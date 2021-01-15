УКР
28 307 29

Шмигаль про тариф на газ по 6,99 грн за куб. м: Якщо ціна піде різко вниз, то можемо зняти це обмеження

Уряд розробить річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів буде фіксуватися на рік. Це захистить громадян від непередбачуваних зростань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, "Нафтогаз" та інші постачальники газу вирахують ціну своїх річних продуктів і запропонують українцям фіксовану ціну.

Шмигаль зазначив, що восени минулого року десятки тисяч українців вже підписали річні контракти на постачання газу за ціною 4,70 грн за кубічний метр. Такий принцип діє в більшості країн Європи, а люди можуть обирати фіксовану ціну на рік або на місяць.

"Уряд вирішив зафіксувати верхню межу ціни газу не вище 6,99 грн за кубічний метр. Це ринок, це ціна газу на ринку, але верхня межа не може перевищувати цю цифру. Ця ціна діятиме на період карантину або до кінця опалювального сезону, тобто щонайменше до квітня. Далі будемо дивитися, якою буде ситуація. Можливо, ціна піде різко вниз, тоді ми знімемо це обмеження", - пояснив прем'єр.

Очільник уряду також додав, що було доручення Антимонопольному комітету та профільним міністерствам перевірити факти можливого зловживання на ринку газу та вжити відповідних заходів.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський зібрав нараду Кабінету Міністрів України, представників НКРЕКП, глави НАК "Нафтогаз України" і фахівців у галузі економіки, електро- та газової енергетики, під час якої було ухвалено рішення про зменшення ціни на газ нижче ринкової.

Раніше повідомлялося, що МВФ стурбований наміром українського уряду найближчим часом ухвалити рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів.

Пізніше Шмигаль повідомив про конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом щодо ціни на природний газ.

Автор: 

Топ коментарі
+22
Ти краще скажи по який ціні ви влітку газ купували у сховища, клоун.
15.01.2021 10:43 Відповісти
+10
уходите гниды
15.01.2021 10:43 Відповісти
+10
КОНЧЕННЫЕ ТВАРИ...
15.01.2021 10:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уходите гниды
15.01.2021 10:43 Відповісти
Шмыгаль о тарифе на газ по 6,99 грн за куб. м: Если цена пойдет резко вниз, то можем снять это ограничение - Цензор.НЕТ 2109
15.01.2021 10:44 Відповісти
Ти краще скажи по який ціні ви влітку газ купували у сховища, клоун.
15.01.2021 10:43 Відповісти
по справедливой!!!
15.01.2021 10:46 Відповісти
2.5
15.01.2021 10:49 Відповісти
по 2 грн тарились, но шмыгаль сказал если цена упадёт до 1,5 грн то будем цену подымать
15.01.2021 12:47 Відповісти
КОНЧЕННЫЕ ТВАРИ...
15.01.2021 10:46 Відповісти
т.е. у нас 100500 поставщиков газа, да?
Щмыгаль..... ну ты понял куда следует проследовать? и "дверь" за собой закрой, воняет рссуким дупом...
15.01.2021 10:48 Відповісти
https://www.facebook.com/pavlo.rozenko?__cft__%5b0%5d=AZUvH6GyAWxoEMbySleAoZYgKtSffErsSRXjW5NmjEZLkhZtRxJ6sr6grZJ5ri6AAtvT4Gj6orKG295BKJhLOhT2R_HNZwJXFGfmmwK5EewGYdSMXxyJ4LT4KryvWrldqnWa3PAXDiTX1nJUsYRxdPc22jFK5qVVKCnc27-uyoR91w&__tn__=-UC%2CP-R Павло Розенко

Тут вночі трапився невеличкий БА-БАХ
ЮРІЙ ВІТРЕНКО, ну той доларовий мільйонер з Нафтогазу, великий «реформатор газового ринку», а нині - головний кадровий здобуток Зеленського за останній місяць, видав у себе на ФБ, що:
Варто почати, каже, закупати газок у «незалежних» газових компаній з Росії...
«Незалежні» газові компанії з Росії??
Серйозно???
Це, типу, як «зелені человєчкі» в Криму і на Донбасі???
Ополчєнци, а «нас тут нєт»???
Ну, як вам, прихильники сєкти «хуженєбудєт», ідейки Зеленського і його компашки??
15.01.2021 10:48 Відповісти
https://www.facebook.com/YVitrenko/?__cft__%5b0%5d=AZUdGRlIS4I5ipAO6bf26-OOCFyxq3XnUfx8kUj3Fv8MHvQD1ST6qQM-97sRd8tiGU4Zoef2mCYu9hL_p4Ba_oMcFvhMtKOws_RF8yikES-z9MrzBLypdGb-WmZrvDW7rcjlKESL7KdQLdbe7E0LZkWa&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko
https://www.facebook.com/YVitrenko/ 11 год ·

Ринок газу
Як ви вже знаєте, на доручення Прем'єр-міністра України ми зараз готуємо рішення Кабінету міністрів, яке встановить граничну ціну на газ для побутових споживачів (6,9 грн за кубічний метр).
Це рішення матиме тимчасовий характер - на час карантинних заходів.
Водночас нам потрібне стале вирішення проблем на ринку газу, про які я писав раніше - зловживання домінуючим становищем, захист не тільки від енергетичної бідності, а від інших аспектів вразливості споживачів тощо.
.
. 3. Розблокування транзиту газу з Середньої Азії, експорту газу незалежними компаніями з Росії, перенесення точок передачі газу європейським покупцям Газпромівського газу.
15.01.2021 10:53 Відповісти
Так и было раньше- когда чучма транзитивности туркменский ( азиатский - щас моднее) газ в Европу и рубил с этого бабло... Но потом Газпром выкупил все месторождения в земле)))) бугагагага )))) там презик «терминатор» куле
15.01.2021 12:24 Відповісти
Ну а вы что думали)))) немцы зря строили)))) Федеральне морське та гідрографічне агентство Німеччини продовжило дозвіл на побудову газопроводу "Північний потік-2" у водах країни.
15.01.2021 12:22 Відповісти
Шмигаль про тариф на газ по 6,99 грн за куб. м: Якщо ціна піде різко вниз, то можемо зняти це обмеження - Цензор.НЕТ 8806
15.01.2021 10:55 Відповісти
Дякуємо шмигалям за наше щасливе життя... Не розуміємо лишень одного, - чому вони постійно збільшують чисельність своєї охорони?
15.01.2021 10:55 Відповісти
Цена газа максимум 3 грн, все что выше -это развод лохтората слугами олигархата
15.01.2021 10:56 Відповісти
Я вот одного понять не могу ,как такие идиоты попадают на такие должности ...
15.01.2021 10:57 Відповісти
За деньги))) плюс протеже мамочки)))
15.01.2021 12:21 Відповісти
А где же снижение даже на те несчастные 30%? 7,22 : 100• 30=2,16 7,22-2,16=5;06 грн. Если бы вы снизили на 30% то цена была бы 5,06, а не 6,99 !!
15.01.2021 10:57 Відповісти
пусть шмугаль лучше расскажет по каким ценам все закачивалось... и если окажется, что по ценам в три раза ниже - пусть застрелится... но он сырливый, кишка тонка...
15.01.2021 10:57 Відповісти
15.01.21 09:31
МВФ переживает, чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование, - Шмыгаль



15.01.21 10:42 Шмыгаль о тарифе на газ по 6,99 грн за куб. м: Если цена пойдет резко вниз, то можем снять это ограничение


Вы вот МВФу подробненько расскажите, как ставите и снимаете ограничения в тарифах.

А потом расскажите, что МВФ этим обеспокоен, но вы все равно ждете от него денюжки.

Зеленые имбицилы в течении часа несут абсолютно взаимоисключающую хрень, а потом чего-то ждут.
15.01.2021 11:01 Відповісти
цена 6,99 будет действовать только на февраль-март 2021 года
показати весь коментар
15.01.2021 11:02 Відповісти
Шмигаль про тариф на газ по 6,99 грн за куб. м: Якщо ціна піде різко вниз, то можемо зняти це обмеження - Цензор.НЕТ 4072
15.01.2021 11:02 Відповісти
Возможно, цена пойдет резко вниз, тогда мы снимем это ограничение", - объяснил премьер.

Интересно, он больной или просто головой ударился?
15.01.2021 11:12 Відповісти
шмыгаль! а что мешает с ценами на электричество разобраться? ахметов??
15.01.2021 11:46 Відповісти
7 плюс транспортировка и получится больше чем до зелёных. https://www.youtube.com/watch?v=vm4zqUVC6VU Зеленский в видосике, о том что уменьшит тарифы Гройсмана в два раза. - 3 мин. 30 сек. Поярков правильно про Зеленского говорит.
15.01.2021 12:10 Відповісти
Счасс проходят митинги против новых тарифов... ДУРРАЧКИ ! ..А на ком тогда МЕДВЕДЧУКИ Бойки Коромойсские и прочие КРЕМЛЕВССКИЕ друзья ОБОГАЩАТЬСЯ БУДУТ ?..
Вы подумали над эти м ?? ..
Это ужэ не смешно !!..
Так что .. .. .в МАШИНУ времени .... И . .
.
.
. идите на стадион ....

.!!!..ищите ВЫРОК........или 3эленого ВЫРОДКА . ... ...
15.01.2021 12:41 Відповісти
Почему редакция Цензора замалчивает инициативы ЮВТ по снижению тарифа по газу в три раза, а всякую "болтовню" по этой теме скурпулёзно доносит до нашего сознания? Если её слова не соответствуют реальности, так докажи это публике, а не замалчивай. А то возникают сомнения в объективности Цензора.
15.01.2021 14:16 Відповісти
 
 