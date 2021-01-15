УКР
Лукашенко уже може починати будувати другу АЕС для продажу струму Україні, - Гончаренко

Імпорт в Україну струму з АЕС Лукашенка 14 січня встановив рекорд у 2021 році на рівні 4,1 млн кВт годин.

Про це повідомив народний депутат (ЄС) Олексій Гончаренко.

"Імпорт в Україну струму з АЕС Лукашенка сьогодні встановив рекорд – понад 4 млн кВт годин. Вчора білоруська АЕС вийшла на максимальну потужність і все завдяки нашій "зеленій монобільшості". А ще в грудні окремі "слуги" мріяли купувати в Білорусі по 20 млн кВт годин на день. Такими темпами Лукашенко може починати будівництво ще однієї АЕС хоч на кордоні з Україною. Поки Зе ще не винесли з Банкової - встигнуть залити фундамент", - заявив Гончаренко.

За його словами, близорукість "ЗЕ-команди" дійшла уже до західних ЗМІ. Напередодні видання Deutsche Welle опублікувало матеріал про ризики імпорту струму з Білорусі для енергетичної безпеки України та погіршення відносин із західними партнерами.

Нагадаємо, із 3 січня поставки білоруської атомної електроенергії в Україні почали три компанії - "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "Донбасенерго" Максима Єфімова та "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж. Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 р. Тоді в загальному обсязі було поставлено понад 1 млрд кВт годин. Прямі збитки української енергосистеми від імпорту, за оцінками експертів, становили від 3 до 5 млрд грн. Імпорт також спровокував найбільшу за всю історію країни кризу на енергоринку і рекордні збитки державних енергетичних компаній. Через закупівлю струму в Росії 95% українських шахт навесні 2020 р. вимушені були зупинитися.

Автор: 

АЕС (1181) Білорусь (8085) імпорт (2734) Гончаренко Олексій (498) Електрика (2048)
+50
ситуация наидебильнийшая. свои АЭС стоят и приносят убытки государству а за валюту мы спонсируем луку
15.01.2021 11:43 Відповісти
+34
Насколько я помню, в 2018-м Украина была крупным экспортером электроэнергии! Так быстро угондурасить всё и стать импортером- это надо было суметь!
15.01.2021 11:47 Відповісти
+28
не думал что зеленому говнюку удастся так быстро положить атомную энергетику.
15.01.2021 11:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
15.01.2021 11:43 Відповісти
Як і в Німеччині.
15.01.2021 11:47 Відповісти
15.01.2021 11:47 Відповісти
15.01.2021 12:34 Відповісти
Это не его заслуга, а его гениального боса.
15.01.2021 14:52 Відповісти
Я еще и на рояле могу сбацать, и крестиком вышиваю.
15.01.2021 17:09 Відповісти
А шо ви таки хотели? С этого, с элэнергии от фюрера Луки, имеет Пинчук и Зе долю имеет.
15.01.2021 12:02 Відповісти
Вчера, на совещании у Разумкова по поводу тарифов на газ (были Витренко, Коболев, Шмыгаль и др.) подтверждено что цена 6,99 будет действовать только на февраль-март 2021 года. Т.е. после формального повышения на 10 %, последуют более массивное повышение цен на газ для населения.
15.01.2021 12:17 Відповісти
всё сделано не просто так, эти твари двигают в нужном направлении, а это спонсирование режима луки и полный разрыв отношений с ЕС, есть статья спонсирование терроризма и эти додики -
компании - "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого

знают об этом лучше меня, при этом наши АЭС врядли заработают при шапито 95.
15.01.2021 12:43 Відповісти
Цель Луки понятна - заполучить сою ядреную бомбу.
15.01.2021 11:45 Відповісти
Лука хочет стать беларуским ким чен ыном.
15.01.2021 11:46 Відповісти
Якщо ти, гончаренко, разом з своїм парашенком нічого не зробили, а лише крали, то хай живе бацька.
показати весь коментар
Його АЕС під це не розрахована. Поцікавтеся.
15.01.2021 11:48 Відповісти
Ага, ВВЕР вам не РБМК.
15.01.2021 13:49 Відповісти
15.01.2021 11:46 Відповісти
15.01.2021 11:47 Відповісти
Зеленский - это царь Мидас наоборот. Все до чего дотянулись в грабли превращается в дерьмо
15.01.2021 11:56 Відповісти
15.01.2021 12:32 Відповісти
талантливые бездари...))))
15.01.2021 11:57 Відповісти
Нє бездарі, вони розумні бо отримують величезні компенсації від путєна за розвал енергосистеми України, це один з шляхів повернення у стойло...
15.01.2021 12:25 Відповісти
15.01.2021 11:59 Відповісти
Хороша пам'ять) Україна експортувала електроенергію в мадярію і мадярія була дуже залежна від української електрики, тоді товариш путен вирішив врятувати мадяр від монополізму України і майже на шару побудував мадярам АЕС, тепер мадярота смокче расєянам де лиш занюхає расєйського члена, така сама ситуація і з білорасеєю...
15.01.2021 12:21 Відповісти
...а до Революции Паниковский был слепым... *)
15.01.2021 12:33 Відповісти
Врать это удел рашистов и порохоботов. не удивительно что ты врёшь.
15.01.2021 13:55 Відповісти
Зе днины вонючие!
15.01.2021 11:48 Відповісти
15.01.2021 11:48 Відповісти
Зебiли - вони такi Зебiли!
15.01.2021 11:50 Відповісти
согласен
15.01.2021 12:28 Відповісти
Очередная оплеуха зебильным лошарам. Украина из экспортера электроэнергии превратилась в импортера. Выбрали царем членограя, теперь хоть подавитесь
15.01.2021 11:51 Відповісти
Ну, что вы, дол..бы, даже если они фееричные, миллиардерами не становяться. Просто циничные воры. Фееричные дол..бы и дол...бы обыкновенные голосовали за них в 2019-2020 годах и продолжают рвать за них своё анус и в 2021 году. Позавчера лично с таким общался.
15.01.2021 12:05 Відповісти
Пример их бизнеса в наглядной интерпретации:
1) Украсть ящик коньяка.
2) Весь коньяк вылить.
3) Бутылки вымыть и сдать.
4) На вырученные от сдачи бутылок деньги, купить конфет.
5) Фантики от конфет сохранить для отчётности.
15.01.2021 13:31 Відповісти
Да нет, это как раз заслуга зеленого антимайдана зеленских-татаровых.
15.01.2021 12:06 Відповісти
не злорадствуй ,кацапля...помни о бумеранге.
15.01.2021 12:24 Відповісти
гы...ты уже и шароварами запасся?(ну про срать можно не спрашивать-тот генетическое преимущество лаптеногих) .
этого мало,балалаешник...мову учи.и биография степана бандеры должна от зубов отскакивать
15.01.2021 13:25 Відповісти
для продажи тока Украине/ Но Пинчук с Коломойским ни при чём . Виновата зеленая энергетика. Все знают.
15.01.2021 11:55 Відповісти
15.01.2021 11:56 Відповісти
Что за блондинка клепает эти дурацкие заколовки "Лукашенко уже может начинать строить вторую АЭС для продажи тока"? Тока чего?
15.01.2021 11:58 Відповісти
Читайте українською - там правильно надруковано, і не будете обурюватись на Цензорну російську. Переходьте на державну мову і на Цензорі.
15.01.2021 12:10 Відповісти
Откуда Ток, оттуда и язык.
15.01.2021 12:27 Відповісти
По определению ток это направленное движение заряженных частиц. Так в школе по физике учили.
15.01.2021 12:32 Відповісти
А для переменного тока, вообще нет движения в одну сторону. Вообще то не в физике дело. Ток в основном ассоциируется с водой. Ну и всякими другими перемещениями однородных масс.
15.01.2021 12:38 Відповісти
опять "ток"))))
15.01.2021 11:58 Відповісти
кацапне сойдет...зачем им лишняя хромосома дадена?шоб хавать любое фуфло
15.01.2021 12:25 Відповісти
брехня.
15.01.2021 11:59 Відповісти
Клован-гори в аду. Падло.
15.01.2021 12:11 Відповісти
Бо песи наприймали таких законів що білорусам ще будувати та й будувати.
15.01.2021 12:16 Відповісти
Вікторе, от скажи - як ви зебіли без мізків в голові взагалі існуєте.
15.01.2021 13:06 Відповісти
Спитай у зебілів а заодно спитай як без мізків існуєте ви свинорилі.
15.01.2021 13:10 Відповісти
У більярдних шарах мозку теж немає, але вони (шари) існують ...
15.01.2021 13:44 Відповісти
Nado zakrit svobodnuju torgovliu s ES stranami,poskolku poderzyvajet rezim lukosenko.
15.01.2021 12:22 Відповісти
А чому ніхто не говорить про ціну білоруської електроенергії? Чому ніхто не говорить про те, що ми зупиняли блоки на власних атомних станціях, щоб Ахметов міг продавати теплову енергію? Чому ніхто не говорить, хто є власником більшості вугільних шахт? Чому ніхто не говорить, що великий бізнес не має змоги купити дешеву електроенергію, яку генерує державна атомна промисловість? Ви думаєте Пінчук дурний? Він купує в Білорусії електроенергію, тому що вона банально ДЕШЕВША!
Можливо - потрібно трохи зменшити апетити нашим олігархам?
15.01.2021 12:30 Відповісти
Ну от, а кажуть, що Зеля лох. Ні, і ні! Він -- не лох! Він свій план перевиконує. За півтора роки поклав на лопатки атомну енергетику, промисловість, армію, а українську гідність запхав до кишені.
15.01.2021 12:31 Відповісти
спасибо 73% зебилоидам за развал украинской атомной энергетики и не только, а всей Украины зеленой плесени.
15.01.2021 12:33 Відповісти
Не знаю -- чем Лука не нравится украинцам -- ...тем, что не лох? *)
15.01.2021 12:34 Відповісти
А куда Луке электричество девать?
Запад не покупает, у Расии свей хватает. Вот он и демпингует...
15.01.2021 12:36 Відповісти
Если сильно надо, может и третью построить. На улице холодно брр,брр.
15.01.2021 12:49 Відповісти
За 30 лет развалить так государство, не каждый сможет. Видимо,это Богом дано.
15.01.2021 12:56 Відповісти
Для себе електрику купляєм в бацьки , а свою будемо продавати в Молдову . Оце бізнесссссс , бляха-муха .

Якийсь дурний сон .? .
15.01.2021 13:05 Відповісти
Es uze soglosoval sto iz bezopasnix AES nemozet zakupat elektru,tak delaja drugim popadiote i vi pod sankciji.Ili vasi AES neprodajut elektru v ES strani?
15.01.2021 13:31 Відповісти
10 dekabria vse ES strani priniali takoje.
15.01.2021 13:36 Відповісти
Похоже мы скоро будем в Крыму покупать электроэнергию, не только в Белоруссии.
15.01.2021 18:52 Відповісти
Так и будет! Регулярные поставки без каких либо провокаций
15.01.2021 21:16 Відповісти
 
 