Шмигаль про тариф на газ по 6,99 грн за куб. м: Якщо ціна піде різко вниз, то можемо зняти це обмеження
Уряд розробить річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів буде фіксуватися на рік. Це захистить громадян від непередбачуваних зростань.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами глави уряду, "Нафтогаз" та інші постачальники газу вирахують ціну своїх річних продуктів і запропонують українцям фіксовану ціну.
Шмигаль зазначив, що восени минулого року десятки тисяч українців вже підписали річні контракти на постачання газу за ціною 4,70 грн за кубічний метр. Такий принцип діє в більшості країн Європи, а люди можуть обирати фіксовану ціну на рік або на місяць.
"Уряд вирішив зафіксувати верхню межу ціни газу не вище 6,99 грн за кубічний метр. Це ринок, це ціна газу на ринку, але верхня межа не може перевищувати цю цифру. Ця ціна діятиме на період карантину або до кінця опалювального сезону, тобто щонайменше до квітня. Далі будемо дивитися, якою буде ситуація. Можливо, ціна піде різко вниз, тоді ми знімемо це обмеження", - пояснив прем'єр.
Очільник уряду також додав, що було доручення Антимонопольному комітету та профільним міністерствам перевірити факти можливого зловживання на ринку газу та вжити відповідних заходів.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський зібрав нараду Кабінету Міністрів України, представників НКРЕКП, глави НАК "Нафтогаз України" і фахівців у галузі економіки, електро- та газової енергетики, під час якої було ухвалено рішення про зменшення ціни на газ нижче ринкової.
Раніше повідомлялося, що МВФ стурбований наміром українського уряду найближчим часом ухвалити рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів.
Пізніше Шмигаль повідомив про конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом щодо ціни на природний газ.
Щмыгаль..... ну ты понял куда следует проследовать? и "дверь" за собой закрой, воняет рссуким дупом...
Тут вночі трапився невеличкий БА-БАХ
ЮРІЙ ВІТРЕНКО, ну той доларовий мільйонер з Нафтогазу, великий «реформатор газового ринку», а нині - головний кадровий здобуток Зеленського за останній місяць, видав у себе на ФБ, що:
Варто почати, каже, закупати газок у «незалежних» газових компаній з Росії...
«Незалежні» газові компанії з Росії??
Серйозно???
Це, типу, як «зелені человєчкі» в Криму і на Донбасі???
Ополчєнци, а «нас тут нєт»???
Ну, як вам, прихильники сєкти «хуженєбудєт», ідейки Зеленського і його компашки??
https://www.facebook.com/YVitrenko/ 11 год ·
Ринок газу
Як ви вже знаєте, на доручення Прем'єр-міністра України ми зараз готуємо рішення Кабінету міністрів, яке встановить граничну ціну на газ для побутових споживачів (6,9 грн за кубічний метр).
Це рішення матиме тимчасовий характер - на час карантинних заходів.
Водночас нам потрібне стале вирішення проблем на ринку газу, про які я писав раніше - зловживання домінуючим становищем, захист не тільки від енергетичної бідності, а від інших аспектів вразливості споживачів тощо.
.
. 3. Розблокування транзиту газу з Середньої Азії, експорту газу незалежними компаніями з Росії, перенесення точок передачі газу європейським покупцям Газпромівського газу.
МВФ переживает, чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование, - Шмыгаль
Вы вот МВФу подробненько расскажите, как ставите и снимаете ограничения в тарифах.
А потом расскажите, что МВФ этим обеспокоен, но вы все равно ждете от него денюжки.
Зеленые имбицилы в течении часа несут абсолютно взаимоисключающую хрень, а потом чего-то ждут.
Интересно, он больной или просто головой ударился?
