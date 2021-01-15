У поліцію Одеси надійшло повідомлення про замінування майже 200 дитсадків: вибухи нібито мають відбутися сьогодні

В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування майже двохсот дитсадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"Повідомлення щодо 185-ти дитячих садків, в яких нібито сьогодні повинні відбутися вибухи, надійшло на електронну адресу поліції. Його достовірність перевіряють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки і кінологи", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, вранці 13 січня в поліцію також надходило повідомлення про масове мінування дитячих садів, суду і прокуратури в Одесі.

