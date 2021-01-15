УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6585 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 131 7

Завантаженість ліжок загалом по Україні становить 30,9%, знизилася захворюваність на COVID-19 на 100 тис. населення, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок загалом по Україні становить 30,9%, знизилася захворюваність на COVID-19 на 100 тис. населення, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 15 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у жодній з областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у жодній з областей України.

Завантаженість ліжок по Україні становить 30,9%.

Знизилася також захворюваність на 100 тис. населення. Загалом по Україні показник захворюваності населення становить 216,6 осіб на 100 тис. населення.

Водночас охоплення тестуванням за останній тиждень відповідає нормі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МОЗ формують робочу групу з реабілітації хворих із "постковідним" синдромом, - Голубовська

Завантаженість ліжок загалом по Україні становить 30,9%, знизилася захворюваність на COVID-19 на 100 тис. населення, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5425) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеачит переболел народ в основном.
показати весь коментар
15.01.2021 10:39 Відповісти
А не, посмотрел - растём понемножку в сравнении с предыдущей пятницей.
показати весь коментар
15.01.2021 10:41 Відповісти
В прошлую пятницу был выходной после Рождества. Сравнивать с этой, рабочей, пятницей нельзя.
показати весь коментар
15.01.2021 11:02 Відповісти
Узнал ваш ЗЕ, прекрасные зебилы,
Что разорил себя и вас
Не вынес он подобного сюрприза
И запилил видосиков на час
Он стал сниматься у печи и опрокинул две свечи
Попали свечи на ковёр и запылал он как костёр
Погода ветреной была ваш домик выгорел дотла
Огонь бюджет нам всем спалил, а с ним страну всю охватил
Больница запертой была, а в ней кобыла умерла
А в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо
показати весь коментар
15.01.2021 10:47 Відповісти
Давай Украина-Киевская Русь Вылезай из болезней!
показати весь коментар
15.01.2021 10:56 Відповісти
снизилась? - зрада.
показати весь коментар
15.01.2021 11:35 Відповісти
"снизилась заболеваемость COVID-19 на 100 тыс. населения, - Минздрав".

"В настоящее время мы можем проводить не менее 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки, - Степанов" Совпадение? Не думаю!
показати весь коментар
15.01.2021 11:52 Відповісти
 
 