УКР
ТКГ щодо Донбасу наступного тижня обговорить дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і відновлення соціально-економічних зв'язків

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила графік запланованих засідань Групи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, згідно з інформацією, опублікованою в телеграм-каналі української делегації в ТКГ в п'ятницю, засідання в режимі відеоконференціі̆ заплановані за таким графіком:

- Понеділок, 18 січня, відеоконференція Робочої групи з безпеки.

- Вівторок, 19 січня, відеоконференція Робочої групи з політичних питань, Гуманітарної робочої групи, Економічної робочої групи.

- Четвер, 21 січня, відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.

Згідно з інформацією, порядок денний засідань ТКГ такий:

Згідно з інформацією, порядок денний засідань ТКГ такий:

- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, включаючи узгодження нових ділянок розведення; оновлення плану розмінування;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

ТКГ щодо Донбасу наступного тижня обговорить дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і відновлення соціально-економічних звязків 02

перемовини (3096) Донбас (22366) Тристороння контактна група (827)
+10
Эти бестолковые связи чреваты русско-мирной заразой.
15.01.2021 11:45 Відповісти
+8
які такі звязки?Україна збирається розпочати фінансування терористів?чи зеленим не терпиться розпочати контрабанду?
15.01.2021 11:56 Відповісти
+7
Знову відведення військ від наших позицій ?
Зеля , перестань капітулювати перед ворогом або іди геть , т@варюка обкурена !
15.01.2021 12:22 Відповісти
Эти бестолковые связи чреваты русско-мирной заразой.
15.01.2021 11:45 Відповісти
які такі звязки?Україна збирається розпочати фінансування терористів?чи зеленим не терпиться розпочати контрабанду?
15.01.2021 11:56 Відповісти
15.01.2021 11:58 Відповісти
Знову відведення військ від наших позицій ?
Зеля , перестань капітулювати перед ворогом або іди геть , т@варюка обкурена !
15.01.2021 12:22 Відповісти
Что на этот раз из наших земель дарим путину?
15.01.2021 12:32 Відповісти
С террористами не может быть никаких социально-экономических связей.
15.01.2021 12:36 Відповісти
С террористами не может быть никаких социально-экономических связей. Что, рашка уже не тянет лугандонию, Украина помогай?
15.01.2021 12:37 Відповісти
я прочитал заголовок и о....уел. сегодня ночью закончилась война. во вторник никто не погиб а вчера никого не ранило.
15.01.2021 12:40 Відповісти
"- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения"
Нда?
А как насчёт торговли на крови?
Или это только при Порошенко?
15.01.2021 12:52 Відповісти
зелені довбні не розуміють, що "за лінією розмежування" більшість люто ненавидить усе українське?
Так кому вони збираються допомагати?
15.01.2021 13:26 Відповісти
зрозуміло, що перемовини д"Єрмака з Козаком стосувалися можливості перекласти на Україну утримання на плаву "ресбублік"
15.01.2021 13:34 Відповісти
Настораживает формулировка "восстановление социально-экономических связей через линию разграничения" т.е. снятие блокады ?
15.01.2021 13:37 Відповісти
Ермак теперь у нас президент. Вова Зе оказался недоумком.
15.01.2021 15:20 Відповісти
шестёрки кремля
15.01.2021 16:53 Відповісти
Заразы хотят с руSSким миром торговать. Гауляйтер Украины от руSSкого мира, Ермак-Козырь, объявил капитуляцию по всем фронтам, вот и газ приказал покупать у убийц 15 000 мирных украинских граждан.
16.01.2021 05:25 Відповісти
 
 