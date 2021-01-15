Водійка збила трьох підлітків, які йшли узбіччям неосвітленої дороги на Львівщині, - ОДА
Трьох підлітків 2006-го і 2007-го р.н. госпіталізовано внаслідок ДТП у Львівській області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації у Facebook.
За даними відомства, аварія сталася 14 січня приблизно о 21:00 у селі Конів Самбірського району - місцева жителька, яка керувала автомобілем "Шкода Фабія", скоїла наїзд на трьох пішоходів, які йшли узбіччям неосвітленої дороги.
"Унаслідок ДТП три пішоходи, жителі села Конів 2006 і 2007 років народження, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до медзакладів Самбірського району", - зазначено в повідомленні.
Обставини ДТП встановлюються.
узбіччя - виділений конструктивно або суцільною лінією дорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, який прилягає безпосередньо до зовнішнього краю проїзної частини, розташований з нею на одному рівні та не призначений для руху транспортних засобів, крім випадків, передбачених цими Правилами. Узбіччя може використовуватися для зупинки і стоянки транспортних засобів...
в чому, по-вашому, порушення дітьми ПДР? окрім того, що вони були без світловідбиваючого одягу?
якщо ваша ласка - підкажіть, який пункт. дякую!
Какая, в попу, обочина?
в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому - по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху.
Шли ли пешеходы по обочине? Нет, конечно, водители по обочинам быстро не ездят.
водії добре знають що таке їзда через село вночі - спина мокрою стає
возместить надо Шкодоводиле, а этих - на воспитание
Кстати не уверен, что там вообще асфальт есть, в этом Кониве, а если и есть, то никаких асфальтированных обочин 100% нет - население полтыщщи человек.
я виходжу з повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА на яке посилається Цензор. згідно з цим повідомленням діти йшли по узбіччю.
1. Работаете до темноты, жаба не завит купить 2 повязки хотя бы на руки, если домой требуется идти по автодороге.
2. Водители, использующие ксенон и лампы повышенной мощности для фар, если у вас нет линз под ксенон, снимите его, вы убиваете людей котрые едут на встречу, и слепите впереди едущие авто.
3. Водители вазов и остальных авто где не предусмотрена установка ксенона, просто снимите ксенон, с ним она все равно не станет мерседесом, а езда с прожекторами вместо фар это выше понимания.
Но, как уже тут выше идейные пешкодралы писали - водитель должен отвечать за всё. От и маемо тэ, що маемо.
Какая, в попу, обочина?
1.Когда слепят инстинктивно принимаеш вправо
2.На дорогах болгарские каруцы без габаритов..их воообще не видно...
3.обочины есть но они полностью в грязи...не пройти...пешеходы идут по асфальту
4.Когда едет пьяный тракторист с сельской дороги на главную лучше уступить дорогу...
5.Тракторист с прицепом занимает все полосы движения...обгон опасен может сбросить в кювет.
6. Камазы в случае празбитой дороги справа едут по середине и дорогу не уступают даже если и есть имитация разметки (трактористы аналогично читай выше), обгон еще страшнее тракториста.
....еще что сказать?
1. Пешеходы двигались по по обочине во встречном направлении или в попутном?
2. Светоотражающие элементы на одежде были или нет?
Скорее всего пешеходы сами виноваты в том, что произошло.