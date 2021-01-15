Викрито корупційну схему з присвоєння державних коштів, виділених на реконструкцію магістрального нафтопроводу на Житомирщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України виявила привласнення коштів, виділених на реконструкцію магістрального нафтопроводу в Житомирській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, у 2018-2019 роках були проведені тендери на капремонт та реконструкцію об’єкту для посилення протидиверсійної та антитерористичної захищеності. Загальна вартість передбачених робіт становила майже 130 мільйонів гривень.

Переможцями у відкритих торгах стали дві столичні комерційні структури. Встановлено, що фірми не мають належної матеріально-технічної бази та кваліфікованих працівників для виконання відповідних робіт. Також на окремих ділянках робіт підрядники орієнтовно удвічі завищили вартість будівельних матеріалів. Для реалізації оборудки вони використали підконтрольні фірми з ознаками фіктивності. Під час обшуків у приміщеннях підрядних організацій та безпосередніх виконавців робіт правоохоронці виявили первинну бухгалтерську та іншу фінансову документацію, "чорнову" бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств та майже чверть мільйона гривень.

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У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, а також точного розміру завданих державі збитків.





