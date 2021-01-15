ОБСЄ не має обмежувати свою діяльність лише Донбасом: Крим мусить бути на порядку денному, попри незаконну позицію РФ, - постпред України Цимбалюк
Україна закликає Шведське головування в ОБСЄ в межах сприяння врегулюванню російсько-українського конфлікту приділяти увагу не лише Донбасу, але і Криму.
Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 14 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Особливу увагу у сприянні врегулюванню російсько-українського конфлікту варто приділити Автономній Республіці Крим та місту Севастополю, тимчасово окупованим Росією. Прискорена мілітаризація Кримського півострова та прилеглих до нього вод фактично створила нову безпекову реальність у Чорному морі та в ширшому Середземноморському регіоні", - сказав Цимбалюк.
Він додав, що у тимчасово окупованому Криму безперервно тривають системні переслідування незгідних, ЗМІ, громадських активістів та правозахисників.
"Ми закликаємо Шведське головування не обмежувати свою діяльність лише наявними механізмами, пов'язаними з Донбасом. Крим - це Україна. Крим має бути на порядку денному ОБСЄ, попри незаконну позицію Росії з цього питання", - наголосив Цимбалюк.
Як повідомлялося, Швеція 1 січня прийняла річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
Крым брал, Сухуми брал, Тирасполь брал, Дамаск брал - воду не брал!
Обнуленный мачо за годы оккупации полуострова переселил в украинский Крым как минимум, около полмиллиона жителей Нечерноземья: угро-финнов, вепсов и мокшу. Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на пришельцев с севера, а местных крымчан уволили с работы, как неблагонадежных. Если каждый понаехавший посетит один раз в сутки туалет и сольёт из бачка ведро воды, то объемов Северо-Крымского канала для смыва российских фекалий не хватит. А еще каждый день регулярно какают на крымской военной ядерной базе еще сто тысяч военных министра нападения Сирожи Кунжутовича Шойгу. Через шесть лет, после возвращения украинского Крыма в «родную российскую гавань», до князя Темнейшего, наконец, дошло, что пахотные земли и виноградники Крыма без днепровской воды зачахнут и превратятся в солончаки.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного россиянами Крыма получают воду по часам.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Кремль не собирается строить опреснители и готовит исковое заявление в Международный Суд против Украины, из-за прекращения подачи пресной воды с материка для российской военной ядерной базы в Крыму. Чиновники из Офиса президента Украины предложили Верховному Главнокомандующему РФ слетать на Мальту и ознакомиться с новейшими технологиями опреснения морской воды.
Мальта - единственная страна в Европе, в которой нет источников пресной воды. На этом острове не текут реки и не плещутся озёра. Исключением являются только естественные осадки, выпадающие в виде дождя и снега. Много лет назад местые власти закупили и смонтировали опреснители морской воды. Около пяти миллионов туристов в год посещают этот остров. Что мешает встающей с колен Империи, внедрить опыт Мальты на временно оккупированном россиянами полуострове Крым?