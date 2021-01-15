УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6585 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи ЖКГ
116 514 224

"Хай палають палаци": на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 січня, на Майдані Незалежності в Києві відбувається акція протесту проти підвищення тарифів для населення.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

На Майдані Незалежності в центрі Києва відбулася акція проти підвищення тарифів. Мітингувальники вимагають від влади ініціювати "реальне зменшення тарифів на газ та його розподіл". Також, за словами учасників акції протесту, Кабінет Міністрів повинен скасувати постанову №1325 від 28.12.2020 року, яке підвищує вартість електроенергії для населення.

"З Нового року чиновники порадували нас черговим підвищенням тарифів на комунальні послуги. У той час, коли собі вони виписують багатомільйонні зарплати і премії, у простих людей забирають останнє. Більшість українців просто не зможуть оплачувати їхні забаганки. Окрім цього, депутати підготували законопроєкт №3613, згідно з яким за борги з комуналки можна буде забрати житло, авто, накласти шалені штрафи, заборонити виїжджати за кордон тощо" - заявили організатори акції.

Читайте також: Шмигаль про тариф на газ по 6,99 грн за куб. м: Якщо ціна піде різко вниз, то можемо зняти це обмеження

Вимоги протестувальників: 1. Президент Зеленський, прем’єр-міністр Шмигаль, НАК "Нафтогаз", НКРЕКП мають ініціювати реальне зменшення тарифів на газ та його розподілення; 2. Кабінет Міністрів має скасувати свою постанову № 1325 від 28.12.2020, яка підвищує вартість електроенергії для населення; 3. РНБО має невідкладно розглянути та ініціювати повернення у власність місцевих громад газотранспортних та газорозподільчих мереж на їхній території, які наразі перебувають в користуванні приватних акціонерних компаній, які в інтересах своїх власників-олігархів обдирають споживачів. 4. Відкликати законопроєкт №3613, який легалізовує рекет за комунальні борги.

Хай палають палаци: на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку 01
Хай палають палаци: на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку 02
Хай палають палаци: на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку 03
Хай палають палаци: на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку 04
Хай палають палаци: на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку 05
Хай палають палаци: на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку 06
Хай палають палаци: на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку 07
Хай палають палаци: на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку 08
Хай палають палаци: на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку 09
Хай палають палаци: на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку 10
Хай палають палаци: на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку 11
Хай палають палаци: на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку 12
Хай палають палаци: на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку 13
Хай палають палаци: на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку 14
Хай палають палаци: на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку 15
Хай палають палаци: на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку 16

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Київ (20200) мітинг (760) протест (2446) тарифи (2138) електроенергія (6372) Тарифи на газ (1068)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
Ну що сказати з цього приводу? Хіба що:
1. "Сьогодні ви живете так, як проголосували вчора" (с)
2. "Це вже кінець епохі бідності" (с)
3. "Хуже нє будєт" (с)
4. "По-пріколу" (с)
5. "Хоть посмєйомся" (с)
6. "Хто завгодно, аби не Порох" (с)
7. "Дайте йому ще 100 днів" (с)
8. ........
показати весь коментар
15.01.2021 11:34 Відповісти
+31
Це часом не ті люди, котрим практично два роки тому було "по приколу"?
показати весь коментар
15.01.2021 11:34 Відповісти
+26
Головне, що послідує за цими синхронними мітингами.
Пропозиції купляти газ у паРаши?
Так Вітренко про це вже пише.
показати весь коментар
15.01.2021 11:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
як же же без Порошенка? заглянь в свої кальсони, чи не насрав негідник. При Пороху газ здорожав в декілька разів і протестів особливих не було, бо були субсидії для бідних, а багаті повинні платити по повній.
показати весь коментар
15.01.2021 21:32 Відповісти
я против кровопролития шитаю что нечего портить украинское имушество думаю в трудовых лагерях от них гораздо больше пользы будет
показати весь коментар
15.01.2021 21:39 Відповісти
То йдіть вже і паліть ті палаци! Та куди ж там! Якщо собака гавкає то вона не кусається. На весь цей "лемент" вже давно ніхто не звертає уваги...
показати весь коментар
15.01.2021 17:00 Відповісти
У Житомирі невдоволені тарифами жителі увірвалися до облради

КИЇВ. 15 січня. УНН. Невдоволені тарифами жителі, які зібрались на мітинг, увірвалися в Житомирську обласну раду. Відео штурму опублікував місцевий житель на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Відзначимо, що мітинг розпочався на одній із центральних вулиць міста, а потім люди рушили до будівлі Житомирської облради.
Невдоволені тарифами жителі після певного протистояння все ж увірвались до сесійної зали облради.
У той же час у пресслужбі Житомирської облради повідомили, що активісти просто зайшли на
показати весь коментар
15.01.2021 18:43 Відповісти
Ну як допомогло? заодно хай знизять ціну на м'ясо і горілку, а то придумали ринок.
показати весь коментар
15.01.2021 21:34 Відповісти
это начало конца этой малоПИД,,,роской, бениной, нарко-Гниды, но чем быстрее Украина избавиться от этих слуг бени и ахмета тем меньшей кровью закончиться этот ******** цирк, а главное поставить на контроль всех ЗЕбилов, это частично не дееспособная масса!!!
показати весь коментар
15.01.2021 17:04 Відповісти
Переглянь вікову структуру тих хто проголосував за Зєльца.
показати весь коментар
15.01.2021 17:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/471442, Дядя вы дебил
показати весь коментар
15.01.2021 17:10 Відповісти
У москалів є свої Бівіси і Батхеди, не інакше .
Питання в тому, котре з них тут?
показати весь коментар
15.01.2021 18:51 Відповісти
скажем никто из этих поджигателей палить не пойдёт а вот стены вр обклеиь платёжками са-
мое время..... ну или ёлку обвешанную ими туда установить если порчу стен вр расценят как
мелкое хулиганство.
показати весь коментар
15.01.2021 19:10 Відповісти
Оба-на! Зебилкіни шлунки компенсували відсутність мізків)
показати весь коментар
15.01.2021 19:14 Відповісти
Лозунги в 1917 були аналогічні. Бидло рветься до влади, вірніше Мертвечуки, які стоять за спинами цього бидла.
показати весь коментар
15.01.2021 21:27 Відповісти
Без протестів нема демократії.
показати весь коментар
16.01.2021 10:55 Відповісти
"Хай палають палаци": на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку - Цензор.НЕТ 4218
показати весь коментар
15.01.2021 21:53 Відповісти
По аналогии с газом, нам должны платить две зарплаты. Одна за работу, вторая за доставку тела до рабочего места.
показати весь коментар
16.01.2021 00:38 Відповісти
И ЧЕМ БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ ПАЛАЦ ТЕМ БОЛЬШЕ ЧЕМУ ТАМ ГОРЕТЬ !!! МАСКИ НАМ В ПОМОЩЬ !)
показати весь коментар
16.01.2021 04:57 Відповісти
Цей ШАПІТО без народу пропаде- час мозок із асфальту підбирати!!!
показати весь коментар
16.01.2021 07:59 Відповісти
"Хай палають палаци": на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку - Цензор.НЕТ 9125
показати весь коментар
16.01.2021 10:19 Відповісти
Какжэ так, всё что нажито непасильным трудом хатят забрать.
показати весь коментар
16.01.2021 10:56 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 