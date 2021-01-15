Лукашенко уже може починати будувати другу АЕС для продажу струму Україні, - Гончаренко
Імпорт в Україну струму з АЕС Лукашенка 14 січня встановив рекорд у 2021 році на рівні 4,1 млн кВт годин.
Про це повідомив народний депутат (ЄС) Олексій Гончаренко.
"Імпорт в Україну струму з АЕС Лукашенка сьогодні встановив рекорд – понад 4 млн кВт годин. Вчора білоруська АЕС вийшла на максимальну потужність і все завдяки нашій "зеленій монобільшості". А ще в грудні окремі "слуги" мріяли купувати в Білорусі по 20 млн кВт годин на день. Такими темпами Лукашенко може починати будівництво ще однієї АЕС хоч на кордоні з Україною. Поки Зе ще не винесли з Банкової - встигнуть залити фундамент", - заявив Гончаренко.
За його словами, близорукість "ЗЕ-команди" дійшла уже до західних ЗМІ. Напередодні видання Deutsche Welle опублікувало матеріал про ризики імпорту струму з Білорусі для енергетичної безпеки України та погіршення відносин із західними партнерами.
Нагадаємо, із 3 січня поставки білоруської атомної електроенергії в Україні почали три компанії - "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "Донбасенерго" Максима Єфімова та "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж. Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 р. Тоді в загальному обсязі було поставлено понад 1 млрд кВт годин. Прямі збитки української енергосистеми від імпорту, за оцінками експертів, становили від 3 до 5 млрд грн. Імпорт також спровокував найбільшу за всю історію країни кризу на енергоринку і рекордні збитки державних енергетичних компаній. Через закупівлю струму в Росії 95% українських шахт навесні 2020 р. вимушені були зупинитися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
компании - "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого
знают об этом лучше меня, при этом наши АЭС врядли заработают при шапито 95.
1) Украсть ящик коньяка.
2) Весь коньяк вылить.
3) Бутылки вымыть и сдать.
4) На вырученные от сдачи бутылок деньги, купить конфет.
5) Фантики от конфет сохранить для отчётности.
этого мало,балалаешник...мову учи.и биография степана бандеры должна от зубов отскакивать
Можливо - потрібно трохи зменшити апетити нашим олігархам?
Запад не покупает, у Расии свей хватает. Вот он и демпингует...
Якийсь дурний сон .? .