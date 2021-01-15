УКР
10 524 73

Україна підписала контракти на мільйони доз COVID-вакцин: вистачить, щоб вакцинувати всіх охочих цього року, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна підписала контакти на постачання мільйона доз вакцин проти коронавірусу. До кінця року вакцинуються всі охочі.

Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1 + 1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, найближчим часом Україна отримає понад 8 млн доз вакцин у рамках програми COVAX.

"Україна фактично на сьогодні підписала контракти на дуже багато ... це мільйони доз вакцин, яких буде достатньо, щоб вакцинувати всіх охочих цього року", - заявив Шмигаль.

Читайте також: Вакцину проти COVID-19 для України закуповуватиме Crown Agents, - Степанов. ВIДЕО

Від творця "500 000 нових робочих місць вже у травні"!
15.01.2021 10:53 Відповісти
Може чувак не розуміє чим відрізняється контракт від договору про наміри?
15.01.2021 10:51 Відповісти
Контракт в студию!
15.01.2021 10:48 Відповісти
15.01.2021 10:48 Відповісти
15.01.2021 10:51 Відповісти
так как Будлапештский - мы типо за все неплохое, но Путин потом насрет на все такое и мы сделаем вот так:
15.01.2021 10:55 Відповісти
Там написано "контакты".
15.01.2021 10:53 Відповісти
Ну вот с какой стати правительство должно носить контракты в студию каждому русскому алкашу?
15.01.2021 11:19 Відповісти
Ну да, ты ж в них нихера не поймешь!
15.01.2021 12:49 Відповісти
Так тебе и не нужно, ты за клоуна голосовал, смотри видосик.
15.01.2021 20:33 Відповісти
на Sinovac он подписал контракт по 18 баксов за дозу вместо 3х
15.01.2021 12:35 Відповісти
Україна підписала контракти на мільйони доз COVID-вакцин: вистачить, щоб вакцинувати всіх охочих цього року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7408
15.01.2021 12:36 Відповісти
У кого, з ким "контракт"? З Китаєм чи з Росією?
15.01.2021 16:43 Відповісти
С Китаем. С РФ наверняка тоже есть, но они пока боятся его показывать
15.01.2021 20:34 Відповісти
Феерический идиот!
15.01.2021 10:50 Відповісти
Шо у этих дебилов с черепными коробками.

Население Украины - 35-40 миллионов. Даже по фантазиям БУДЕТ закуплено (может быть) 1 миллион доз.

Но этого 1 миллиона должно хватить, чтобы провакцинировать всех желающих.
Желающие только в СН, ОП и Кабмине шоле?
15.01.2021 10:51 Відповісти
Дуже просто - встановити ціну за вакцину в 1000 дол і бажаючих стане менше навіть 1 млн.
15.01.2021 10:53 Відповісти
Ну что тут непонятного? Минус атипрививочники, минус уже переболевшие (к моменту начала вакцинации таких станет в разы больше, чем сейчас) - и сколько там тех желающих останется. Команда на перспективу думает.
15.01.2021 11:02 Відповісти
Переболевшим вакцинироваться тоже придется, если введут эти пресловутые паспорта.
15.01.2021 11:15 Відповісти
купят китайскую вакцину и желающих вакционироваться не будет. Никто никого не обманул, но следите за руками.
15.01.2021 11:03 Відповісти
сикоко-сикоко?... даже пфизер говорят, что для нормального иммунитета надо вколоть две дозы с разницей не более трех недель, иначе немного бессмысленно... не исключено, что у нас это превратится в полную профанацию...
15.01.2021 10:52 Відповісти
первую вколят, а вторая испортится.
15.01.2021 20:35 Відповісти
15.01.2021 10:53 Відповісти
Об этом он заявил в эфире "Сниданка с 1+1", передает https://censor.net/ со ссылкой на https://news.rbc.ua/rus/politics/shmygal-podpisany-kontrakty-milliony-doz-1610699988.html РБК-Украина .
По его словам, в ближайшее время Украина получит более 8 доз вакцин в рамках программы COVAX. Источник: https://censor.net/ru/n3241977\\\\\\\\\\\

Сни - чего? мож*д надо в оригинале писать?

8 доз = Зеля, 2, нет, три раза, Еладак, а потом остальные 30млн. слуг, то есть "хозяев народу".... о б*же (бежит к европатологу)
15.01.2021 10:53 Відповісти
РБК написало про 8 доз вакцини- і полетіла брехня по селу...)))
15.01.2021 10:54 Відповісти
Этот тип шо-то серьёзное употребляет или думает ,что мы ВСЕ идиоты а он один умный .
15.01.2021 10:55 Відповісти
Самое время безумной зелени начать думать про создание национального реестра вакцинированных и самого процесса вакцинирования, как это сделали в Европе и мире, когда человек через смартфон может выбрать место и время вакцинирования; когда строго соблюдаются сроки введения и сама процедура занимает 15 минут, а не километровые очереди, как это было у нас при анализах ПЦР тестов.
15.01.2021 10:56 Відповісти
Вже. Навіть тут про це було та було висміяно.
15.01.2021 10:58 Відповісти
8 миллионов доз +1 миллион доз = 4,5 миллиона вакционированных. Это все желажщие из 40 миллионов в Украине?
Или расчет на то, что китайской никто вакционироваться не захочет? Типа сами отказались?
15.01.2021 11:01 Відповісти
Минус переболевшие - в итоге и 4,5 млн могут не набраться.
15.01.2021 11:04 Відповісти
Шпингалет жжот!
15.01.2021 11:03 Відповісти
Через фирмы-прокладки богатыревой, нехило так прибарахлятся шмыгали-зеленские на китайской вакцине
15.01.2021 11:08 Відповісти
Ні.
15.01.2021 11:13 Відповісти
Это тебе зеленое стадо сказало...или ты сам придумал???
15.01.2021 11:14 Відповісти
Цензор написав. Хоча це для тих, хто вміє читати, а не для письменників.
15.01.2021 11:17 Відповісти
А написанное на лифтах и заборах ты зеленый идиот тоже за истину в последней инстанции воспринимаешь..??
15.01.2021 11:22 Відповісти
Тобі краще знати, написане там істина чи ні. . Бо я таке не читаю.)))
15.01.2021 11:27 Відповісти
Разумеется мне лучше знать...я же не зеленый идиот как ты...
15.01.2021 12:30 Відповісти
Миллионы это сколько?? Один..пять..десять...двадцать...???
15.01.2021 11:13 Відповісти
Миль пардон 8 миллионов всех желающих - это к концу 2021 будет население Украины?
15.01.2021 11:21 Відповісти
Коли??? Досить годувати завтрами і післязавтрами. Деякі країни вже закінчують вакцинування, а ви нас годуєте обіцянками-цяцянками! А потім візьмете безкоштовно секендхенд вакцин, який залишииться у нормальних лядей. Ось це і є вся ваша політика!
15.01.2021 11:25 Відповісти
Де контракти???
З якими виробниками???
За якою ціною???
Якого числа мені зателефонують, щоби пригоамити на бескоштовну вакцінацію???
15.01.2021 11:27 Відповісти
Сверх-наглое и сверх-эпическое ВРАНЬЕ тыпила, все равно - ТЫПИЛЬНОЕ!
15.01.2021 11:33 Відповісти
Вакцина потібна З А Р А З ! До кінця року вимре багато народу -про ЦЕ треба думати. Держави-сусіди Молдова, Угорщина уже з 1 лютого починають цю процедуру. Скажи, Прем"єр, чим українці гірші? Чим вони завинили перед владою? А НІЧИМ ! Просто влада ЯЛОВА.
15.01.2021 11:36 Відповісти
А случайно не с парашей заключили контракт, а потом поставят перед фактом?! Лично я откажусь от парашенской вакцины, не хочу быть подопытным кроликом врага Украины.
15.01.2021 11:39 Відповісти
китай сказал на всех хватит, синовак обещал 700 миллионов доз за 2021 год
15.01.2021 11:50 Відповісти
но там нет международной регистрации.
и будет навряд - с 50% эффективностью не регистрируют (вроде 70% и выше надо)
15.01.2021 12:30 Відповісти
регистрация имеет значение для конкретной страны, если ЕС не нравится вакцинна то это дело ЕС, турция вон приняла, кто то еще подписался, каждая страна для себя решает самостоятельно
причем не так давно Германия вела переговоры о покупке спутника, но дело тормознули ЕСовские бюрократы, типа нельзя через голову объединенного правительства
15.01.2021 14:31 Відповісти
аватарка министерства здравоохранения времен Зеленского.

Україна підписала контракти на мільйони доз COVID-вакцин: вистачить, щоб вакцинувати всіх охочих цього року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1455
15.01.2021 11:40 Відповісти
Україна підписала контракти на мільйони доз COVID-вакцин: вистачить, щоб вакцинувати всіх охочих цього року, а потім я прокинувся - і це виявилось сном". - Шмигаль.
15.01.2021 11:45 Відповісти
для нормальних українців приготували корупційну схему з китайським шмурдяком, а самі, 100 % , будуть вакцинуватись пфайзером ще й за наші гроші
15.01.2021 12:23 Відповісти
Бред.
Только что говорилось Степановым:
- есть предварительная договоренность с китайцами - но только после международной регистрации
- поданы на регистрацию рос-помои, но там нет досье и 3-ий этап испытаний не закончен;
- американцы послали клованов на - там с мошенниками вообще не разговаривают.

Так о каких "контрактах" этот поц рассказывает?!
15.01.2021 12:28 Відповісти
Поливана тих хто тут критикує через відсутність вакцин самі же ж не будуть вакцинуватися, коли вони з'являться, тому що не довіряють, антипрививочники і т.д. Типісний українець: дай лиш понити
15.01.2021 12:29 Відповісти
пфайзером или модерной все вакцинируются без проблем (ну, кроме зебилов, но они не люди).

но их не будет.
будет китай или рф - которыми таки никто не захочет.
15.01.2021 12:32 Відповісти
Полована тих хто тут критикує через відсутність вакцин самі же ж не будуть вакцинуватися, коли вони з'являться, тому що не довіряють, антипрививочники і т.д. Типічний українець: дай лиш понити
15.01.2021 12:30 Відповісти
15 января - до конца года осталось 350 дней. Умирает по 200 человек в день.
Этот рахуль рассказывает что все куплено и все будет!
Эти зеленые они просто тупорылые, даже рыги такими тупыми не были!
15.01.2021 12:41 Відповісти
У Норвегії після отримання щеплення від коронавірусної хвороби вакциною компаній Pfizer/BioNTech померли 23 людини.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє https://eurnews.net/more-than-20-people-vaccinated-with-the-pfizer-vaccine-died-in-norway/ Eur News .
Як зазначається, усі померлі були літнього віку з ослабленим імунітетом.
Фахівці розслідують причини смерті пацієнтів. Вже розглянуто 13 справ. Зазначається, що вакцина дійсно могла викликати побічні ефекти, які призвели до "більш серйозного перебігу наявних захворювань у людей похилого віку".
Вакцинація проти коронавірусу вакциною Pfizer розпочалася у Норвегії 27 грудня.
Жителі будинків для літніх людей в Осло були щеплені першими. Ще низка країн вже почали вакцинацію медичним засобом від Pfizer. Повідомляє https://phc.org.ua/news/vakcinaciya-pid-chas-pandemii-covid-19-zapitannya-ta-vidpovidi-dlya-medpracivnikiv ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ.
15.01.2021 13:52 Відповісти
По состоянию на 10.01.2021 года Украина не заключала контрактов на закупку партий вакцины ни с одним производителем вакцины для профилактики заболеваемости COVID-19.
По информации Минздрава британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины. Вернет ли "Лекхим" перечисленные ему деньги за вакцину Степанов не уточнил. Подтверждения информации от Crown Agents пока нет.timeze2019.blogspot.com
15.01.2021 13:38 Відповісти
https://censor.net/ru/user/234052 , не согласен , он не идиот . идиоты это те благодаря кому он туда попал
15.01.2021 13:45 Відповісти
Ти диви, як оперативно. А лише вчора у прямому ефірі на радіо НВ казав, що чекають результатів експертних досліджень по вакцині. "Во заливает !" (с)
15.01.2021 14:02 Відповісти
Мародери на вакцині. Як ЗЕ-влада позбавляє нас якісних ліків і життів |
https://youtu.be/PLITh8pMacE
15.01.2021 14:33 Відповісти
https://youtu.be/PLITh8pMacE Мародери на вакцині. Як ЗЕ-влада позбавляє нас якісних ліків і життів
15.01.2021 14:34 Відповісти
На мильярды))) уже было полмильёна рабочих мест, 8 тыщ дорог, щас вот мильёны доз))
15.01.2021 14:46 Відповісти
Досі вважалось, що вакцина компанії Pfizer має найкращі показники. Але... Компанія Pfizer тимчасово скоротить постачання своєї вакцини від коронавірусу в Європу.
Про це заявили в інституті громадського здоров'я Норвегії, повідомляє Укрінформ з посиланням на https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-pfizer/pfizer-to-reduce-vaccine-deliveries-to-europe-says-norway-idUSL8N2JQ2TM Reuters .
«Норвезький інститут громадського здоров'я заявив у п'ятницю, що Pfizer тимчасово скоротить поставки вакцини проти COVID-19 до Європи, поки модернізує свої виробничі потужності», - йдеться у повідомленні.
Коли компанія поновить постачання Європи в колишніх обсягах, не уточнюють.
Як повідомляв Укрінформ, у Норвегії після щепленняhttps://www.ukrinform.ua/tag-vakcina вакциною компаній Pfizer/BioNTech померли 23 людини. Усі вони були літнього віку і мали ослаблений імунітет. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3171563-pfizer-timcasovo-skorotit-postavki-vakcini-v-evropu.html
15.01.2021 15:26 Відповісти
Золоте дно для злодіїв підарів. Тепер це стане регулярним.
15.01.2021 16:07 Відповісти
главное, для чего был поставлен этот очередной пархатый "работник" он уже сделал, атомные станции работают на 50-70% тэцы его хозяина на 120% электричество подняли, ахмет доволен, кстати что там за вакцинацию этого шПигеля и радуцкого нормальной вакциной завезенной из израиля, что-то тишина там у билетера 95 квартала баканова, да ЗЕбилы????
15.01.2021 16:51 Відповісти
явище щеплення - це вже вчорашній день; на сьогодні є сильніші приридно-наукові засоби
15.01.2021 17:31 Відповісти
быдло шмыгаль сам вакцинируйся какими то помоями .
15.01.2021 21:06 Відповісти
от таких подонков мошенников ЗЕ которые в этой теме и даром ненужно
15.01.2021 21:08 Відповісти
 
 