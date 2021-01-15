УКР
Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Гнутового. За добу - 6 порушень режиму "тиші", - штаб ОС

Минулої доби, 14 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, поруч із населеним пунктом Гнутове збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав легкого осколкового поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

У передмісті Мар’їнки та поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар’їнки – ще й зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Талаківка противник застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили в штабі.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

"Від початку поточної доби, 15 січня, вздовж усієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - повідомили в пресцентрі ОС.

Одужання хлопцю......
15.01.2021 08:31 Відповісти
Ну, головне що перемир'я не порушене.
(с)
15.01.2021 08:03 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Гнутового. За добу - 6 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6350
15.01.2021 10:29 Відповісти
Ну, головне що перемир'я не порушене.
(с)
15.01.2021 08:03 Відповісти
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, который 12 января 2015 года расстрелял из автомата спящую армянскую семью в городе Гюмри, а шестимесячного малыша Сержа - заколол штыком.
Также вопиет о мщении кровь застреленного младшим сержантом оккупационных войск РФ в крымской Новофедоровке Зайцевым в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В.
Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
15.01.2021 09:27 Відповісти
Одужання хлопцю......
15.01.2021 08:31 Відповісти
Самвелу приготовиться
Самвелу приготовиться
Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Гнутового. За добу - 6 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 852
15.01.2021 08:33 Відповісти
Не кипишуй, ВСУ потерпевший запретил отвечать, поэтому сепары безнаказанно отстреливают наших, как в тире.
15.01.2021 08:52 Відповісти
Автопром донецкой резервации начал производство автомобилей HONDA BUHANKA
Автопром донецкой резервации начал производство автомобилей HONDA BUHANKA
Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Гнутового. За добу - 6 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5791
15.01.2021 08:37 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Гнутового. За добу - 6 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6350
15.01.2021 10:29 Відповісти
И не тварей тоже можно...
15.01.2021 16:11 Відповісти
це трапилося на визначеній "черговій ділянці розведення", яку дермаки разом з члєнограйкой підготували для чергової здачи агресору..
15.01.2021 11:51 Відповісти
Мне стыдно об этом говорить вслух, но после того, как православные россияне расстреляли похоронную процессию в Сартане под Мариуполем, накрыли ракетами из «Градов» в субботнее утро рынок в Мариуполе и убили 32 мирных жителя, а православный гражданин из Санкт-Петербурга, Алексей Мильчаков снимал на Донбассе с трупов украинских военнослужащих обручальные кольца, с шеи - золотые крестики, скальпировал головы убитых, отрезал покойникам уши, носы, головы, вырезал на живых пленных свою свастику и любил фотографироваться на фоне искалеченных и обгоревших тел украинских воинов, мне неприятно слышать российский, вологодский, волжский, мордовский, мокшанский и угро-финский говор.
Я не могу теперь слушать советские песни и российские самобытные романсы (в том числе и «Поручик Галицын», мелодию которой, россияне украли у песни «Мiй друже, Ковалю») и прошу водителя маршрутки настроить радиоприемник на другую частоту.
Когда в комментариях встречаю угро-финский диалект: («чёй-то», «дык», «токмо», «поребрик», «кура», «греча», «кенгуруха», «пухто», «хабарики» и т.д.) у меня возникает тошнотворный рефлекс.
Я перестал считать российских офицеров людьми после того, как военные Сергея Шойгу растянувшись цепью, добивали из пистолетов под Иловайском раненых, истекающих кровью двадцатилетних украинских парней, а якуты и буряты, когда закончились патроны,штыками отрезали раненым головы. Географическое название «Россия» у меня теперь ассоциируется с терроризмом и садизмом. Я даже сыр «Российский» перестал покупать, хотя его изготавливают в украинском городе Шостке.
15.01.2021 16:50 Відповісти
Про главное забыли написать - ноту с глубокой обеспокоенностью генштаб в обсе уже направил или нет?
15.01.2021 19:27 Відповісти
 
 