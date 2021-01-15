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Новини Коронавірус і карантин
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Із 25 січня ми перейдемо, ймовірно, до "помаранчевої зоні", що діяла до запровадження жорсткого карантину, - Шмигаль

Із 25 січня ми перейдемо, ймовірно, до

Уряд не передбачає продовження локдауну, який триває з 8 по 24 січня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, з 25 січня країна має повернутися до адаптивного карантину, а локдаун запроваджували, щоб зменшити зростання захворюваності після новорічних свят.

"Цей карантин завершиться 24 числа, з 25-го ми перейдемо, ймовірно, до помаранчевої зони, яка діяла до запровадження цих правил. Насправді ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією, почалося невелике збільшення (захворюваності. - Ред.), ми очікуємо більш значного зростання. Але медична система готова, на сьогодні понад 53 тисячі ліжок у лікарнях забезпечено киснем. Загальна кількість відведених під ковідних хворих ліжок - 63 тисячі, зайнято на сьогоднішній ранок 21 тисячу ліжок", - повідомив Шмигаль .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски і соціальна дистанція будуть актуальними до кінця року, - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4671) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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С 25 января мы перейдем, вероятно, к "оранжевой зоне", действовавшей до введения жесткого карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9669
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15.01.2021 12:58 Відповісти
В Мире начата широкая вакцинация населения, вы чем заняты ?
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15.01.2021 12:58 Відповісти
А зелень перейдет в зону строгого режима .
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15.01.2021 12:59 Відповісти
Не известно куда мы перейдём 25-го, но вы (ВЛАСТЬ) 25-го однозначно перейдёте к лизанию задницы Зелёному имениннику !
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15.01.2021 13:01 Відповісти
... в14.00 начнут лизать...
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15.01.2021 13:16 Відповісти
Вирус обнулился. Рядом с больницей живу, нет пидемии.
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15.01.2021 13:14 Відповісти
...бане зебидло успішно створює в країні зону.
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15.01.2021 13:18 Відповісти
 
 