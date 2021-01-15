Додік назвав умову повернення подарованої Лаврову ікони: Нехай Україна доведе, що вона її шукала
Член президії Боснії і Герцеговини від сербів Мілорад Додік повідомив, що країна може віддати викрадену з Луганська ікону Україні, якщо Київ зможе довести, що шукав її раніше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Балканський оглядач" у Facebook.
"Якщо Україна доведе, що почала шукати ікону до дати, коли я провів зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, я передам її їм", - заявив Додік.
За його словами, він досі так і не отримав відповіді від України щодо того, чи шукає вона ікону, а також не було надано жодних даних про ікону.
"Україна її не шукає… Є заява Агенції з координації діяльності поліцейських органів БіГ, яка відповідає за співпрацю з Інтерполом, що Інтерпол не має інформації про пошук ікони", - стверджує Додік.
Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.
Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.
Украина уже искала икону, с того дня, когда додик передал ее лошади
вопросы ?
без вопросов.
баклан этот додик!
почитал бы что там у Интерпола пишут о скупке краденого
мутят там сербы-братушки
По такому принципу любой карманник, вытащив кошелек, может показывать его жертве и говорить: "Так как ты его не искал теперь кошелек мой и тебе его не отдам"
Запитання те саме: чому українська до сих пір не хоче юридично підтвердити належність ікони Україні. Печатка часів УРСР це ще доказ. Наприклад, в часи німецькоі окупаціі ікону могли вивезти в якусь іншу радянську республіку і там залишити на зберігання. От якби німці її вивезли, то Україна стовідсотково була б нинішнім законним власником. Я вже не кажу про " роздержавлення" культурних цінностей за часів табачника і до нині.
Питань багато. Україна мовчить, коментує лише додік, чи додіки))).
А что скажут евреи по этому поводу?
Может не стоило им возвращать конфискованные нацистами произведения исскуства и культурные ценности?
Раз не ищут, значит не пропадало ведь.
А теперь у вас нет паспорта.
Доказать украинское происхождение иконы будет просто. А свои аргументы, почему сербский ублюдок зажал краденое, он сможет в суде.
Желательно не в Печерском и не в Басманном.
у мене є підозри, що цю іконку допомогли комусь привласнити із музею ще за часів дімки сабачьніка. а нинішні зелені виродки навідь перднути бояться в сторону колишніх ригів, от і понабирали в рот гівна.