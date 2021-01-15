Рада запустила в Telegram опитування щодо скорочення кількості нардепів до 300

На офіційному Telegram-каналі Верховної Ради запустили опитування щодо скорочення кількості народних депутатів у парламенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу ВР.

Питання звучить так: "Чи підтримуєте скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300?"

Пропонуються відповіді: "Так", "Ні" і "Не визначився".

У пресслужбі парламенту також нагадали, що Профільний комітет рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів до 300 (№1017). За таке рішення проголосували 17 з 22 членів Комітету.

Законопроєкт передбачає внесення змін до ст. 76, 77 Конституції України. Для прийняття законопроєкту Верховною Радою в цілому потрібна конституційна більшість - 300 голосів.

Документ пропонує:

- зменшити конституційний склад парламенту з 450 до 300 народних депутатів

- вилучити з ст. 76 норму про те, що народних депутатів обирають "на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування" (оскільки ця норма дублює ст. 71).

- додається вимога до кандидата в народні депутати - володіння державною мовою.

- змінити виборчу систему і закріпити пропорційну виборчу систему на парламентських виборах.

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