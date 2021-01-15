НКРЕКП бере участь у крадіжці коштів "зеленої" енергетики у державних банків, - Тинний

Наміри НКРЕКП заборонити погашення боргів "зеленій" генерації за рахунок кредитних коштів "Укренерго", які були отримані від державних банків, має вигляд намагання сприяти крадіжці державних коштів.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив співзасновник Української асоціації відновлювальної енергетики Ігор Тинний.

"Банки в Україні прокредитували нам понад мільярд, державні банки понад мільярд доларів у відновлювану енергетику. Коли вони погоджувалися кредитувати "Укренерго", вони були впевнені, що ці кошти будуть спрямовані на погашення заборгованості перед виробниками "зеленої" енергії, які своєю чергою відповідно відразу ж загасять кредити тим самим банкам. Інакше кажучи, гроші повернуться назад", - розповів Тинний.

Проте Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має намір заборонити "Гарантованому покупцю" використовувати кредитні кошти державних банків на погашення боргів перед виробниками "зеленої" електроенергії. Що, на думку експерта, схоже на схему розкрадання державних коштів. "Якщо кошти виділені будуть спрямовані на погашення збитків державної компанії "Енергоатом", яка ці збитки продовжує генерувати і далі, в якої непрозорий і неприбутковий бізнес, я думаю, що банки десять раз би подумали, чи взагалі видавати цей кредит. Тому це все виглядає як така двоходова оборудка по крадіжці державних коштів", - вважає Тинний.

Він також наголосив, що ворожа політика з боку НКРЕКП до "зеленої" генерації вже призвела до того, що інвестори тікають з України і надалі цей процес лише набиратиме обертів.

"Минулого року прямі іноземні інвестиції в Україну впали в 20 разів, і тут ні до чого коронавірус. Є багато країн, де вони зросли. Це виключно через ставлення до інвесторів. У цей момент цей кидок відновлюваних коштує країні повної зупинки прямих іноземних інвестицій в Україну", - підсумував Тинний.

Нагадаємо, НКРЕКП планує 15 січня ухвалити рішення про розподіл держпідприємством "Гарантований покупець" отриманих від "Укренерго" кредитних коштів, залучених від Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, на погашення заборгованості 2020 року перед виробниками електроенергії. Згідно з проєктом рішення, ДП "Гарантований покупець" пропонується спрямувати кошти на погашення заборгованості, накопиченої в 2020 році перед виробниками електроенергії, крім заборгованості перед виробниками струму з альтернативних джерел. Раніше один з найбільших інвесторів у галузь ВДЕ – ЄБРР – у зверненні керуючого директора ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне до голови НКРЕКП висловив стурбованість невиконанням українською владою зобов’язань щодо погашення боргів перед "зеленою" генерацією та закликав НКРЕКП не забороняти виплачувати цю заборгованість за рахунок кредитних коштів "Укренерго" інакше інвестори підуть з країни.

Як повідомлялося, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії. Інвестори в "зелену" енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас 31 грудня 2020 року, а також 6 січня НКРЕКП намагалася затвердити постанову, у якій заборонялося б ДП "Гарантований покупець" використовувати перераховані від "Укренерго" кошти для погашення "старого" боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії. На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або схожого формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.