УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4721 відвідувач онлайн
Новини
1 718 1

Викрито корупційну схему з присвоєння державних коштів, виділених на реконструкцію магістрального нафтопроводу на Житомирщині, - СБУ. ФОТО

Викрито корупційну схему з присвоєння державних коштів, виділених на реконструкцію магістрального нафтопроводу на Житомирщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України виявила привласнення коштів, виділених на реконструкцію магістрального нафтопроводу в Житомирській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, у 2018-2019 роках були проведені тендери на капремонт та реконструкцію об’єкту для посилення протидиверсійної та антитерористичної захищеності. Загальна вартість передбачених робіт становила майже 130 мільйонів гривень.

Переможцями у відкритих торгах стали дві столичні комерційні структури. Встановлено, що фірми не мають належної матеріально-технічної бази та кваліфікованих працівників для виконання відповідних робіт. Також на окремих ділянках робіт підрядники орієнтовно удвічі завищили вартість будівельних матеріалів. Для реалізації оборудки вони використали підконтрольні фірми з ознаками фіктивності. Під час обшуків у приміщеннях підрядних організацій та безпосередніх виконавців робіт правоохоронці виявили первинну бухгалтерську та іншу фінансову документацію, "чорнову" бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств та майже чверть мільйона гривень.

Також дивіться: За рік СБУ знешкодила понад 80 ОЗУ і викрила 536 корупційних злочинів. ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, а також точного розміру завданих державі збитків.

Викрито корупційну схему з присвоєння державних коштів, виділених на реконструкцію магістрального нафтопроводу на Житомирщині, - СБУ 01
Викрито корупційну схему з присвоєння державних коштів, виділених на реконструкцію магістрального нафтопроводу на Житомирщині, - СБУ 02
Викрито корупційну схему з присвоєння державних коштів, виділених на реконструкцію магістрального нафтопроводу на Житомирщині, - СБУ 03

Автор: 

корупція (4722) СБУ (13048) нафтопровід (366) Житомирська область (1289)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СБУ вже немає що робити як хабарників ловити. В ОПУ сидить агент "кріт" СЗР РФ а СБУ бігає по Житомирщині ловить казнокрадів. Є НАБУ,НАЗК, Прокуратура , МВС і прочая... ан ні тільки СБУ може їх зловить, і якось воно те СБУ так і пасеться як не ліс так бурштиновий клондайк.
показати весь коментар
15.01.2021 13:35 Відповісти
 
 