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Дві жінки загинули під час пожежі в житловому будинку в Кривому Розі, - ДСНС

Дві жінки загинули під час пожежі в житловому будинку в Кривому Розі, - ДСНС

У Кривому Розі сталася пожежа в 4-квартирному житловому будинку. Після ліквідації займання рятувальники виявили тіла двох жінок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

"Сумна новина з Кривого Рогу, де під час пожежі загинули двоє жінок. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали сьогодні о восьмій ранку. Зайнялося всередині однієї з чотирьох квартир житлового будинку. Під час ліквідації пожежі, вогнеборці виявили тіла двох жінок. Пожежу локалізовано о 08:15 та ліквідовано о 08:37", - уточнили в ДСНС.

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Кривий Ріг (1367) пожежа (4365) ДСНС (5192)


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