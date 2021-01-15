Потужний землетрус стався в Індонезії: посольство відкрило "гарячу лінію" для громадян України. ФОТОрепортаж

Посольство України відкрило "гарячу лінію" для надання допомоги громадянам України в Індонезії, де напередодні стався сильний землетрус.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Потужний землетрус на острові Сулавесі в Індонезії. Для надання можливої ​​допомоги українським громадянам посольство України відкрило цілодобову "гарячу" лінію: +62 8788 4890 918", - написав він.

Дипломат також зазначив, що інформація про постраждалих українців наразі відсутня.

Фото: Ніколенко/Twitter