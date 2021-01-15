Дві жінки загинули під час пожежі в житловому будинку в Кривому Розі, - ДСНС

У Кривому Розі сталася пожежа в 4-квартирному житловому будинку. Після ліквідації займання рятувальники виявили тіла двох жінок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

"Сумна новина з Кривого Рогу, де під час пожежі загинули двоє жінок. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали сьогодні о восьмій ранку. Зайнялося всередині однієї з чотирьох квартир житлового будинку. Під час ліквідації пожежі, вогнеборці виявили тіла двох жінок. Пожежу локалізовано о 08:15 та ліквідовано о 08:37", - уточнили в ДСНС.

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