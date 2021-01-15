УКР
Суд виправдав від звинувачень в організації тітушок проти Євромайдану екскерівників міліції Дніпропетровщини Третьякова і Хуторного

Суд виправдав від звинувачень в організації тітушок проти Євромайдану екскерівників міліції Дніпропетровщини Третьякова і Хуторного

Кіровський районний суд Дніпра виправдав колишніх місцевих правоохоронців від звинувачень в організації групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку в січні 2014 року.

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 6 січня, передає Цензор.НЕТ.

На лаві підсудних опинились заступник начальника Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області Сергій Хуторний і заступник начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області Сергій Третьяков.

26 січня 2014 року стався конфлікт між учасниками мирної ходи на підтримку Євромайдану і так званими тітушками, які, озброєні палицями і газовими балончиками, забарикадувались у дворі і приміщеннях облдержадміністрації.

За версією обвинувачення, тітушок на території ОДА розмістило саме керівництво поліції. Зокрема, організувало безкоштовне харчування в чиновницькій їдальні.

У результаті провокацій і сутичок тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали 28 громадян.

Було допитано до трьох десятків осіб, яеред яких учасники протесту, правоохоронці, працівники їдальні та журналістка.

Очевидці розповідали, що тітушки були у дворі, за парканом і міліція не давала протестувальникам до них підійти. На територію тітушок проводили з автобусів у супроводі міліції. 1-3 автобуси стояли біля вул. Комсомольська.

У якийсь момент група тітушок оббігла паркан і вирішила вдарити у хвіст мітингувальникам, але отримала відсіч. Деякі тітушки впали на землю і їх розпитали та дізналися, що вони з Кривого Рогу і тут опинилися випадково. Потім на переговори вийшов один зі співробітників ОДА.

Протестувальники погоджувалися розійтися у випадку, якщо керівництво міста видасть тітушок і з’ясується, хто їх привів, на що чиновник відповів, що вони не можуть видати цих людей. Перемовини ні до чого не призвели, люди були обурені, тому сутички продовжувалися до сутінок, людей били кийками. Працівники міліції, за словами свідків, реагували на дії тітушок байдуже і людей не захищали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружний адмінсуд Києва скасував люстрацію глави слідчого управління МВС часів Євромайдану Чинчина

На думку суду, ці свідки не підтвердили, що саме начальники міліції Хуторний і Третьяков керували тітушками та направляли їхні дії.

Всі інші докази ніяк не переконали суд і він ухвалив виправдувальний вирок.

Топ коментарі
+29
Реванш рыгов при ЗЕ?
Нет. Не слышали?

Хотя разумные люди еще в 2019-м говорили, что этот криворожский сученок будет сливать Революцию Достоинства всеми доступными способами.
15.01.2021 09:16 Відповісти
15.01.2021 09:16 Відповісти
+20
Благодаря 🐑🐏73% ……… проголосовавших за банду зеленского и его кукловодов
показати весь коментар
15.01.2021 09:17 Відповісти
+17
как-то уже даже не удивительно
показати весь коментар
15.01.2021 09:13 Відповісти
На месте этого парня я бы запатентовал и зарегистрировал бренд "Титушка" и получал бы барыши
15.01.2021 09:13 Відповісти
15.01.2021 09:13 Відповісти
15.01.2021 09:13 Відповісти
они были молодыми и не понимали, что делают. панять и прастить
15.01.2021 09:16 Відповісти
15.01.2021 09:16 Відповісти
15.01.2021 09:16 Відповісти
ну дык, а фули)))
15.01.2021 09:17 Відповісти
15.01.2021 11:04 Відповісти
15.01.2021 11:04 Відповісти
15.01.2021 11:04 Відповісти
Реванш рыгов говорите ? Та суд реформирован кем был? Рыгами или Порошенком ? Хотя, как теперь модно говорить - "какая разница"
15.01.2021 12:53 Відповісти
15.01.2021 12:53 Відповісти
Это как? Вы что вообще охренели суки.
15.01.2021 09:17 Відповісти
15.01.2021 09:17 Відповісти
правосудие по украински. кому-то еще нужен этот "самый честный суд" не имеющий ничего общего с правосудием и справедливостью?
15.01.2021 09:17 Відповісти
15.01.2021 09:17 Відповісти
предлагаете пустить тупицкого на шашлык? а мне идея нравится)))
15.01.2021 09:18 Відповісти
15.01.2021 09:18 Відповісти
15.01.2021 11:06 Відповісти
зе дно
15.01.2021 09:19 Відповісти
зе дно
15.01.2021 09:19 Відповісти
15.01.2021 09:19 Відповісти
Блин, а кто же тогда ОРГАНИЗОВЫВАЛ ПРИЕЗД ТИТУШЕК В КИЕВ??????

Может инопланетяне ?
15.01.2021 09:24 Відповісти
15.01.2021 09:24 Відповісти
Пора СУДЬЮ НА МЫЛО !
15.01.2021 09:24 Відповісти
15.01.2021 09:24 Відповісти
А портнова НА ГИЛЯКУ !
15.01.2021 09:25 Відповісти
15.01.2021 09:25 Відповісти
Они сами. Это ж активисты в понимании ЗЕленских.
15.01.2021 09:39 Відповісти
15.01.2021 09:39 Відповісти
Не защищаю Зе и считаю, что идет контрреволюция. Но, с другой стороны, почему эти особи (и многие другие, им подобные), не сели при Петре Алексеевиче? Я не могу вспомнить ни одной крупной фигуры времен вфя, получившей приговор. Да, Ефремов и Штепа просидели в СИЗО несколько лет, но до суда дела не довели), и сейчас они ожидаемо на свободе. Можно было бы в оправдание и Петра Алексеевича, и Зе вспомнить про разделение властей. Но у нас это разделение не работает. Оба преза обещали судебную реформу, а это уже их компетенция (как субъекта законодательной инициативы), но что-то не видно результатов.
15.01.2021 09:24 Відповісти
15.01.2021 09:24 Відповісти
Та ніхто не сів за правління Пороха , жоден прокурор, суддя, мент, війсковий .. Тільки атошники
15.01.2021 09:27 Відповісти
15.01.2021 09:27 Відповісти
Потому , что сбежали на росцию , а теперь вернулись
15.01.2021 11:35 Відповісти
15.01.2021 11:35 Відповісти
Не понимаю, за что удалили мой коммент. Попробую написать аккуратней, чтобы вообще не забанили. Кернес и Добкин сперва сбежали, а потом сразу вернулись - с чего бы это? ИМХО, получили заверения в безопасности.
17.01.2021 01:03 Відповісти
17.01.2021 01:03 Відповісти
потому , что ИМУНИТЕТ..
.
а вот ПОРТНОВЫ и т д..-- ВЕРНУЛИСЬ только с 3елеными человечками на БАНКОВУЮ..
18.01.2021 18:33 Відповісти
18.01.2021 18:33 Відповісти
У мэра и главы администрации иммунитета нет.
18.01.2021 19:29 Відповісти
18.01.2021 19:29 Відповісти
А как ты думаешь, почему судьи тянули время и ефремовы-штепы просто сидели в сизо без приговоров? Все просто: реванш антимайдана и прокремлевских сил был запланирован еще с 2015-го, и барыги в мантиях просто ждали момент, когда их парень станет презом. Кстати, напомни, сколько экс рыгов посадили в сизо при зеленском?!
15.01.2021 09:48 Відповісти
15.01.2021 09:48 Відповісти
Все вказує на то що слід. презом буде Медведчук , жопаблок набирає силу ...Іде планомірна здача краіни..
15.01.2021 09:25 Відповісти
15.01.2021 09:25 Відповісти
Не учі жіть ..памаги матеріально * (кац)
ПС )))) Подобається мені коли всякі * забугорні * вказують українцям як їм жити .
Ось так і прийшло ...***** !
15.01.2021 09:29 Відповісти
15.01.2021 09:29 Відповісти
90 % СМИ - в руках Москвы
15.01.2021 11:36 Відповісти
15.01.2021 11:36 Відповісти
Найгірше, що немає патріотичної сили, за яку було б не страшно голосувати на майбутніх виборах. На виборах у Раду в 2019-му я тримав у руках бюлетень і реально не знав, за кого голосувати. Наперердодні думав - за Саакашвілі, але він перед днем голосування попросив, щоб не голосуввали за нього. Маємо те, що маємо.
17.01.2021 01:09 Відповісти
17.01.2021 01:09 Відповісти
Пан правий ,николи не знаєш з якого моменту - відразу ж або для пристойності почекавши трохи - вони тупо почнуть рубати бабло зайнявши місце біля корита влади і
поклавши на проблеми народа..Нікому зараз немає віри
17.01.2021 06:12 Відповісти
17.01.2021 06:12 Відповісти
15.01.2021 09:25 Відповісти
15.01.2021 09:25 Відповісти
ВікторФьодорича треба ще реабілітувати.
15.01.2021 09:27 Відповісти
15.01.2021 09:27 Відповісти
Так к этому все и идет. Будут Витю в аэропорту встречать на красной дорожке с хлебом солью. ЗЕкоманда все для этого делает
15.01.2021 09:32 Відповісти
15.01.2021 09:32 Відповісти
15.01.2021 11:07 Відповісти
15.01.2021 11:07 Відповісти
Я навіть уявити не можу, які РЕАЛЬНІ докази могли навести в суді проти цих мусорів. Так що не дивно, що справа розвалилася. Тому і Аль Капоне засудили не за вбивства, а за несплату податків.
СПРАВЕДЛИВОСТІ НЕМА. Забудьте про це, можна лише помститися в той чи інший спосіб.
15.01.2021 09:28 Відповісти
15.01.2021 09:28 Відповісти
..Потрібно було ..як в Одесі зробити ...*Шашлик * !
15.01.2021 09:31 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2021 09:31 Відповісти
Про це і сказав- лише помститися.
15.01.2021 09:40 Відповісти
15.01.2021 09:40 Відповісти
15.01.2021 09:32 Відповісти
15.01.2021 09:32 Відповісти
30- ть лет ОПГ Судьи ,вершат в Украине не праведный суд ,это те люди ,которые должны стоять на защите конституционных прав . Если кто помнит в начале 14-го была проблема выходить на улицу с национальным флагом ,были титушки и мусора ,которые их защищали ,а тетушню набирали прямо с зоны ,с Заподного . Это плять как , нарушение конституции или нет . Теперь сами решайте ,что делать с (судьями ) и трудно называть таким словом 😡😡😡
показати весь коментар
15.01.2021 09:37 Відповісти
Очільник МВС Арсен Аваков хоче розширити перелік випадків, коли поліціянти можуть застосовувати електрошокери у своїй роботі. Їх і зараз можна використовувати у певних випадках, однак у МВС вважають, що ці підстави "не повною мірою враховують усі можливі випадки застосування таких спеціальних засобів".
Тому уряд, не довго думаючи, створив такий проєкт закону, ухвалив його і вже передав депутатам для ухваленняhttps://parlament.ua/article/avakov-hoche-dozvoliti-policziyantam-chastishe-biti-shokerami-chi-doczilno-cze/
показати весь коментар
15.01.2021 09:39 Відповісти
каких вам еще не хватает доказательств того, что криворожская картавая скотина -это и есть тот самый реванш антимайдана и кремлефашистов в Украине?!
показати весь коментар
15.01.2021 09:43 Відповісти
весна по ходу уже буде рузька.....? спротиву цій срані практично ніякої, усі мовчки спостерігають та інколи жваво словоблудять а тим часом сморід від всяких портянок все сильніше і сильніше.
показати весь коментар
15.01.2021 09:50 Відповісти
І це, навіть, ще не плісняве дніще. Дніще ще попереду.
показати весь коментар
15.01.2021 09:56 Відповісти
и "зеленая" тень "папиредника" нависла снова над Украина
показати весь коментар
15.01.2021 10:02 Відповісти
Днипра
показати весь коментар
15.01.2021 10:06 Відповісти
Судов в реальности нет, а они оправдывают
показати весь коментар
15.01.2021 10:10 Відповісти
Если правосудие плюет в лицо гражданам,то надеюсь на короткое замыкание в домах и этих ублюдков ментов и отмазавших их судей.
показати весь коментар
15.01.2021 10:14 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2021 10:55 Відповісти
А почему бы не оправдать? Ватный реванш шагает по стране.
показати весь коментар
15.01.2021 10:52 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2021 10:54 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2021 10:57 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2021 10:58 Відповісти
Так судьи поголовно со времен кучмы и яныка остались. Слились в экстазе с зеленой ватной властью.
показати весь коментар
15.01.2021 11:02 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2021 11:10 Відповісти
Браво!!!
показати весь коментар
15.01.2021 11:10 Відповісти
Дякуємо 73% дебілів? То виходить ви якраз цього бажали? Де там нацсуки і швабодовці? Чому не видно "єврооптимістів" тіпа найома, лєща і защьокі? Чи може тих тітушків і зрадників в погонах не було?
показати весь коментар
15.01.2021 11:30 Відповісти
Ну и харашо. Дать им медаль и звание "Герой Украины"!!
показати весь коментар
15.01.2021 12:03 Відповісти
Зє&Ко лиш продовжує нівелювання здобутків Майдану, започатковане Порошенком і перший і другий не являються національним лідером Українців.Українці отаманів собі вибирайте між своїх.
показати весь коментар
15.01.2021 14:27 Відповісти
 
 