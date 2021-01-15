За добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328

За минулу добу в Україні зафіксовано 8199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 236 дітей і 315 медпрацівників.

Про це в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"8199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 152 особи;

летальних випадків – 166;

одужало – 10 328 осіб;

здійснено тестувань за добу – 49 596 (зокрема методом ПЛР – 30 225, методом ІФА – 19 371).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 146 963 особи;

одужало – 847 391 особа;

летальних випадків – 20 542;

проведено ПЛР-тестувань – 5 905 076.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях", - розповів Степанов.









