За добу через COVID-19 в Україні померли 166 людей, виявлено 8199 нових випадків, одужали - 10 328
За минулу добу в Україні зафіксовано 8199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 236 дітей і 315 медпрацівників.
Про це в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"8199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 152 особи;
летальних випадків – 166;
одужало – 10 328 осіб;
здійснено тестувань за добу – 49 596 (зокрема методом ПЛР – 30 225, методом ІФА – 19 371).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 146 963 особи;
одужало – 847 391 особа;
летальних випадків – 20 542;
проведено ПЛР-тестувань – 5 905 076.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях", - розповів Степанов.
блин - читаю Антиколорадоса и ...... забыл за шо первый раз об..-ляли правда обосрались
Интересно - сходил ли он на "мраморный престол" уже? если не на золотой.
А еще интересно - посмотрел ли он в Фейсбуке что его посылают в ..... "локдаун" и на ..... "карантин"?
При такой статистике - Италия бы отдыхала, а не сидела под замком. Замков там вроде много.
А где же положенных 70000 тестов в сутки?
Игра наперсточников в натуральном виде. Лохдауна вообще нет никакого по сути, все торгуют из под полы.
При 70 000 тестов больных будет как минимум 16 000 в сутки.
А так всё это шоу для дураков, все эти циферки от Степанова и Ко.
"Бесславные ублюдки"