Сьогодні ми можемо проводити щонайменше 100 тис. тестів на COVID-19 за добу, - Степанов

Україна може різними методами проводити щонайменше 100 тис. тестувань на COVID-19 за добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу в Києві.

"Сьогодні в Україні функціонує 2,373 тис. пунктів тестування, які проводять забір матеріалів для ПЛР-тестування, а також проводять експрес-тестування на антиген. Ми повністю забезпечені тестами. Ми можемо проводити всіма методами щонайменше 100 тис. тестів на добу", - сказав він.

Також Степанов додав, що нині лабораторії завантажені на 50%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 почав частіше уражати дітей, зросла кількість випадків госпіталізації, - Степанов