За добу від COVID-19 у Києві померли 20 осіб, видужали - 822, виявили 896 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 896 хворих на COVID-19, померло 20 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"У Києві за минулу добу виявили 896 хворих на коронавірус. Померли 20 людей. Усього за період пандемії в столиці 2161 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 121 082", - повідомив Кличко.

Серед захворілих 510 жінок віком від 18 до 86 років і 7 дівчаток від 1 до 17 років. А також 363 чоловіки віком від 18 до 87 рокiв і 15 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, 39 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 78 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 почав частіше уражати дітей, зросла кількість випадків госпіталізації, - Степанов

Одужали за добу 822 людини. Усього коронавірус подолали 46 349 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 164, у Деснянському – 134 та в Дарницькому районі - 132 випадки.

"У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1294 хворих на коронавірус. Із них 7 дітей. 812 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1096 людей. Під апаратами ШВЛ – 22 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – понад 33 %", - зазначив Віталій Кличко.