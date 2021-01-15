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Новини Коронавірус і карантин
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Китайської вакцини Sinovac не буде в Україні, якщо вона не пройде міжнародну реєстрацію, - Шмигаль

Китайської вакцини Sinovac не буде в Україні, якщо вона не пройде міжнародну реєстрацію, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, якщо вакцина китайського виробництва Sinovac Biotech, яку замовив МОЗ, не буде відповідати міжнародним правилам реєстрації, то її в Україні не буде.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН".

Глава уряду розповів, що Україна провела перемовини зі всіма виробниками вакцини, які є на сьогоднішній, які пройшли щонайменше дві стадії клінічних випробувань і перебувають на третій.

"Договори укладені. Ми очікуємо не пізніше лютого поставки коректно зареєстрованих вакцин. Будуть всі вакцини, які зареєстровані відповідно до всіх міжнародних правил. Якщо Sinovac не буде відповідати цим правилам, чи будь-яка інша вакцина не буде відповідати, то її в Україні не буде", - наголосив очільник уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна підписала контракти на мільйони доз COVID-вакцин: вистачить, щоб вакцинувати всіх охочих цього року, - Шмигаль. ВIДЕО

Як раніше повідомлялося, ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не буде купувати цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менше 70%.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Шмигаль Денис (4671) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Договоры заключены. Мы ожидаем не позднее февраля поставки корректно зарегистрированных вакцин. А воно таки кумедне!
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15.01.2021 12:00 Відповісти
+7
ИНФОРМАЦИЯ для ЗеДолбоДятлов.
По состоянию на 10.01.2021 года Украина не заключала контрактов на закупку партий вакцины ни с одним производителем вакцины для профилактики заболеваемости COVID-19.

А вот Африканский союз закупил 270 миллионов доз вакцины против COVID-19 для распространения по всему континенту. Основные поставщики - Pfizer, AstraZeneca (через Институт сыворотки Индии) и Johnson & Johnson».
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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15.01.2021 12:13 Відповісти
+6
Что перепродадите, или этикетки поменяете?
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15.01.2021 11:57 Відповісти
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Что перепродадите, или этикетки поменяете?
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15.01.2021 11:57 Відповісти
СИновАичеК
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15.01.2021 12:25 Відповісти
Договоры заключены. Мы ожидаем не позднее февраля поставки корректно зарегистрированных вакцин. А воно таки кумедне!
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15.01.2021 12:00 Відповісти
Международную это как - в Китае и на Роисси например?
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15.01.2021 12:00 Відповісти
Во как! Как отрезал! Видно откат не устраивает.
.....наступает новый этап.....
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15.01.2021 12:01 Відповісти
... сплошные декларации и обещания. Люди умирают и болеют. Экономика падает в пропасть. Тарифы растут. Каждый из нас нищает от бездействия власти. А они все рассказывают сказки для дурачков, договариваясь за нашей спиной с врагом.
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15.01.2021 12:16 Відповісти
Венесуэла сертифицирует ,да и Боливия тоже. Ну чем не "международники"?
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15.01.2021 12:03 Відповісти
Не Уряд а цирк шапіто на чолі з Клованом.
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15.01.2021 12:04 Відповісти
Знак подал, что все решает только он.
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15.01.2021 12:04 Відповісти
Где мильярд?
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15.01.2021 12:07 Відповісти
Бінго¡¡¡ Влучив самісінько в крапку¡¡¡ Шмтгун годі базікати¡¡¡ Кажи, де міль'ярд 🥺
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15.01.2021 12:10 Відповісти
тоді виникає питання, навіщо платити гроші за те, що не сертифіковане, га, Шмигун¿ 🤔
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15.01.2021 12:07 Відповісти
Будет-не будет, будет-не будет... Устроили тут "ромашка"
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15.01.2021 12:07 Відповісти
ходи крівиє роєт
подЗЄмний хітрий крот
нормальниє хєрої
всєгда ідут в обход
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15.01.2021 12:09 Відповісти
Для чего тогда 600 млн грн компании Богатырёвой на закупку Sinovac перечислили? Наверно чтобы они там просто так полежали, пока Sinovac все регистрации пройдёт или не пройдёт. Врать первое что придёт в голову фирменный стиль советского чиновника.
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15.01.2021 12:11 Відповісти
А вы не догадываетесь для чего?
По информации Минздрава британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины. Вернет ли "Лекхим" перечисленные ему деньги за вакцину Степанов не уточнил. Подтверждения информации от Crown Agents пока нет.
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15.01.2021 12:14 Відповісти
Да и стиль у него обыкновенного вора-казнакрада. Как и у всех кто относится к Слугам народа и просто ЗЕ.
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15.01.2021 12:15 Відповісти
Шмыгаль это положенец Рината Ахметова, если интерес пахана соблюдён, на мелкое крысятничество смотрят сквозь пальцы.
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15.01.2021 12:21 Відповісти
Шмыгаль топ менеджер Ахметки. Как и практически весь КабМин впрочем.
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15.01.2021 12:29 Відповісти
ИНФОРМАЦИЯ для ЗеДолбоДятлов.
По состоянию на 10.01.2021 года Украина не заключала контрактов на закупку партий вакцины ни с одним производителем вакцины для профилактики заболеваемости COVID-19.

А вот Африканский союз закупил 270 миллионов доз вакцины против COVID-19 для распространения по всему континенту. Основные поставщики - Pfizer, AstraZeneca (через Институт сыворотки Индии) и Johnson & Johnson».
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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15.01.2021 12:13 Відповісти
грёбаный ты по голове! а кто вознамерился закупать незарегистрированную вакцину и уже выделил на неё деньги? снова Порох?!
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15.01.2021 12:21 Відповісти
улавливаете??? с этой плесенью точно до марта 2022 промукают "заключили-незаключили" "китай - харашо а раша - лючче"))))....
и тока человечество начнет вакцинацию уже от новых мутирующих вирусов)))) нашим подарят "старую"... но бесплатно...но бесплатно не для лохтората...
хитрож*пые наши ))))
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15.01.2021 12:27 Відповісти
не старую, а просроченную. которую утилизировать дорого. и не подарят, а продадут.
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15.01.2021 12:28 Відповісти
ну или так)))
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15.01.2021 12:33 Відповісти
https://youtu.be/7p9BcE6U9_o
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15.01.2021 12:35 Відповісти
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15.01.2021 12:41 Відповісти
Короче, резюмируя ЗеДегенератов, вакцины в Украине не будет ни какой, а все деньги уйдут на оманские дороги.
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15.01.2021 12:27 Відповісти
Медведчук всегда придет на помощь.
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15.01.2021 12:33 Відповісти
Если Sinovac не будет соответствовать этим правилам, или любая другая вакцина не будет соответствовать, то ее в Украине не будет", - подчеркнул премьер. Источник: https://censor.net/ru/n3241995 я пацстаалоооом!!а как можно было заплатить миллиард!! за то чего нет?? ,,во истину пути твои неисповедимы господи!!особено что касается украины!!"
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15.01.2021 12:28 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3419710.html Навіть Африка ось-ось отримає вакцину, а ЗЕлупенська влада і пальцем не поворушила

️Щойно стало відомо: Африканський Союз домовився про постачання 270 млн доз вакцини від Pfizer, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
Також Африка очікує ще 600 млн доз через угоду COVAX. / Sergiy Taran/
Африка, Карл!
Нижче нас - тільки мавпи на пальмах.
Доголосувались, мляді?
Г.Штельмах

Китайської вакцини Sinovac не буде в Україні, якщо вона не пройде міжнародну реєстрацію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2543
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15.01.2021 12:33 Відповісти
А на какую тогда вакцину заключил тогда договора зеленый скот степанов..?? На миллионы доз...
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15.01.2021 12:33 Відповісти
Китайської вакцини Sinovac не буде в Україні, якщо вона не пройде міжнародну реєстрацію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5416

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3419710.html
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15.01.2021 12:34 Відповісти
Спецом для упоротого Степанова:

Ни Синовак, ни Спутник не могут пройти международную сертификаци. поскольку третий этап тестирования уже безвозвратно запорот.

И эта информация известна уже не первый месяц.

Вопрос: Кому вешает лапшу на уши Степанов?
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15.01.2021 12:35 Відповісти
Правительство намерено потратить на вакцинацию населения от коронавируса более 15 млрд гривен. Управлять процессом назначен бывший чиновник Минздрава Михаил Пасечник, которого ранее обвиняли в крупных махинациях с препаратами, пишет https://realist.online/reality/vaktsinirujutsja-ne-vse-homeopat-i-milliardnyj-dolzhnik-mikhail-pasechnik-budet-rasporjazhatsja-15-mlrd-na-vaktsinatsiju Realist.
«Сегодня Пасечник занимает должность советника главы ОПУ Андрея Ермака, и его непосредственная близость к 15 млрд гривен на вакцинацию вызывает не просто беспокойство, а реальные опасения за судьбу этих миллиардов. Предыдущий послужной список Пасечника буквально кричит о том, что за деньгами нужно смотреть в оба, иначе многие рискуют так и остаться без вакцины или, что наиболее вероятно, переплатить за нее втридорога»
..... в 2002-2005 годах Пасечник работал на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения и возглавлял Государственную службу по лекарственным средствам.
«Как стало известно из отчета КРУ и расследования парламентской комиссии, в этот период «за бюджетные средства чиновники Минздрава закупали у «своих» фирм лекарства для государственных больниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке. «Своей» оказалась аптечная сеть «Фалби», принадлежащая Пасечнику, который во главе Гослекслужбы формировал перечень закупаемых препаратов в который включал только лекарственные средства тех производителей, с которыми у «Фалби» были заключены договора»
После того, как Пасечник потерял пост в Минздраве, его аптечная сеть сразу обанкротилась, задолжав одному "Укрэксимбанку" порядка 1,1 млрд грн кредитов
В 2014 году Пасечник вновь вернулся на должность главы Гослекслужбы и выдал разрешение на импорт в Украину кодеиносодержащего индийского препарата «Кодтерпина», из которого в кустарных условиях "умельцы" легко производят наркотики.
«При расследовании всплыло имя одного из крупнейших игроков отечественного рынка фармацевтики - Петра Багрия. И название одного из входящих в его группу предприятий - одесского завода "Интерхим". Он является крупнейшим в Украине производителем кодеиновых препаратов. Пасечника называли ставленником группы Петра Багрия, и его действия на посту главы Гослекслужбы это только подтверждали»,
Ранее уже писали о том, что Пасечник через свои аптеки «Фалби» развивал рынок гомеопатических препаратов и во время работы в Миндздраве получил степень кандидата наук за диссертацию на тему «Создание гомеопатического лекарственного средства на основе яда пчелиного».
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15.01.2021 12:39 Відповісти
.

а если пройдет - то будет ?
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15.01.2021 12:45 Відповісти
Тут все просто. Переговоры ведутся со всеми, но это трудный процесс выхода на откат. Кто-то не понимает, как это? Кто-то не ведется вообще. А ведь пристроить по-людски (с откатом)
15 млрд денег очень непросто. Так что, граждане, наберитесь терпения!
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15.01.2021 12:49 Відповісти
 
 