Лукашенко уже може починати будувати другу АЕС для продажу струму Україні, - Гончаренко

Імпорт в Україну струму з АЕС Лукашенка 14 січня встановив рекорд у 2021 році на рівні 4,1 млн кВт годин.

Про це повідомив народний депутат (ЄС) Олексій Гончаренко.

"Імпорт в Україну струму з АЕС Лукашенка сьогодні встановив рекорд – понад 4 млн кВт годин. Вчора білоруська АЕС вийшла на максимальну потужність і все завдяки нашій "зеленій монобільшості". А ще в грудні окремі "слуги" мріяли купувати в Білорусі по 20 млн кВт годин на день. Такими темпами Лукашенко може починати будівництво ще однієї АЕС хоч на кордоні з Україною. Поки Зе ще не винесли з Банкової - встигнуть залити фундамент", - заявив Гончаренко.

За його словами, близорукість "ЗЕ-команди" дійшла уже до західних ЗМІ. Напередодні видання Deutsche Welle опублікувало матеріал про ризики імпорту струму з Білорусі для енергетичної безпеки України та погіршення відносин із західними партнерами.

Нагадаємо, із 3 січня поставки білоруської атомної електроенергії в Україні почали три компанії - "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "Донбасенерго" Максима Єфімова та "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж. Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 р. Тоді в загальному обсязі було поставлено понад 1 млрд кВт годин. Прямі збитки української енергосистеми від імпорту, за оцінками експертів, становили від 3 до 5 млрд грн. Імпорт також спровокував найбільшу за всю історію країни кризу на енергоринку і рекордні збитки державних енергетичних компаній. Через закупівлю струму в Росії 95% українських шахт навесні 2020 р. вимушені були зупинитися.