Потужний землетрус стався в Індонезії: посольство відкрило "гарячу лінію" для громадян України. ФОТОрепортаж
Посольство України відкрило "гарячу лінію" для надання допомоги громадянам України в Індонезії, де напередодні стався сильний землетрус.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Потужний землетрус на острові Сулавесі в Індонезії. Для надання можливої допомоги українським громадянам посольство України відкрило цілодобову "гарячу" лінію: +62 8788 4890 918", - написав він.
Дипломат також зазначив, що інформація про постраждалих українців наразі відсутня.
а на следующее утро я поехал с отцом в Спитак, и видел своими глазами те разрушения и труппы..
еще раз, сочувствую..
Сначала боинг, теперь вот землетрясение...
Хочется поддержать их в трудную минуту, и пожелать по меньше трупов!