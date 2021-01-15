У поліцію Одеси надійшло повідомлення про замінування майже 200 дитсадків: вибухи нібито мають відбутися сьогодні
В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування майже двохсот дитсадків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
"Повідомлення щодо 185-ти дитячих садків, в яких нібито сьогодні повинні відбутися вибухи, надійшло на електронну адресу поліції. Його достовірність перевіряють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки і кінологи", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, вранці 13 січня в поліцію також надходило повідомлення про масове мінування дитячих садів, суду і прокуратури в Одесі.
Топ коментарі
+6 Злий Грицько
показати весь коментар15.01.2021 12:02 Відповісти Посилання
+3 Зайда
показати весь коментар15.01.2021 12:02 Відповісти Посилання
+3 Злий Грицько
показати весь коментар15.01.2021 12:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если честно я не против средневековой жестокости в данном случае либо руки отрубить, либо на кол посадить...
Скорее всего местная вата звонит
Влада на санчатах каталась, а тепер відсипається, бо перетрудились!
телефонували часом не з ОПи ?