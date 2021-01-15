УКР
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права

Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права

Нардепів не штрафували за відсутність масок, хоча було б непогано і правильно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю "Фокусу".

Глава парламенту не вважає нардепів головними порушниками маскового режиму.

"Є неприємні приклади, які я бачу з трибуни ВР: хтось ходить в "дірявих" масках, хтось взагалі без маски. Було багато дискусій в залі про впровадження штрафів, але ми не можемо накладати їх самостійно, а поліція в зал ВР заходити не має права", - пояснив Разумков.

Водночас, спікер заявив, що нікого з депутатів не штрафували за відсутність маски.

Також читайте: З 14 січня почнуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів

"Хоча було б непогано і правильно", - додав він.

Автор: 

ВР (15239) депутат (1808) карантин (18172) маска (157) штраф (1924) Разумков Дмитро (1528) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Разумков о штрафах для нардепов за отсутствие маски: Самостоятельно штрафовать не можем, а полиция заходить в зал Рады не имеет права - Цензор.НЕТ 3835
15.01.2021 11:09 Відповісти
+10
ты щас про этих хозяев?
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 8189
15.01.2021 11:11 Відповісти
+6
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 7759
15.01.2021 11:12 Відповісти
А хозяева слуг? Когда они зайдут в зал, слуги будут искать пятый угол. И за колонной уже будет на спрятаться
15.01.2021 11:04 Відповісти
Так когда зайдут?
15.01.2021 11:09 Відповісти
зайдут. Ручейки уже потекли, скоро наполнят реку.
15.01.2021 11:25 Відповісти
Тобто відповіді нема, самі забаганки.
15.01.2021 11:33 Відповісти
Я же не пророк. Но ситуация изменится.
15.01.2021 11:35 Відповісти
Колись усе зміниться. От тільки коли...
15.01.2021 11:41 Відповісти
Изменения всегда внезапны. Пока все застыли в преддверии 20 числа. Ждут Байдена. А там изменений будет столько, что хватит на всех...
15.01.2021 11:47 Відповісти
Не буде жодних суттєвих та неочікуваних змін. Не вперше там президент міняється.
15.01.2021 11:53 Відповісти
Твари. Все должны ходить в масках, а вони бачьте элiта

Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 2936
15.01.2021 12:09 Відповісти
Жизнь непредсказуема.
15.01.2021 12:26 Відповісти
ты щас про этих хозяев?
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 8189
15.01.2021 11:11 Відповісти
Эти будут пострашнее остальных. Их столько, что затопчут всех. Да еще и нагядют
15.01.2021 11:24 Відповісти
как бы там ни было, грядут изменения. До бесконечности так продолжаться не будет. Мы не знаем, как будет. Но эпоха зеленой жабы завершается.
15.01.2021 11:31 Відповісти
Хозяева тех "чслуг" что в раде Беня, Ахметка да *****. Думаешь они придут в Раду? Сомневаюсь
15.01.2021 11:24 Відповісти
Разумков о штрафах для нардепов за отсутствие маски: Самостоятельно штрафовать не можем, а полиция заходить в зал Рады не имеет права - Цензор.НЕТ 4046
15.01.2021 11:04 Відповісти
Как за@бала эта бестолковая говорильня.
15.01.2021 11:06 Відповісти
Та нахрена им маски, может позаражают друг друга и передохнет половина уродов. Украина только выиграет от этого.
15.01.2021 11:07 Відповісти
Я бы им ещё разрешил облизывать поручни в общественном транспорте.
15.01.2021 11:08 Відповісти
чивооо?! слуги урода и общественный транспорт?! там за полтора года за наш счёт уже неплохо прибарахлились, чтобы забыть, что такое общественный транспорт до конца жизни своих внуков..
15.01.2021 11:18 Відповісти
А ви одразу за це розстрілюйте. Усю користь від цього цілий форум перерахувати не зможе.
15.01.2021 11:08 Відповісти
А хто стріляти буде, поліцію не пускають?
15.01.2021 11:10 Відповісти
Тобто коли ти даєш безглузді поради, в тебе до них питаннь нема?
15.01.2021 11:11 Відповісти
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 9913
15.01.2021 11:15 Відповісти
В тебе пости самі кращі, мо ти будеш стріляти чи твої родичі? Знову ти в калюжу перднув
15.01.2021 11:17 Відповісти
В зроблену тобою калюжу не гріх і перднути.
15.01.2021 11:20 Відповісти
На язик попробував?
15.01.2021 11:21 Відповісти
Дивні в тебе звички.
15.01.2021 11:23 Відповісти
Добре?
15.01.2021 11:25 Відповісти
Твої звички, тобі і має бути добре.
15.01.2021 11:31 Відповісти
головне щоб тобі подобалося.
15.01.2021 11:34 Відповісти
Кожному своє видається головним.
15.01.2021 11:42 Відповісти
Ти головне калюжі на смак більше не куштуй женя євгєнійович.
15.01.2021 12:04 Відповісти
Разумков о штрафах для нардепов за отсутствие маски: Самостоятельно штрафовать не можем, а полиция заходить в зал Рады не имеет права - Цензор.НЕТ 3835
15.01.2021 11:09 Відповісти
зачот))
15.01.2021 11:20 Відповісти
Дырявые маски ?.. Хотя какие слуги - такие у них и маски.
15.01.2021 11:09 Відповісти
У вас - долбое...бов-, все штрафы и законы такие! Как полицейский может оштрафовать, например, пешехода за нарушение ПДД? Никак!
15.01.2021 11:10 Відповісти
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 7759
15.01.2021 11:12 Відповісти
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 7083
15.01.2021 11:20 Відповісти
Это и не так уж плохо. Пускай хоть друг-друга облизывают. Больше передохнет, лучше для страны.
15.01.2021 11:12 Відповісти
Вони не передохнуть, бо вони вакцинувалися за Ваш і наш кошт. А от 73% дебілів передохнуть, вони їм вже непотрібні.
15.01.2021 11:32 Відповісти
бида в том, что у большинства ковидла проходит в лёгкой форме, и им даже вакцинироваться после "болезни" не надо. по-народному - гуано не тонет.
15.01.2021 11:33 Відповісти
О как хорошо устроились а давайте сделаем такую лафу для ВСЕХ граждан Украины БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ или у нас ЛАФА только ДЛЯ УРОДОВ ...
15.01.2021 11:14 Відповісти
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 4278
15.01.2021 11:14 Відповісти
хорошо устроились пляди
15.01.2021 11:16 Відповісти
Дырявые маски? Бедолаги, скинуться нам надо, чтоб им кожанные намордники купить.
15.01.2021 11:17 Відповісти
Написати заяву до поліції, додати файли відеоспостереження ні? Чи це як з недоторканністю? Доки ваша шобла не вирішить кого позбутись і лише тоді дозволить судове переслідування і слідчі дії... Хоч вбивай, хоч гвалтуй на Майдані... Он бубочка на скільки років вже законів порушив? Але ж недоторканний, курва...
15.01.2021 11:17 Відповісти
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 9446
15.01.2021 11:18 Відповісти
Починаючи із завтра поза сім'єю розмовляю виключно українською••• Спробую принаймні•••
15.01.2021 11:26 Відповісти
Блат - хата а не Рада, бандитская малина.
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права - Цензор.НЕТ 2561
15.01.2021 11:18 Відповісти
Ось так бидло - пільги їм, штрафи вам. І не дякуйТе, ви цього бажали!
15.01.2021 11:22 Відповісти
То есть получается, что в зале Рады можно творить любые беззакония и никто ничего сделать не может. И создана такая ситуация самими "законодателями". А зачем¿ Да там, выходит, просто бандитский притон¡
15.01.2021 11:24 Відповісти
А зачем их штрафовать, пусть без маски ходят. Естественный отбор никто не отменял
15.01.2021 11:25 Відповісти
Не можуть заходити у залу ВР нехай штрафують на виході з неї. Крім того з 14 січня почав діяти Закон щодо відповідальності юр осіб та фіз осіб підприємців за находження у громадських місцях людей без масок. Таким чином можна ще накладати штаф і на саму ВР, якщо вони не можуть заставити депутатів одягти маску. Цікаво якби якийсь депутат закурив у залі ВР, Разумков теж би сказав, що ми нічого зробити не можемо?
Імпотентність це головна риса української влади, і ця влада нажаль виключенням не стала.
15.01.2021 11:48 Відповісти
Вы же Высший орган власти в Украине! Ваше слово=закон.
Примите постановление, кто без маски - 100 дней мести улицы Киева. И лишение мандата за нарушение Закона.
15.01.2021 11:50 Відповісти
але ми не можемо накладати їх самостійно, а поліція в зал ВР заходити не має права", Джерело: https://censor.net/ua/n3241983 - шах і мат, зебілоїди!
15.01.2021 11:52 Відповісти
Тож йдіть всі Єрмакову дупу..
Так отож...
15.01.2021 12:30 Відповісти
 
 