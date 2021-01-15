УКР
Приходять деякі нардепи і скаржаться, що їм через неголосування можуть не виплатити зарплату, - Разумков

Приходять деякі нардепи і скаржаться, що їм через неголосування можуть не виплатити зарплату, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прихильник того, щоб народний депутат втрачав мандат, якщо він займається кнопкодавством.

Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

Разумков зазначив, що кнопкодавство в принципі стало винятком у стінах ВР IX скликання. Але потрібно зробити так, щоб такого не було взагалі.

"Гадаю, найближчим часом ми розглянемо ініціативи про посилення відповідальності за неперсональне голосування і запровадимо додаткові норми, які зроблять кнопкодавство практично нереальним. Можливо, будемо обговорювати запровадження штрафів", - розповів спікер Ради.

За словами Разумкова, як виявилося, на депутатів це діє.

"Я коли сюди йшов, думав, що депутати до штрафів будуть ставитися поверхово, але ви не уявляєте, скільки до мене приходить колег, які скаржаться, що їм через неголосування можуть не виплатити зарплату. ... Було багато тих, про кого ви навіть не подумали б. Серед них є заможні депутати. Я прихильник того, щоб народний депутат втрачав мандат, якщо він займається кнопкодавством. Ми зверталися до Конституційного Суду з відповідним законопроєктом, там сказали, що документ не відповідає Конституції. Гадаю, будемо напрацьовувати можливість подачі цього питання повторно, але в іншій інтерпретації, щоб до кінця каденції змогли за це проголосувати", - зауважив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про штрафи для нардепів за відсутність маски: Самостійно штрафувати не можемо, а поліція заходити в зал Ради не має права

Топ коментарі
+8
15.01.2021 11:26 Відповісти
+5
15.01.2021 11:20 Відповісти
+5
Кто Кало💩мойша , в конвертах ! Так он же прародитель 🤢🤡🎪🎰 погорелого шапито «слуг» -Карабас-Барабас !
15.01.2021 11:25 Відповісти
15.01.2021 11:20 Відповісти
У вєлюрі в Коляна катлєти.
15.01.2021 11:23 Відповісти
Не катлєти, а каКлєти, а також поганяло Каклєта пишеться з великої літери
15.01.2021 11:32 Відповісти
15.01.2021 11:20 Відповісти
Ни копейки не платить а наоборот ШТРАФОВАТЬ или САЖАТЬ ...
15.01.2021 11:23 Відповісти
Германия вводит Мегалокдаун
15.01.2021 11:24 Відповісти
Кто Кало💩мойша , в конвертах ! Так он же прародитель 🤢🤡🎪🎰 погорелого шапито «слуг» -Карабас-Барабас !
15.01.2021 11:25 Відповісти
15.01.2021 11:26 Відповісти
Копейку не упустят, жлобство и зеленая жаба(хотя, в общем, это синонимы) затмевает все: и совесть и разум, и здравый смысл..
15.01.2021 11:29 Відповісти
У вільний час з шапкою в переході на хліб подадуть! Наглюки. Гнать с....ою мітлою недоумків!
15.01.2021 11:30 Відповісти
Зарплати отримують тільки товаровиробники, які своєю працею заробляють усі гроші для всіх і на все. Депутати не виробляють ніяких товарів і тому на їх утримання витрачаються бюджетні кошти, раніше зароблені товаровиробниками.
15.01.2021 11:49 Відповісти
Угу ... Розкажіть це своїй вчительці.
15.01.2021 12:10 Відповісти
Саша Паламарчук, давай хаха-кота. Ентот спикер нас за идиотов держит. Копейки по зарплате их взволновали, караул.
15.01.2021 12:06 Відповісти
Чому ? Люди різні є. ******* кожну копійку і вважають, що з цього у них накопичились статки.
15.01.2021 12:12 Відповісти
Який жах!! Голодують...і це у європейській країні?? Незабаром тіки нафту пити їм залишиться, нікєлєм закусювати та "Газпромом" дихати.... і те через Лукашенка...
15.01.2021 13:10 Відповісти
так надо работать, получать зарплату. а голосовать это для принятия решений, чтобы вообще получать зарплату.
15.01.2021 13:19 Відповісти
Так то зарплата - вознаграждение за проделанную работу, а у них - зряплата, за нихренанеделание.
15.01.2021 15:35 Відповісти
То есть, мошенничество депутатов с голосованием - соответствует Конституции, а ответственность их за это - не соответствует Конституции. Нет у нас Конституционного Суда. А должен быть.
16.01.2021 10:51 Відповісти
 
 