Україна підписала контракти на мільйони доз COVID-вакцин: вистачить, щоб вакцинувати всіх охочих цього року, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна підписала контакти на постачання мільйона доз вакцин проти коронавірусу. До кінця року вакцинуються всі охочі.

Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1 + 1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, найближчим часом Україна отримає понад 8 млн доз вакцин у рамках програми COVAX.

"Україна фактично на сьогодні підписала контракти на дуже багато ... це мільйони доз вакцин, яких буде достатньо, щоб вакцинувати всіх охочих цього року", - заявив Шмигаль.

