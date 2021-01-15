Водійка збила трьох підлітків, які йшли узбіччям неосвітленої дороги на Львівщині, - ОДА

Трьох підлітків 2006-го і 2007-го р.н. госпіталізовано внаслідок ДТП у Львівській області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації у Facebook.

За даними відомства, аварія сталася 14 січня приблизно о 21:00 у селі Конів Самбірського району - місцева жителька, яка керувала автомобілем "Шкода Фабія", скоїла наїзд на трьох пішоходів, які йшли узбіччям неосвітленої дороги.

"Унаслідок ДТП три пішоходи, жителі села Конів 2006 і 2007 років народження, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до медзакладів Самбірського району", - зазначено в повідомленні.

Обставини ДТП встановлюються.

