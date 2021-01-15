Приходять деякі нардепи і скаржаться, що їм через неголосування можуть не виплатити зарплату, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прихильник того, щоб народний депутат втрачав мандат, якщо він займається кнопкодавством.

Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

Разумков зазначив, що кнопкодавство в принципі стало винятком у стінах ВР IX скликання. Але потрібно зробити так, щоб такого не було взагалі.

"Гадаю, найближчим часом ми розглянемо ініціативи про посилення відповідальності за неперсональне голосування і запровадимо додаткові норми, які зроблять кнопкодавство практично нереальним. Можливо, будемо обговорювати запровадження штрафів", - розповів спікер Ради.

За словами Разумкова, як виявилося, на депутатів це діє.

"Я коли сюди йшов, думав, що депутати до штрафів будуть ставитися поверхово, але ви не уявляєте, скільки до мене приходить колег, які скаржаться, що їм через неголосування можуть не виплатити зарплату. ... Було багато тих, про кого ви навіть не подумали б. Серед них є заможні депутати. Я прихильник того, щоб народний депутат втрачав мандат, якщо він займається кнопкодавством. Ми зверталися до Конституційного Суду з відповідним законопроєктом, там сказали, що документ не відповідає Конституції. Гадаю, будемо напрацьовувати можливість подачі цього питання повторно, але в іншій інтерпретації, щоб до кінця каденції змогли за це проголосувати", - зауважив Разумков.

