УКР
Боротьба з коронавірусом
Сьогодні ми можемо проводити щонайменше 100 тис. тестів на COVID-19 за добу, - Степанов

Сьогодні ми можемо проводити щонайменше 100 тис. тестів на COVID-19 за добу, - Степанов

Україна може різними методами проводити щонайменше 100 тис. тестувань на COVID-19 за добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу в Києві.

"Сьогодні в Україні функціонує 2,373 тис. пунктів тестування, які проводять забір матеріалів для ПЛР-тестування, а також проводять експрес-тестування на антиген. Ми повністю забезпечені тестами. Ми можемо проводити всіма методами щонайменше 100 тис. тестів на добу", - сказав він.

Також Степанов додав, що нині лабораторії завантажені на 50%.

Можете, но не проводите.

А это уже саботаж.
15.01.2021 10:36 Відповісти
В настоящее время мы можем проводить не менее 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 8943
15.01.2021 10:35 Відповісти
Пока Бубочка не снимет об этом ролик, 73% не поверят! А 25% не поверят, что бы Бубочка там ни снял.
15.01.2021 10:53 Відповісти
15.01.2021 10:35 Відповісти
Нас всех тайно привили во сне пфайзером. Слава президенту!
15.01.2021 10:38 Відповісти
Пока Бубочка не снимет об этом ролик, 73% не поверят! А 25% не поверят, что бы Бубочка там ни снял.
15.01.2021 10:53 Відповісти
Словакия могла, уже давно - миллион тестов, а тут как эльф из табакерки выскочил Стебанов - хоба! - а мы и сто тысяч можем, кто не верит - масон.
Стебанов, ну ты понял дорогу? тут не матерятся же, м?
15.01.2021 10:42 Відповісти
В настоящее время мы можем проводить не менее 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки, - Степанов......а можно было написать же -( мы можем проводить более 100 тыс. тестов!) в разнице есть смысл все же)
15.01.2021 10:52 Відповісти
Степашка, расскажи как ты решил вакцину менее эффективную. но в пять раз дороже закупать, барыга сказочник.
15.01.2021 10:52 Відповісти
Это он с ЗНО перепутал.
15.01.2021 10:54 Відповісти
Ну это из цикла ,я могу трахнуть сотню баб в день ,но просто в этом нет необходимости ...
15.01.2021 10:58 Відповісти
та шо вы, падлы , можете, мы уже видели и знаем
15.01.2021 11:04 Відповісти
І шо ж нам не дає? Хто заважає - Мацква, чи Тірана, яка ніяк не може змиритися з тим, що за рівнем тестування населення Албанія відстала навіть від України і займає останнє місце серед країн Європи?

Сьогодні ми можемо проводити щонайменше 100 тис. тестів на COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 1048
15.01.2021 12:54 Відповісти
Степанов, за то что тьі, ****, ссьішь людям в глаза, люди уже скоро бкдут ссать на твой холмик
15.01.2021 13:24 Відповісти
 
 