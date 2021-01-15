Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Гнутового. За добу - 6 порушень режиму "тиші", - штаб ОС

Минулої доби, 14 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, поруч із населеним пунктом Гнутове збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав легкого осколкового поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

У передмісті Мар’їнки та поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар’їнки – ще й зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисника України поранено під Гнутовим, - ТКГ

У районі населеного пункту Талаківка противник застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили в штабі.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

"Від початку поточної доби, 15 січня, вздовж усієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - повідомили в пресцентрі ОС.





