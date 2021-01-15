У МОЗ формують робочу групу з реабілітації хворих із "постковідним" синдромом, - Голубовська
У Міністерстві охорони здоров'я України формують робочу групу з підготовки напрямків реабілітації хворих з "постковідним" синдромом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі токшоу "Ми всі - українці" на телеканалі ZIK заявила провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська.
Голубовська повідомила, що в Міністерстві охорони здоров'я України формують групу з підготовки до реабілітації тих, хто досі не відновився після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19.
"Я дуже рада, що міністр Степанов нас послухав, і на сьогодні у Міністерстві формується робоча група з розробки напрямку реабілітації хворих із так званим постковідним синдромом", – зазначила інфекціоністка.
Голубовська зазначила, що до робочої групи ввійдуть імунологи, кардіологи, невропатологи, психіатри та інші спеціалісти, які розроблятимуть програми реабілітації у різних напрямках.
Медик також звернула увагу на те, що є випадки, коли люди, які легко перехворіли на коронавірус, мають тяжчі наслідки, ніж ті, хто хворів важко.
Нагадаємо, дослідження британських медиків показало, що люди, які перехворіли на COVID-19 і мають антитіла, все ще можуть переносити та поширювати вірус.
Згідно з повідомленням, попередні висновки вчених з Агентства охорони здоров'я Англії (PHE) показали, що реінфекції у людей, які мають антитіла до COVID-19 від минулої інфекції, трапляються рідко – виявлено лише 44 такі випадки серед 6614 раніше інфікованих людей.
Раніше вчені в Кенії виявили 16 нових штамів коронавірусу, жоден з яких не траплявся ніде у світі.
