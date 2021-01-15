МОЗ скоротило перелік країн "червоної" зони за кількістю активних випадків коронавірусу. СПИСОК

МОЗ оновило список країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення зараховані до "зеленої" і "червоної" зон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, список країн "червоної" зони скоротився і становить 66 країн (раніше було 78 країн). Серед них: Чехія, Ізраїль, Грузія, Угорщина, Росія, Білорусь, Польща, Франція, Німеччина, Італія та інші.

У списку "зелених" країн: Туреччина, Болгарія, Вірменія, Греція, Єгипет, Китай, Японія, Молдова та інші.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 219,8 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином, Україну віднесено до країн "зеленої" зони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні ми можемо проводити щонайменше 100 тис. тестів на COVID-19 за добу, - Степанов