Шмигаль про тариф на газ по 6,99 грн за куб. м: Якщо ціна піде різко вниз, то можемо зняти це обмеження

Уряд розробить річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів буде фіксуватися на рік. Це захистить громадян від непередбачуваних зростань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, "Нафтогаз" та інші постачальники газу вирахують ціну своїх річних продуктів і запропонують українцям фіксовану ціну.

Шмигаль зазначив, що восени минулого року десятки тисяч українців вже підписали річні контракти на постачання газу за ціною 4,70 грн за кубічний метр. Такий принцип діє в більшості країн Європи, а люди можуть обирати фіксовану ціну на рік або на місяць.

"Уряд вирішив зафіксувати верхню межу ціни газу не вище 6,99 грн за кубічний метр. Це ринок, це ціна газу на ринку, але верхня межа не може перевищувати цю цифру. Ця ціна діятиме на період карантину або до кінця опалювального сезону, тобто щонайменше до квітня. Далі будемо дивитися, якою буде ситуація. Можливо, ціна піде різко вниз, тоді ми знімемо це обмеження", - пояснив прем'єр.

Очільник уряду також додав, що було доручення Антимонопольному комітету та профільним міністерствам перевірити факти можливого зловживання на ринку газу та вжити відповідних заходів.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський зібрав нараду Кабінету Міністрів України, представників НКРЕКП, глави НАК "Нафтогаз України" і фахівців у галузі економіки, електро- та газової енергетики, під час якої було ухвалено рішення про зменшення ціни на газ нижче ринкової.

Раніше повідомлялося, що МВФ стурбований наміром українського уряду найближчим часом ухвалити рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів.

Пізніше Шмигаль повідомив про конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом щодо ціни на природний газ.

