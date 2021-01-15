Китайської вакцини Sinovac не буде в Україні, якщо вона не пройде міжнародну реєстрацію, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, якщо вакцина китайського виробництва Sinovac Biotech, яку замовив МОЗ, не буде відповідати міжнародним правилам реєстрації, то її в Україні не буде.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН".

Глава уряду розповів, що Україна провела перемовини зі всіма виробниками вакцини, які є на сьогоднішній, які пройшли щонайменше дві стадії клінічних випробувань і перебувають на третій.

"Договори укладені. Ми очікуємо не пізніше лютого поставки коректно зареєстрованих вакцин. Будуть всі вакцини, які зареєстровані відповідно до всіх міжнародних правил. Якщо Sinovac не буде відповідати цим правилам, чи будь-яка інша вакцина не буде відповідати, то її в Україні не буде", - наголосив очільник уряду.

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Як раніше повідомлялося, ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не буде купувати цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менше 70%.