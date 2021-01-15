2 223 57
Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права
Нардепів не штрафували за відсутність масок, хоча було б непогано і правильно.
Як передає Цензор.НЕТ, про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю "Фокусу".
Глава парламенту не вважає нардепів головними порушниками маскового режиму.
"Є неприємні приклади, які я бачу з трибуни ВР: хтось ходить в "дірявих" масках, хтось взагалі без маски. Було багато дискусій в залі про впровадження штрафів, але ми не можемо накладати їх самостійно, а поліція в зал ВР заходити не має права", - пояснив Разумков.
Водночас, спікер заявив, що нікого з депутатів не штрафували за відсутність маски.
"Хоча було б непогано і правильно", - додав він.
Імпотентність це головна риса української влади, і ця влада нажаль виключенням не стала.
Примите постановление, кто без маски - 100 дней мести улицы Киева. И лишение мандата за нарушение Закона.
Тож йдіть всі Єрмакову дупу..
Так отож...