...
показати весь коментар
15.01.2021 10:09 Відповісти
Список мерзавцев в студию. Лейтенант бакланов мышей совсем не ловит
показати весь коментар
15.01.2021 10:18 Відповісти
 
 