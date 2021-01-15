У ЗСУ за добу виявили 55 нових випадків COVID-19, хворіє 841 особа, - командування Медсил

За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано 55 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє Командування Медсил ЗСУ у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"З них до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 11 осіб ... Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 44 людини ... Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці командування Медсил у фейсбуці в п'ятницю.

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Загалом станом на 10:00 п'ятниці, 15 січня, в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 841 особа.

Всього за час пандемії одужали 13 975 осіб, летальних випадків - 38.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 21 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 6 осіб.



