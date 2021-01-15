УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9627 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 376 16

За добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328

За добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328

За минулу добу в Україні зафіксовано 8199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 236 дітей і 315 медпрацівників.

Про це в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"8199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328 03госпіталізовано – 2 152 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328 03летальних випадків – 166;

За добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328 03одужало – 10 328 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328 03здійснено тестувань за добу – 49 596 (зокрема методом ПЛР – 30 225, методом ІФА – 19 371).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про ввезення в Україну контрабандної вакцини проти COVID-19: Мерзенна історія... Теоретично, диму без вогню не буває

За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328 08захворіло – 1 146 963 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328 08одужало – 847 391 особа;

За добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328 08летальних випадків – 20 542;

За добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328 08проведено ПЛР-тестувань – 5 905 076.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328 13

Автор: 

карантин (18172) статистика (2256) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 166 человек, выявлены 8 199 новых случаев, выздоровели - 10 328 - Цензор.НЕТ 5680
показати весь коментар
15.01.2021 08:17 Відповісти
+3
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 166 человек, выявлены 8 199 новых случаев, выздоровели - 10 328 - Цензор.НЕТ 789
показати весь коментар
15.01.2021 08:25 Відповісти
+2
На седьмой день лохдауна количество заболевших начало значительно расти!
показати весь коментар
15.01.2021 08:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.01.2021 08:15 Відповісти
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 166 человек, выявлены 8 199 новых случаев, выздоровели - 10 328 - Цензор.НЕТ 5680
показати весь коментар
15.01.2021 08:17 Відповісти
На седьмой день лохдауна количество заболевших начало значительно расти!
показати весь коментар
15.01.2021 08:17 Відповісти
Это результат массовых гуляний на новый год Мудрого нарида. Как по писанному пошел рост через +/- 14 дней.
показати весь коментар
16.01.2021 10:21 Відповісти
Лыжники с Буковели возвращются
показати весь коментар
15.01.2021 08:18 Відповісти
Лыжник апокалипсиса всему виной
показати весь коментар
15.01.2021 08:24 Відповісти
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 166 человек, выявлены 8 199 новых случаев, выздоровели - 10 328 - Цензор.НЕТ 789
показати весь коментар
15.01.2021 08:25 Відповісти
"вангую", что-то случится.... хотелось бы подборку прочитать - где был Зеля и что случилось. Ну как - во Франции - сгорело капище, в Японии - храм, в Меркельщине - обосралась..... Меркель, в Канаде - потрясло, в Омане .... султан погиб, а Иран близко и ..... не один погиб, а с "почетом"
показати весь коментар
15.01.2021 08:43 Відповісти
Трампу так ваще импечмент объявили из-за зели)))
показати весь коментар
15.01.2021 08:47 Відповісти
да Путин там плавал, хотели чет там но вроде из-за Путина.
блин - читаю Антиколорадоса и ...... забыл за шо первый раз об..-ляли правда обосрались
показати весь коментар
15.01.2021 08:59 Відповісти
А, Стебанов проснулся.
Интересно - сходил ли он на "мраморный престол" уже? если не на золотой.
А еще интересно - посмотрел ли он в Фейсбуке что его посылают в ..... "локдаун" и на ..... "карантин"?
При такой статистике - Италия бы отдыхала, а не сидела под замком. Замков там вроде много.
показати весь коментар
15.01.2021 08:40 Відповісти
За добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328 - Цензор.НЕТ 6487
показати весь коментар
15.01.2021 08:51 Відповісти
Так добре що дистанційне навчання почалося в школах. Тепер менше шансів підхопити короновірус. Хоч якась користь від Зеленського. Сподіваюся що локдаун продовжать і на лютий
показати весь коментар
15.01.2021 09:57 Відповісти
Что-то не помогает запрет на продажу трусов, носков и презервативов...
показати весь коментар
15.01.2021 10:00 Відповісти
ПЦР всего 30 225 ? В четверг???
А где же положенных 70000 тестов в сутки?
Игра наперсточников в натуральном виде. Лохдауна вообще нет никакого по сути, все торгуют из под полы.
При 70 000 тестов больных будет как минимум 16 000 в сутки.
А так всё это шоу для дураков, все эти циферки от Степанова и Ко.
"Бесславные ублюдки"
показати весь коментар
15.01.2021 10:29 Відповісти
чудеса. больше тестов - больше заболевших
показати весь коментар
16.01.2021 09:29 Відповісти
 
 