ТКГ щодо Донбасу наступного тижня обговорить дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і відновлення соціально-економічних зв'язків

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила графік запланованих засідань Групи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, згідно з інформацією, опублікованою в телеграм-каналі української делегації в ТКГ в п'ятницю, засідання в режимі відеоконференціі̆ заплановані за таким графіком:

- Понеділок, 18 січня, відеоконференція Робочої групи з безпеки.



- Вівторок, 19 січня, відеоконференція Робочої групи з політичних питань, Гуманітарної робочої групи, Економічної робочої групи.



- Четвер, 21 січня, відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.





Згідно з інформацією, порядок денний засідань ТКГ такий:



- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, включаючи узгодження нових ділянок розведення; оновлення плану розмінування;

- продовження розробки плану спільних кроків;

- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;

- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.



