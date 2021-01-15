УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6585 відвідувачів онлайн
Новини
2 234 25

У поліцію Одеси надійшло повідомлення про замінування майже 200 дитсадків: вибухи нібито мають відбутися сьогодні

У поліцію Одеси надійшло повідомлення про замінування майже 200 дитсадків: вибухи нібито мають відбутися сьогодні

В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування майже двохсот дитсадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"Повідомлення щодо 185-ти дитячих садків, в яких нібито сьогодні повинні відбутися вибухи, надійшло на електронну адресу поліції. Його достовірність перевіряють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки і кінологи", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, вранці 13 січня в поліцію також надходило повідомлення про масове мінування дитячих садів, суду і прокуратури в Одесі.

Також читайте: В Одесі "замінували" 26 дитсадків, суд і прокуратуру

Автор: 

дитячий садок (368) мінування (1221) Одеса (5620) Нацполіція (15514)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Підараси кацапсячі...
показати весь коментар
15.01.2021 12:02 Відповісти
+3
Зловити цю мразь, відбити печінку і поломати руки з ногами.
показати весь коментар
15.01.2021 12:02 Відповісти
+3
Треба гниду підвісити за ногу, яка залишиться, на Хрещатику і поставити вебкамеру і транслювати це на всіх мертвечуковських телеканалах. Щоб прокацаплені гниди бачили як ворони яйка й очі викльовують у тих хто таким займається!
показати весь коментар
15.01.2021 12:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зловити цю мразь, відбити печінку і поломати руки з ногами.
показати весь коментар
15.01.2021 12:02 Відповісти
Треба гниду підвісити за ногу, яка залишиться, на Хрещатику і поставити вебкамеру і транслювати це на всіх мертвечуковських телеканалах. Щоб прокацаплені гниди бачили як ворони яйка й очі викльовують у тих хто таким займається!
показати весь коментар
15.01.2021 12:05 Відповісти
эта мразь имеет обозначение еврейская дебильнувата про россиско агентская влада.. и агенты влияния и сама Россия звонки смоделирвоаны с наших операторов а по сути как не раз бывало взонок идет из за пределов Украины и не обязательно Россия Китая ОАЭ Турция Казахстан Польша Германия Британия и так далее гибридная война сэр....
показати весь коментар
15.01.2021 12:06 Відповісти
Це може й бути звичайний псіхічєский полудурок, яких у наші буремні часи розвелося дуже багато.
показати весь коментар
15.01.2021 12:10 Відповісти
зачем ти так о полиции
показати весь коментар
15.01.2021 12:37 Відповісти
Підараси кацапсячі...
показати весь коментар
15.01.2021 12:02 Відповісти
Зловить і віддати справжньому бойовому підарасу Ляшку для покарання!
показати весь коментар
15.01.2021 12:13 Відповісти
Та нє... Він зара мАладой Атєц... Йому не до цього. Росіта йому яйки сама відкрутить за баловство
показати весь коментар
15.01.2021 13:38 Відповісти
Головне, аби хоч у селах не було вибухів, там українці живуть.
показати весь коментар
15.01.2021 12:07 Відповісти
В українських селах вибухи будуть, але зовсім з іншого приводу...сусіди межу не поділять та поставлять розтяжки
показати весь коментар
15.01.2021 12:24 Відповісти
Еще как варинт растяжка на садовом участке....реально закошмарили местніе алкаши...віносят все шо блестит...
Если честно я не против средневековой жестокости в данном случае либо руки отрубить, либо на кол посадить...
показати весь коментар
15.01.2021 12:30 Відповісти
От до чого доводить ********* і сєпарня яка процвітає в Одесі,Харкові,Миколаєві,Херсоні,Дніпрі.
показати весь коментар
15.01.2021 12:10 Відповісти
Тоже обострение? ********* или ************ на проплаченых ****** аналах
показати весь коментар
15.01.2021 12:18 Відповісти
Часто ці повідомлення надходять із за перебрика..
показати весь коментар
15.01.2021 12:17 Відповісти
А ну заминируй мацкву .... получится или нет? можно через лондон)))
Скорее всего местная вата звонит
показати весь коментар
15.01.2021 12:21 Відповісти
Це ідея. Можна не тільки мацкву, а й дєревні, бо вони там усі шизануті. На своїх і подумають, бо пьянь і срань.
показати весь коментар
15.01.2021 12:53 Відповісти
Когда на 15й день празднования НГ денег на совмещение алкоголя и фейерверков уже не хватает а бабахнуть хочется, можно и садик заминировать.
показати весь коментар
15.01.2021 12:29 Відповісти
Це треба 200 кг тротилу розвести по дитсадкам. Може досить реагувати на тих у кого проснулась біла гарячка, чи самоволка з психушки.
показати весь коментар
15.01.2021 12:43 Відповісти
Оригинальное решение вопроса! Представляете Вы обращаетесь в полицию и говорите что вас ограбили а Вам отвечают что у Вас белая горячка. Пусть хоть чем то занимаются, все равно это все проплачено из бюджета.
показати весь коментар
15.01.2021 12:47 Відповісти
Все дело в том, что вы соберетесь на митинг против тарифов, а в этот момент заминируют весь транспорт. Главное плебеев приучить, что есть такое явление как минирование 200 детских садиков.
показати весь коментар
15.01.2021 12:51 Відповісти
Как то не совсем понятно кто это мы, при чем тут митинги и транспорт к минированию садиков? Неужели опять зрада?
показати весь коментар
15.01.2021 12:55 Відповісти
Гібридна війна.
показати весь коментар
15.01.2021 12:58 Відповісти
Влади немає то і мінують!
Влада на санчатах каталась, а тепер відсипається, бо перетрудились!
показати весь коментар
15.01.2021 13:00 Відповісти
якась маленька Вовочка-бубочка не захотіла іти в дитсадок.

телефонували часом не з ОПи ?
показати весь коментар
15.01.2021 15:54 Відповісти
 
 