Потужний землетрус стався в Індонезії: посольство відкрило "гарячу лінію" для громадян України. ФОТОрепортаж

Посольство України відкрило "гарячу лінію" для надання допомоги громадянам України в Індонезії, де напередодні стався сильний землетрус.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Потужний землетрус на острові Сулавесі в Індонезії. Для надання можливої ​​допомоги українським громадянам посольство України відкрило цілодобову "гарячу" лінію: +62 8788 4890 918", - написав він.

Дипломат також зазначив, що інформація про постраждалих українців наразі відсутня.

Потужний землетрус стався в Індонезії: посольство відкрило гарячу лінію для громадян України 01
Потужний землетрус стався в Індонезії: посольство відкрило гарячу лінію для громадян України 02
Потужний землетрус стався в Індонезії: посольство відкрило гарячу лінію для громадян України 03
Фото: Ніколенко/Twitter

Потужний землетрус стався в Індонезії: посольство відкрило гарячу лінію для громадян України 04

Автор: 

щас недопранкеры начнут названивать с высерами: Ой, у меня брат там помер, срочно вышлите Зелю, а то в Фейсбук зайти не могу
показати весь коментар
15.01.2021 11:21 Відповісти
Азиатское турне бедосика началось?
показати весь коментар
15.01.2021 11:22 Відповісти
сочувствую.. я был 7 декабря 1988г. в Ереване и на своей шкуре прочувствовал, что такое землятрясение.. но в Ереване не было жертв, а разрушения были косметические.. просто был реальный страх, и пол города ночевала следующую ночь на улице в палатках..
а на следующее утро я поехал с отцом в Спитак, и видел своими глазами те разрушения и труппы..
еще раз, сочувствую..
показати весь коментар
15.01.2021 11:26 Відповісти
а мы туда бтр продавали
показати весь коментар
15.01.2021 11:47 Відповісти
Что-то с Индонезией неладное творится с начала года
Сначала боинг, теперь вот землетрясение...
Хочется поддержать их в трудную минуту, и пожелать по меньше трупов!
показати весь коментар
15.01.2021 11:54 Відповісти
 
 