ОБСЄ не має обмежувати свою діяльність лише Донбасом: Крим мусить бути на порядку денному, попри незаконну позицію РФ, - постпред України Цимбалюк

Україна закликає Шведське головування в ОБСЄ в межах сприяння врегулюванню російсько-українського конфлікту приділяти увагу не лише Донбасу, але і Криму.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 14 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Особливу увагу у сприянні врегулюванню російсько-українського конфлікту варто приділити Автономній Республіці Крим та місту Севастополю, тимчасово окупованим Росією. Прискорена мілітаризація Кримського півострова та прилеглих до нього вод фактично створила нову безпекову реальність у Чорному морі та в ширшому Середземноморському регіоні", - сказав Цимбалюк.

Він додав, що у тимчасово окупованому Криму безперервно тривають системні переслідування незгідних, ЗМІ, громадських активістів та правозахисників.

"Ми закликаємо Шведське головування не обмежувати свою діяльність лише наявними механізмами, пов'язаними з Донбасом. Крим - це Україна. Крим має бути на порядку денному ОБСЄ, попри незаконну позицію Росії з цього питання", - наголосив Цимбалюк.

Як повідомлялося, Швеція 1 січня прийняла річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.