У Києві знову очікується сніг, запрацювали 33 пункти обігріву, всі сільськогосподарські ярмарки скасовано, - КМДА

У Києві відбулося значне похолодання, вночі температура може опуститися до 17° морозу, вдень - до 15° морозу, так само холодна погода збережеться 17-18 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на Укргідрометцентр.

"Окрім того, сьогодні протягом дня знову очікується сніг. Варто зазначити, що дорожники КК "Київавтодор" працюють у цілодобовому режимі, аби оперативно ліквідовувати наслідки опадів у столиці. Робота спецтехніки триватиме і сьогодні, тож закликаємо водіїв не заважати процесу і не паркувати авто обабіч проїжджої частини вулиць та доріг", - йдеться в повідомленні КМДА в п'ятницю вранці.

У КМДА зазначили, що протягом всієї ночі працювало 413 одиниць спеціалізованої техніки КК "Київавтодор". У всіх районах працювали колони великої і малої техніки оперативно очищали проїжджі частини від снігу. 37 бригад з ручного прибирання протягом ночі розчищали від снігу тротуари та зупинки громадського транспорту.

Загалом від початку негоди використано 2273 тонни солі, 1635 тонн піщано-соляної суміші, 96 тис. літрів рідких хлоридів.

На період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки. Усі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, на вході відвідувачі проходять термоскринінг.

У зв’язку із значним зниженням температури у посилений режим переведена робота 35 аварійних бригад КП "Київтеплоенерго". Уся спецтехніка пройшла додатковий огляд та готова до роботи. За останній тиждень перевірено майже 3 тис. теплопунктів та теплокамер.

Для забезпечення потреби Києва у тепловій та електричній енергії на столичних теплоелектроцентралях № 5 і № 6 працюють усі 6 енергоблоків. Електричне обладнання перед сильним похолоданням також пройшло додаткове обстеження.

"Нагадуємо, що через зниження температури повітря від сьогодні і до покращення погодних умов скасовано проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарків", - додали в КМДА.

Департамент муніципальної безпеки нагадує основні рекомендації під час значного зниження температури повітря: