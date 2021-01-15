1 947 2
МОЗ скоротило перелік країн "червоної" зони за кількістю активних випадків коронавірусу. СПИСОК
МОЗ оновило список країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення зараховані до "зеленої" і "червоної" зон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, список країн "червоної" зони скоротився і становить 66 країн (раніше було 78 країн). Серед них: Чехія, Ізраїль, Грузія, Угорщина, Росія, Білорусь, Польща, Франція, Німеччина, Італія та інші.
У списку "зелених" країн: Туреччина, Болгарія, Вірменія, Греція, Єгипет, Китай, Японія, Молдова та інші.
Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 219,8 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином, Україну віднесено до країн "зеленої" зони.
Ребят, мне каж*дся шо эта истерика уже всех за***
А вакцинация - подозрительна
И потом, включите, если есть время та натхнення - Маски Шоу. Это хотя бы будет круче чем "нервы садить".