"Хай палають палаци": на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 січня, на Майдані Незалежності в Києві відбувається акція протесту проти підвищення тарифів для населення.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

На Майдані Незалежності в центрі Києва відбулася акція проти підвищення тарифів. Мітингувальники вимагають від влади ініціювати "реальне зменшення тарифів на газ та його розподіл". Також, за словами учасників акції протесту, Кабінет Міністрів повинен скасувати постанову №1325 від 28.12.2020 року, яке підвищує вартість електроенергії для населення.

"З Нового року чиновники порадували нас черговим підвищенням тарифів на комунальні послуги. У той час, коли собі вони виписують багатомільйонні зарплати і премії, у простих людей забирають останнє. Більшість українців просто не зможуть оплачувати їхні забаганки. Окрім цього, депутати підготували законопроєкт №3613, згідно з яким за борги з комуналки можна буде забрати житло, авто, накласти шалені штрафи, заборонити виїжджати за кордон тощо" - заявили організатори акції.

Вимоги протестувальників: 1. Президент Зеленський, прем’єр-міністр Шмигаль, НАК "Нафтогаз", НКРЕКП мають ініціювати реальне зменшення тарифів на газ та його розподілення; 2. Кабінет Міністрів має скасувати свою постанову № 1325 від 28.12.2020, яка підвищує вартість електроенергії для населення; 3. РНБО має невідкладно розглянути та ініціювати повернення у власність місцевих громад газотранспортних та газорозподільчих мереж на їхній території, які наразі перебувають в користуванні приватних акціонерних компаній, які в інтересах своїх власників-олігархів обдирають споживачів. 4. Відкликати законопроєкт №3613, який легалізовує рекет за комунальні борги.

































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.