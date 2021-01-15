Завантаженість ліжок загалом по Україні становить 30,9%, знизилася захворюваність на COVID-19 на 100 тис. населення, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 15 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у жодній з областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у жодній з областей України.

Завантаженість ліжок по Україні становить 30,9%.

Знизилася також захворюваність на 100 тис. населення. Загалом по Україні показник захворюваності населення становить 216,6 осіб на 100 тис. населення.

Водночас охоплення тестуванням за останній тиждень відповідає нормі.

