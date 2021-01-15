Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права

Нардепів не штрафували за відсутність масок, хоча було б непогано і правильно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю "Фокусу".

Глава парламенту не вважає нардепів головними порушниками маскового режиму.

"Є неприємні приклади, які я бачу з трибуни ВР: хтось ходить в "дірявих" масках, хтось взагалі без маски. Було багато дискусій в залі про впровадження штрафів, але ми не можемо накладати їх самостійно, а поліція в зал ВР заходити не має права", - пояснив Разумков.

Водночас, спікер заявив, що нікого з депутатів не штрафували за відсутність маски.

"Хоча було б непогано і правильно", - додав він.