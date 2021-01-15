УКР
Новини Боротьба з коронавірусом
У МОЗ формують робочу групу з реабілітації хворих із "постковідним" синдромом, - Голубовська

У Міністерстві охорони здоров'я України формують робочу групу з підготовки напрямків реабілітації хворих з "постковідним" синдромом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі токшоу "Ми всі - українці" на телеканалі ZIK заявила провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська.

Голубовська повідомила, що в Міністерстві охорони здоров'я України формують групу з підготовки до реабілітації тих, хто досі не відновився після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19.

"Я дуже рада, що міністр Степанов нас послухав, і на сьогодні у Міністерстві формується робоча група з розробки напрямку реабілітації хворих із так званим постковідним синдромом", – зазначила інфекціоністка.

Голубовська зазначила, що до робочої групи ввійдуть імунологи, кардіологи, невропатологи, психіатри та інші спеціалісти, які розроблятимуть програми реабілітації у різних напрямках.

Медик також звернула увагу на те, що є випадки, коли люди, які легко перехворіли на коронавірус, мають тяжчі наслідки, ніж ті, хто хворів важко.

Нагадаємо, дослідження британських медиків показало, що люди, які перехворіли на COVID-19 і мають антитіла, все ще можуть переносити та поширювати вірус.

Згідно з повідомленням, попередні висновки вчених з Агентства охорони здоров'я Англії (PHE) показали, що реінфекції у людей, які мають антитіла до COVID-19 від минулої інфекції, трапляються рідко – виявлено лише 44 такі випадки серед 6614 раніше інфікованих людей.

Раніше вчені в Кенії виявили 16 нових штамів коронавірусу, жоден з яких не траплявся ніде у світі.

То хоч виліковне. А ось хворих з постсовковим синдромом не лікують навіть "гради" з постсовка
15.01.2021 08:29 Відповісти
З такою гіпертрофованих увагою до ковіду людей треба лікувати від "доковідного" синдрому.
15.01.2021 08:32 Відповісти
А совок то не хвороба. То рівень еволюційного розвитку, не лікується.
показати весь коментар
15.01.2021 08:33 Відповісти
Мона и попроще - мужикам 2л. виски выдавать, а другим - длинный предмет , ну, метлу то. И тем и тем будет чем заняться)))
15.01.2021 08:25 Відповісти
То хоч виліковне. А ось хворих з постсовковим синдромом не лікують навіть "гради" з постсовка
15.01.2021 08:29 Відповісти
А совок то не хвороба. То рівень еволюційного розвитку, не лікується.
15.01.2021 08:33 Відповісти
З такою гіпертрофованих увагою до ковіду людей треба лікувати від "доковідного" синдрому.
15.01.2021 08:32 Відповісти
Проблема от этого не рассасывается. У меня есть знакомый, который заболел и попал в больницу под ИВЛ ещё в начале лета. До того на здоровье не жаловался, в горы в походы ходил. А это ушел с работы, жалуется на сердце, на больные суставы. Мужику чуток за сорок, а ему ничего не интересно и ничего не хочется, порвал все связи с друзьями, жена плачет, говорит стал совсем другим человеком. Что-то мне кажется, что он не один такой и с этим надо что-то делать.
15.01.2021 08:43 Відповісти
Та хай робить, на те в нього є сім'я.
15.01.2021 08:48 Відповісти
Теж переболів в минулому році (листопад) в легкі формі, але наслідки лишились і досі. Проблеми з тиском , шлунком і кишківником, ломота в мязах та суглобах, проблеми з зором. А раніше по 50 км пересіченоя місцевістю ходив, і легко читав текст на пакетиках зі спеціями. Лікарі кажуть менеться, місяців за вісім, ну може рік, чи півтора, коротше ніхто нічого не знає.
15.01.2021 10:42 Відповісти
Аналогично. Ещё и с ухом проблема.
15.01.2021 17:50 Відповісти
Не куда деньги девать
15.01.2021 08:44 Відповісти
Еще одна статья для РАСПИЛА бюджета появилась (откаты от госзакупок за путевки в санатории и профилактории; детки и родычи чинуш будут "реабилитироваться" за ваш счет)!
15.01.2021 09:22 Відповісти
А психику истерящих по поводу ковида когда начнут лечить?
15.01.2021 10:19 Відповісти
Ольга Голубовская, - это яркий и живой прототип одного персонажа анекдота с известной всем репликой: "Будем лечить, или пусть живет?"
15.01.2021 10:36 Відповісти
Где можно записаться на реабилитацию?
15.01.2021 17:48 Відповісти
 
 