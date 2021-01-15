У 2020 році не виплачено жодної копійки з боргу перед виробниками відновлюваної енергетики. Кабмін тягне в одну сторону, НКРЕКП - в іншу, президент взагалі усунувся, - глава УАВЕ Козакевич

Через незрозумілу позицію НКРЕКП Меморандум про погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з ВДЕ не виконується.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив глава "Української асоціації відновлюваної енергетики" Олександр Козакевич.

"Основний підписант і ідеолог Меморандуму - Кабмін і прем'єр-міністр, але також під ним підписався голова НКРЕКП. І є деякі позиції Меморандуму, які крім як рішеннями НКРЕКП не можна виконати іншими методами ... ДП "Гарантований покупець" виробникам електроенергії з ВДЕ винен 22,4 млрд грн. Це заборгованість, яка накопичена до 1 серпня 2020 року. З них 40% Кабмін і НКРЕКП пообіцяли заплатити до кінця року. Це 9 млрд грн. У 2020 році по факту не виплачено жодної копійки з цього боргу", - зазначив Козакевич.

При цьому він нагадав, що 31 грудня було засідання НКРЕКП, на якому комісія давала згоду, що гроші, які залучить "Укренерго" для розрахунку з ДП "Гарантований покупець" як кредит від держбанків, будуть повертатися за рахунок закладеної в тариф різниці.

"Тоді ще, перевищивши свої повноваження, НКРЕКП хотіла прописати окремий пункт, згідно з яким вони хотіли розповісти "Гарантованому покупцеві", куди він повинен витратити гроші, які той отримав від "Укренерго" як оплату боргів. Говорили про те, що "Гарантований покупець" може направити їх на будь-яку заборгованість, яка виникла в 2020 році, але не перед виробниками електроенергії з ВДЕ із заборгованості до 1 серпня 2020 року. Тоді це рішення відклали. На сьогодні питання розгляду цього пункту перенесли", - уточнив він.

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Крім цього, Козакевич розповів про деякі деталі виділення кредитної лінії "Укренерго" для погашення заборгованості перед ДП "Гарантований покупець".

Він зазначив, що кредитну лінію затвердили на 10,25 млрд грн. Половина суми надійде "Укренерго" від "Ощадбанку". Решта коштів – від АБ "Укргазбанк" і "Державного експортно-імпортного банку України".

"Обслуговування цих кредитів буде відбуватися через тариф "Укренерго". Просто воно (погашення кредиту. - Ред.) буде розтягнуто в часі. Щороку в тариф буде закладено суму для погашення цього кредиту. На цей рік там тільки відсотки передбачені", - уточнив Козакевич.

При цьому глава "Української асоціації відновлюваної енергетики" висловив упевненість, що критична ситуація в галузі "зеленої енергетики" склалася саме через позицію НКРЕКП.

"Кабмін сяк-так виконує умови Меморандуму, щоб погасити заборгованість перед виробниками електроенергії з ВДЕ, але тут з'являється НКРЕКП, яке має свою окрему думку", - зазначив він.

"Держгарантії перед нами перестали виконуватися з початку минулого року. Вони були прописані в законі і до меморандуму. Але це було зведено до того, що ми нібито тільки висмоктуємо гроші з бюджету, пішла дискредитація галузі і перестали платити. Ми були змушені піти на переговори, які вилилися в підписання Меморандуму, ... погодилися знизити свої тарифи в обмін на те, що держава буде виконувати свої обов'язки. Але виходить, як лебідь, рак і щука. Кабмін в одну сторону тягне, НКРЕКП в іншу, президент взагалі усунувся від вирішення цієї ситуації", - обурився Козакевич.

За його словами, ЄБРР, дивлячись на всю цю ситуацію, висловив свою стурбованість як найбільший інвестор. При цьому Козакевич зазначає, що подібна ситуація не тільки негативно позначається на іміджі країни, а й зриває погашення заборгованості перед державними банками, які виступили кредиторами.

У свою чергу співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, бізнесмен Ігор Тинний раніше уточнював: "Державні банки в Україні прокредитували ВДЕ більш ніж мільярд доларів. Коли вони погоджувалися кредитувати "Укренерго", вони були впевнені, що ці кошти будуть спрямовані на погашення заборгованості перед виробниками "зеленої" енергії, які в свою чергу відразу погасять кредити тим самим банкам. Інакше кажучи, гроші повернуться ... в такому випадку, якщо виділені кошти будуть спрямовані на погашення збитків державної компанії "Енергоатом", яка ці збитки продовжує генерувати, я думаю, що банки б 10 разів подумали, чи видавати взагалі цей кредит".

За словами Тинного, через небажання України гасити заборгованість перед виробниками "зеленої" електроенергії іноземні інвестиції в країну впали в 20 разів.

Як повідомлялося, в ЄБРР стурбовані невиконанням українською владою зобов'язань щодо погашення боргів перед "зеленою" генерацією і закликали НКРЕКП не забороняти виплачувати цю заборгованість за рахунок кредитних коштів "Укренерго", інакше інвестори підуть з країни. Зокрема, в ЄБРР також стурбовані намірами НКРЕКП заборонити використовувати кредитні кошти "Укренерго" для погашення заборгованості перед "зеленою" генерацією

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Нагадаємо, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 мільярда грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої" енергії.

Інвестори в "зелену" енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

У той же час 31 грудня 2020 року, а також 6 січня 2021 НКРЕКП намагалася затвердити постанову, в якій заборонялося б ДП "Гарантований покупець" використовувати перераховані від "Укренерго" кошти для погашення "старого" боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії. На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або схожого формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання по Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.

Нагадаємо, що зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприємствами ВДЕ не спостерігається. За даними із судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій в країну значно зменшився.