ТКГ щодо Донбасу наступного тижня обговорить дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і відновлення соціально-економічних зв'язків
Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила графік запланованих засідань Групи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, згідно з інформацією, опублікованою в телеграм-каналі української делегації в ТКГ в п'ятницю, засідання в режимі відеоконференціі̆ заплановані за таким графіком:
- Понеділок, 18 січня, відеоконференція Робочої групи з безпеки.
- Вівторок, 19 січня, відеоконференція Робочої групи з політичних питань, Гуманітарної робочої групи, Економічної робочої групи.
- Четвер, 21 січня, відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.
Згідно з інформацією, порядок денний засідань ТКГ такий:
- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, включаючи узгодження нових ділянок розведення; оновлення плану розмінування;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеля , перестань капітулювати перед ворогом або іди геть , т@варюка обкурена !
Нда?
А как насчёт торговли на крови?
Или это только при Порошенко?
Так кому вони збираються допомагати?