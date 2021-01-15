УКР
МОЗ скоротило перелік країн "червоної" зони за кількістю активних випадків коронавірусу. СПИСОК

МОЗ оновило список країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення зараховані до "зеленої" і "червоної" зон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, список країн "червоної" зони скоротився і становить 66 країн (раніше було 78 країн). Серед них: Чехія, Ізраїль, Грузія, Угорщина, Росія, Білорусь, Польща, Франція, Німеччина, Італія та інші.

У списку "зелених" країн: Туреччина, Болгарія, Вірменія, Греція, Єгипет, Китай, Японія, Молдова та інші.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 219,8 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином, Україну віднесено до країн "зеленої" зони.

карантин (18172) МОЗ (5425) туризм (1578) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
(бухает с Андреем Шевченко)
Ребят, мне каж*дся шо эта истерика уже всех за***
А вакцинация - подозрительна
И потом, включите, если есть время та натхнення - Маски Шоу. Это хотя бы будет круче чем "нервы садить".
показати весь коментар
15.01.2021 10:59 Відповісти
http://news.bigmir.net/ukraine/2057809--Devushka-s-sobachkoj--iz-Uhanja-vsjo-zhe-zabolela-koronavirusom-v-Ukraine "Девушка с собачкой" из Уханя всё же заболела коронавирусом в Украине

МОЗ скоротило перелік країн "червоної" зони за кількістю активних випадків коронавірусу - Цензор.НЕТ 4127
показати весь коментар
15.01.2021 13:01 Відповісти
 
 