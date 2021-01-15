Сьогодні ми можемо проводити щонайменше 100 тис. тестів на COVID-19 за добу, - Степанов
Україна може різними методами проводити щонайменше 100 тис. тестувань на COVID-19 за добу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу в Києві.
"Сьогодні в Україні функціонує 2,373 тис. пунктів тестування, які проводять забір матеріалів для ПЛР-тестування, а також проводять експрес-тестування на антиген. Ми повністю забезпечені тестами. Ми можемо проводити всіма методами щонайменше 100 тис. тестів на добу", - сказав він.
Також Степанов додав, що нині лабораторії завантажені на 50%.
