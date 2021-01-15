Суд виправдав від звинувачень в організації тітушок проти Євромайдану екскерівників міліції Дніпропетровщини Третьякова і Хуторного
Кіровський районний суд Дніпра виправдав колишніх місцевих правоохоронців від звинувачень в організації групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку в січні 2014 року.
Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 6 січня, передає Цензор.НЕТ.
На лаві підсудних опинились заступник начальника Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області Сергій Хуторний і заступник начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області Сергій Третьяков.
26 січня 2014 року стався конфлікт між учасниками мирної ходи на підтримку Євромайдану і так званими тітушками, які, озброєні палицями і газовими балончиками, забарикадувались у дворі і приміщеннях облдержадміністрації.
За версією обвинувачення, тітушок на території ОДА розмістило саме керівництво поліції. Зокрема, організувало безкоштовне харчування в чиновницькій їдальні.
У результаті провокацій і сутичок тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали 28 громадян.
Було допитано до трьох десятків осіб, яеред яких учасники протесту, правоохоронці, працівники їдальні та журналістка.
Очевидці розповідали, що тітушки були у дворі, за парканом і міліція не давала протестувальникам до них підійти. На територію тітушок проводили з автобусів у супроводі міліції. 1-3 автобуси стояли біля вул. Комсомольська.
У якийсь момент група тітушок оббігла паркан і вирішила вдарити у хвіст мітингувальникам, але отримала відсіч. Деякі тітушки впали на землю і їх розпитали та дізналися, що вони з Кривого Рогу і тут опинилися випадково. Потім на переговори вийшов один зі співробітників ОДА.
Протестувальники погоджувалися розійтися у випадку, якщо керівництво міста видасть тітушок і з’ясується, хто їх привів, на що чиновник відповів, що вони не можуть видати цих людей. Перемовини ні до чого не призвели, люди були обурені, тому сутички продовжувалися до сутінок, людей били кийками. Працівники міліції, за словами свідків, реагували на дії тітушок байдуже і людей не захищали.
На думку суду, ці свідки не підтвердили, що саме начальники міліції Хуторний і Третьяков керували тітушками та направляли їхні дії.
Всі інші докази ніяк не переконали суд і він ухвалив виправдувальний вирок.
