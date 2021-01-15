УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6585 відвідувачів онлайн
Новини
7 431 47

Додік назвав умову повернення подарованої Лаврову ікони: Нехай Україна доведе, що вона її шукала

Додік назвав умову повернення подарованої Лаврову ікони: Нехай Україна доведе, що вона її шукала

Член президії Боснії і Герцеговини від сербів Мілорад Додік повідомив, що країна може віддати викрадену з Луганська ікону Україні, якщо Київ зможе довести, що шукав її раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Балканський оглядач" у Facebook.

"Якщо Україна доведе, що почала шукати ікону до дати, коли я провів зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, я передам її їм", - заявив Додік.

За його словами, він досі так і не отримав відповіді від України щодо того, чи шукає вона ікону, а також не було надано жодних даних про ікону.

"Україна її не шукає… Є заява Агенції з координації діяльності поліцейських органів БіГ, яка відповідає за співпрацю з Інтерполом, що Інтерпол не має інформації про пошук ікони", - стверджує Додік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вартість подарованої Лаврову української ікони становить 12,5 млн євро, - ЗМІ

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

Додік назвав умову повернення подарованої Лаврову ікони: Нехай Україна доведе, що вона її шукала 01

Автор: 

Боснія (71) ікона (61) Лавров Сергій (1656)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
**** з додіка возьмьош...
показати весь коментар
15.01.2021 11:41 Відповісти
+20
совсем дебил? какая разница искали или нет? Украина могла и не знать что икону скоммуниздили. чо за бред несет этот додик?
показати весь коментар
15.01.2021 11:42 Відповісти
+18
Логика уличного гопника.
показати весь коментар
15.01.2021 11:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
**** з додіка возьмьош...
показати весь коментар
15.01.2021 11:41 Відповісти
+ 100

Украина уже искала икону, с того дня, когда додик передал ее лошади
вопросы ?
без вопросов.

баклан этот додик!
почитал бы что там у Интерпола пишут о скупке краденого
показати весь коментар
15.01.2021 15:58 Відповісти
Це Додік з "Брил"янтової руки"?
показати весь коментар
15.01.2021 16:55 Відповісти
Ну и кто после этого додик.
показати весь коментар
15.01.2021 11:42 Відповісти
Додік , це брат зєлєнського?
показати весь коментар
15.01.2021 11:42 Відповісти
Ні, це учень москаликів "А ви докажите"
показати весь коментар
15.01.2021 11:43 Відповісти
Боснийцы сербы те еще ублюдки там надо просто один раз атомную бимбочку и все сразу закончится Косовары Албанцы сербы боснийцы и прочая наволочь... помойка а не страна Югославия...
показати весь коментар
15.01.2021 11:47 Відповісти
ну ты зря так!

мутят там сербы-братушки
показати весь коментар
15.01.2021 16:00 Відповісти
додік, а нічого що вона українська, належить нєньці Україні?
показати весь коментар
15.01.2021 11:42 Відповісти
Додику нет смысла доказывать, он -ДОДИК.
показати весь коментар
15.01.2021 11:42 Відповісти
Логика уличного гопника.
показати весь коментар
15.01.2021 11:42 Відповісти
Быстро ******* и ушел - называется нашел.
показати весь коментар
15.01.2021 11:44 Відповісти
совсем дебил? какая разница искали или нет? Украина могла и не знать что икону скоммуниздили. чо за бред несет этот додик?
показати весь коментар
15.01.2021 11:42 Відповісти
Додика на понт не возьмешь
показати весь коментар
15.01.2021 11:43 Відповісти
у каждого додика своя методика. Этот додик пытается оправдаться за то, что распоряжался тем, что ему не принадлежит. Идиотизм властей Украины не может быть оправданием соучастию в воровстве.
показати весь коментар
15.01.2021 11:43 Відповісти
Идиотизм, или просто незнание...С Донбасса много чего вывезли(украли) в Россию, перепись вывезенного составить физически невозможно.
показати весь коментар
15.01.2021 11:44 Відповісти
Скоріше Додік повинен довести, що він отримав ікону легально.
показати весь коментар
15.01.2021 11:43 Відповісти
Треба пошукати додіка, котрий би довів додіку, що ікона належить Україні.
показати весь коментар
15.01.2021 11:44 Відповісти
хорошего человека додиком не назовут..
показати весь коментар
15.01.2021 11:44 Відповісти
Нуууу... додік є додік. Саме ім'я його про все сказало. А він не в курсі , що Луганськ зара окупований?
показати весь коментар
15.01.2021 11:45 Відповісти
Более глупой отмазки я еще не слышал. ))))
По такому принципу любой карманник, вытащив кошелек, может показывать его жертве и говорить: "Так как ты его не искал теперь кошелек мой и тебе его не отдам"
показати весь коментар
15.01.2021 11:45 Відповісти
А еще "лучше" перерезать жертве горло - тогда точно искать не будет...
показати весь коментар
15.01.2021 13:32 Відповісти
А шо вы хотели?какой президент -такое и уважение к стране...
показати весь коментар
15.01.2021 11:47 Відповісти
Бачте куди додік руку коня тягне?
Додік назвав умову повернення подарованої Лаврову ікони: Нехай Україна доведе, що вона її шукала - Цензор.НЕТ 9633
показати весь коментар
15.01.2021 11:50 Відповісти
Додик оказался реальным додиком...
показати весь коментар
15.01.2021 11:50 Відповісти
так це просто ..Завели кримінальну спрау..по пошуку..... Це нашим прокурорам я два пальці... ше і в електроних реестрах виправлять все як треба...і напишуть шо ми іі вже 20 років шукаємо
показати весь коментар
15.01.2021 11:51 Відповісти
Какие ваши доказательства.
показати весь коментар
15.01.2021 11:51 Відповісти
В каких законах он это вычитал? У них что, если украл авто из гаража и успел выставить на продажу раньше, чем хватится хозяин, то украденное авто переходит в собственность вора?
показати весь коментар
15.01.2021 11:51 Відповісти
Тобто, якщо я не виявив крадіжки мого майна (поки що), то й крадіжки не було? - Оце воістину, справжні друзі московитів - "скажи мені, хто твій друг ..."
показати весь коментар
15.01.2021 11:51 Відповісти
Т.е. если я уехал в командировку, а в это время угнали мой автомобиль. И в командировке, случайно увидел у кого-то свой автомобиль, то я не имею права его требовать назад, т.к. не знал что его угнали? Прикольная "логика" ...
показати весь коментар
15.01.2021 11:52 Відповісти
Где искать, на оккупированных территориях? Просто придурок.
показати весь коментар
15.01.2021 11:57 Відповісти
Фраза чисто кацапская. Какиевашидакасательсфа. Может ещё доказать,что Украина насрала на голову додику перед тем как искать икону,которую додик лошади подарил?
показати весь коментар
15.01.2021 12:07 Відповісти
Не такий вже він простий додік. Є в Україні кримінальна справа щодо вкраденої (зниклої) ікони)? Не чув. Є запит України в Інтерпол щодо ікони? Теж нема,зі слів додіка, бо нема справи, скоріш за все.
Запитання те саме: чому українська до сих пір не хоче юридично підтвердити належність ікони Україні. Печатка часів УРСР це ще доказ. Наприклад, в часи німецькоі окупаціі ікону могли вивезти в якусь іншу радянську республіку і там залишити на зберігання. От якби німці її вивезли, то Україна стовідсотково була б нинішнім законним власником. Я вже не кажу про " роздержавлення" культурних цінностей за часів табачника і до нині.
Питань багато. Україна мовчить, коментує лише додік, чи додіки))).
показати весь коментар
15.01.2021 12:08 Відповісти
обисцять консульство ейнее и пусть докажут, шо не божья роса....
показати весь коментар
15.01.2021 12:12 Відповісти
прикольно. если спиз..ную вещь никто не исчет, значит она перестаёт быть спиз..ной.
показати весь коментар
15.01.2021 12:14 Відповісти
Додик включил дурака! Сначала надо вернуть украденный "чемодан" ,а потом искать отдельные тряпки. Когда вернут Крым и даунбасию ,тогда и появится реестр украденного!
показати весь коментар
15.01.2021 12:19 Відповісти
Вор, или, по крайней мере, сообщник ворья, требует у собственника подтверждения факта поиска украденного, кто не искал, тот опоздал, полагаю это логика "ворья в законе", "а вы докажите граждане начальники ... и дальше лабуда". Но ведь ворье, спойманное с поличным, сажают на нары, а Додика, если он окажется в досягаемости правоохранительных органов Украины (смешно их так называть, но все же) посадят на нары?
показати весь коментар
15.01.2021 12:29 Відповісти
Интересная логика.

А что скажут евреи по этому поводу?
Может не стоило им возвращать конфискованные нацистами произведения исскуства и культурные ценности?

Раз не ищут, значит не пропадало ведь.
показати весь коментар
15.01.2021 12:43 Відповісти
это как, дайте свой паспорт.... а теперь дай справку что это паспорт Ваш.
показати весь коментар
15.01.2021 12:44 Відповісти
Хуже.

А теперь у вас нет паспорта.
показати весь коментар
15.01.2021 12:46 Відповісти
Слабо ЗЕленому МИДу подать на Додика в суд за укрывательство краденого?

Доказать украинское происхождение иконы будет просто. А свои аргументы, почему сербский ублюдок зажал краденое, он сможет в суде.

Желательно не в Печерском и не в Басманном.
показати весь коментар
15.01.2021 12:45 Відповісти
додік звичайно що додік, але що взагалі відомо про цю ікону? де вона зберігалась, коли пропала, хто власник, чи є кримінальна справа по розшуку цієї ікони і хто її веде?
у мене є підозри, що цю іконку допомогли комусь привласнити із музею ще за часів дімки сабачьніка. а нинішні зелені виродки навідь перднути бояться в сторону колишніх ригів, от і понабирали в рот гівна.
показати весь коментар
15.01.2021 12:56 Відповісти
додик он и в африке - додик...
показати весь коментар
15.01.2021 13:17 Відповісти
Реально додик....
показати весь коментар
15.01.2021 15:55 Відповісти
Він не додік , він реально промокашка з липкими руками
показати весь коментар
15.01.2021 17:29 Відповісти
Кто докладывает Украине что там ****** ихтамнеты с Лунанска и Донецка? Хотя про уголь, металл и унитазы наслышан.
показати весь коментар
16.01.2021 11:10 Відповісти
 
 