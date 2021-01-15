Із 25 січня ми перейдемо, ймовірно, до "помаранчевої зоні", що діяла до запровадження жорсткого карантину, - Шмигаль

Уряд не передбачає продовження локдауну, який триває з 8 по 24 січня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, з 25 січня країна має повернутися до адаптивного карантину, а локдаун запроваджували, щоб зменшити зростання захворюваності після новорічних свят.

"Цей карантин завершиться 24 числа, з 25-го ми перейдемо, ймовірно, до помаранчевої зони, яка діяла до запровадження цих правил. Насправді ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією, почалося невелике збільшення (захворюваності. - Ред.), ми очікуємо більш значного зростання. Але медична система готова, на сьогодні понад 53 тисячі ліжок у лікарнях забезпечено киснем. Загальна кількість відведених під ковідних хворих ліжок - 63 тисячі, зайнято на сьогоднішній ранок 21 тисячу ліжок", - повідомив Шмигаль .

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