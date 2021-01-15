Додік назвав умову повернення подарованої Лаврову ікони: Нехай Україна доведе, що вона її шукала

Член президії Боснії і Герцеговини від сербів Мілорад Додік повідомив, що країна може віддати викрадену з Луганська ікону Україні, якщо Київ зможе довести, що шукав її раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Балканський оглядач" у Facebook.

"Якщо Україна доведе, що почала шукати ікону до дати, коли я провів зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, я передам її їм", - заявив Додік.

За його словами, він досі так і не отримав відповіді від України щодо того, чи шукає вона ікону, а також не було надано жодних даних про ікону.

"Україна її не шукає… Є заява Агенції з координації діяльності поліцейських органів БіГ, яка відповідає за співпрацю з Інтерполом, що Інтерпол не має інформації про пошук ікони", - стверджує Додік.

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.