У Києві знову очікується сніг, запрацювали 33 пункти обігріву, всі сільськогосподарські ярмарки скасовано, - КМДА

У Києві відбулося значне похолодання, вночі температура може опуститися до 17° морозу, вдень - до 15° морозу, так само холодна погода збережеться 17-18 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на Укргідрометцентр.

"Окрім того, сьогодні протягом дня знову очікується сніг. Варто зазначити, що дорожники КК "Київавтодор" працюють у цілодобовому режимі, аби оперативно ліквідовувати наслідки опадів у столиці. Робота спецтехніки триватиме і сьогодні, тож закликаємо водіїв не заважати процесу і не паркувати авто обабіч проїжджої частини вулиць та доріг", - йдеться в повідомленні КМДА в п'ятницю вранці.

У КМДА зазначили, що протягом всієї ночі працювало 413 одиниць спеціалізованої техніки КК "Київавтодор". У всіх районах працювали колони великої і малої техніки оперативно очищали проїжджі частини від снігу. 37 бригад з ручного прибирання протягом ночі розчищали від снігу тротуари та зупинки громадського транспорту.

Загалом від початку негоди використано 2273 тонни солі, 1635 тонн піщано-соляної суміші, 96 тис. літрів рідких хлоридів.

На період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки. Усі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, на вході відвідувачі проходять термоскринінг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мережа пунктів обігріву буде розгорнута по всій Україні, - Держкомісія затвердила заходи реагування на надзвичайні ситуації через очікуване похолодання

У зв’язку із значним зниженням температури у посилений режим переведена робота 35 аварійних бригад КП "Київтеплоенерго". Уся спецтехніка пройшла додатковий огляд та готова до роботи. За останній тиждень перевірено майже 3 тис. теплопунктів та теплокамер.

Для забезпечення потреби Києва у тепловій та електричній енергії на столичних теплоелектроцентралях № 5 і № 6 працюють усі 6 енергоблоків. Електричне обладнання перед сильним похолоданням також пройшло додаткове обстеження.

"Нагадуємо, що через зниження температури повітря від сьогодні і до покращення погодних умов скасовано проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарків", - додали в КМДА.

Департамент муніципальної безпеки нагадує основні рекомендації під час значного зниження температури повітря:

  • одягатися варто багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має запобігти пітливості, яка на морозі є небезпечною;
  • захищати відкриті ділянки шкіри. Не забувати надягати рукавички, шапку, шарф, піднімати комір;
  • взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;
  • не варто виходити на мороз голодними. Потрібно обов'язково добре поїсти, бажано щось висококалорійне;
  • щогодини чи пів години варто заходити в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;
  • потрібно рухатися на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла, а підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;
  • категорично не можна торкатися металу ні голими руками, ні язиком;
  • не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;
  • у жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.

+1
А Пальто пише що чистять.
15.01.2021 10:02 Відповісти
З вікна бачу, що дороги та тротуари таки прибирають. І радію, що на вчора і сьогодні взяв собі вихідні.
15.01.2021 09:58 Відповісти
Снега в Киеве в ближайшую неделю не будет. Так что, убирайте тот, который выпал. С утра дороги практически не чищены.
15.01.2021 10:00 Відповісти
А Пальто пише що чистять.
15.01.2021 10:02 Відповісти
Так і є.
15.01.2021 10:04 Відповісти
Та невже...)))
15.01.2021 10:03 Відповісти
Может к 10 утра где-то и одуплились, и чистят. Я в 7:15 на машине ехал на работу - дороги не чищены.
15.01.2021 10:45 Відповісти
З вечора чистили.
15.01.2021 10:46 Відповісти
А там наливатимуть рюмашку для сугрєву?
15.01.2021 10:00 Відповісти
Тільки чай.
15.01.2021 10:04 Відповісти
кончено ,особенно водителям
15.01.2021 10:04 Відповісти
Палатки Дятлова зігріють.
15.01.2021 10:07 Відповісти
все сельскохозяйственные ярмарки отменены


А как их вообще можно проводить, если локдаун??? Что это за ограничения такие???
15.01.2021 11:25 Відповісти
А ярмарки чем вам насрали?
15.01.2021 11:28 Відповісти
 
 