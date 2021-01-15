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Рада запустила в Telegram опитування щодо скорочення кількості нардепів до 300

Рада запустила в Telegram опитування щодо скорочення кількості нардепів до 300

На офіційному Telegram-каналі Верховної Ради запустили опитування щодо скорочення кількості народних депутатів у парламенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу ВР.

Питання звучить так: "Чи підтримуєте скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300?"

Пропонуються відповіді: "Так", "Ні" і "Не визначився".

Рада запустила в Telegram опитування щодо скорочення кількості нардепів до 300 01

У пресслужбі парламенту також нагадали, що Профільний комітет рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів до 300 (№1017). За таке рішення проголосували 17 з 22 членів Комітету.

Законопроєкт передбачає внесення змін до ст. 76, 77 Конституції України. Для прийняття законопроєкту Верховною Радою в цілому потрібна конституційна більшість - 300 голосів.

Документ пропонує:

- зменшити конституційний склад парламенту з 450 до 300 народних депутатів

- вилучити з ст. 76 норму про те, що народних депутатів обирають "на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування" (оскільки ця норма дублює ст. 71).

- додається вимога до кандидата в народні депутати - володіння державною мовою.

- змінити виборчу систему і закріпити пропорційну виборчу систему на парламентських виборах.

Також читайте: Комітет рекомендує Раді скоротити кількість нардепів до 300

Рада запустила в Telegram опитування щодо скорочення кількості нардепів до 300 02

Автор: 

ВР (15073) депутат (1784) скорочення (219)


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Топ коментарі
+10
давайте 10..
Коломойсским дешевле будет
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15.01.2021 13:05 Відповісти
+10
В кацапском Telegram. А чому не в Одноглазниках?
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15.01.2021 13:05 Відповісти
+6
А почему 300 а 3000??? Что за подсчет. Чтобы Бене дешевле этот цырк обходился???
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15.01.2021 13:03 Відповісти
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глядя, на то чмо, что там сидит, то и 300 много
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15.01.2021 12:59 Відповісти
давайте 10..
Коломойсским дешевле будет
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15.01.2021 13:05 Відповісти
Хм...давай теперь еще объясни, какая разница сколько их там сидит в плане эффективности их работы? Если их будет меньше - лучше работать будут? Или просто олигархам проще контролировать и организовать их всех? Или еще чего? Про ЗП и льгот то конечно веселые рассказы, но в плане страны то копейки.
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15.01.2021 13:07 Відповісти
Типа народовластие от зеленого стада..
Это на этом жирная свыня стефанчук фесь прошлый год пиарилась???
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15.01.2021 13:01 Відповісти
да и 150 хватит.
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15.01.2021 13:01 Відповісти
давай чтобы три было - вообще по кайфу будет
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15.01.2021 13:10 Відповісти
Почему именно телеграм? Почему не Вайбер?
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15.01.2021 13:02 Відповісти
Вайбер ГРУ/ФСБ не котролирует
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15.01.2021 13:12 Відповісти
откуда инфа ?
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15.01.2021 13:51 Відповісти
яка різниця? кількість вже давно на референдумі була проголосована.
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15.01.2021 13:18 Відповісти
так вже ж проводили опитування на виборах. скільки можна мусолити? скорочуйте будь-ласка скоріше
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15.01.2021 13:02 Відповісти
на черзі в ВК і ОК
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15.01.2021 13:02 Відповісти
та ЩОБ УСІ БУЛИ з ОПЗЖ ТА СН - гей-гей на вибори з ******** ПРорашистських аферистів.
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15.01.2021 13:03 Відповісти
https://ukrmir.info/?s=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE Юрий Бойко в открытую призывает заключить прямой договор с https://ukrmir.info/?s=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC «Газпромом» на поставку газа. Дескать так было дешевле.
То, что за предыдущее российское «дешевле» мы заплатили жизнями тысяч украинцев, Бойко уже не помнит.https://ukrmir.info/bojko-prizyvaet-zaklyuchit-pryamoj-dogovor-s-gazpromom-na-postavku-gaza/
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15.01.2021 13:13 Відповісти
Что значит бойко уже не помнит? А он вообще про это "знал"?
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15.01.2021 13:16 Відповісти
От области по 1 рылу
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15.01.2021 13:03 Відповісти
Да, идеально. И к каждому еще по 2 олигарха в подарок - которым они будут отрабатывать на все 146%
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15.01.2021 13:17 Відповісти
А почему 300 а 3000??? Что за подсчет. Чтобы Бене дешевле этот цырк обходился???
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15.01.2021 13:03 Відповісти
Покупать легче будет, дешевле
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15.01.2021 13:08 Відповісти
Ви б ще на кавовій гущі поворожили...)))
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15.01.2021 13:04 Відповісти
Турборежимна ліквідація країни. Готуйтесь, телепні зубожілі, вас будуть дєлать вмєстє раз і назавжди!
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15.01.2021 13:04 Відповісти
В кацапском Telegram. А чому не в Одноглазниках?
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15.01.2021 13:05 Відповісти
Меня как то тоже напрягло это
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15.01.2021 13:10 Відповісти
Патамушта там торговиє парньори ЗЕБєні.
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15.01.2021 13:12 Відповісти
Зеленський навіть користується Яндекс-диском.
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15.01.2021 13:17 Відповісти
Похоже на демарш ЗЕ-Ради против американских соцсетей после того, США "обидели" санкциями их члена "тупой, собачий рот".
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15.01.2021 13:29 Відповісти
Ви вважаєте, що у "кацапському" телеграмі допустили би канали вільної Білорусії, та інших каналів спрямованих проти рашки підорашки?
Ви часом не чули, що навіть роскомнадзор не має впливу на телеграм?
Те, що він був розроблений двома братами з РФ це не означає належність чи стосунком до РФ!
ВК, Однокласники так! Це відома корпорація Майл груп яка керується з московії, а до чого тут телеграм?
Скоріше вайбер буде кацапським
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15.01.2021 13:42 Відповісти
Допускаю. Не знаю які там є канали проти кацапії, але те, що власників Telegramm і кремль влаштовують антилукашенківські канали підтверджували навіть західні експерти.
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15.01.2021 13:55 Відповісти
Ще раз запитую, Ви чули про те, що російский роскомнадзор не зміг заблокувати телеграм у свій час?
Ви з західними експертами особисто спілкувалися?
Може вже потрібно відмовитися від вайберу і спробувати телеграм?
Для довідки, брати Дурови не живуть у РФ, і на них заведені кримінальні справи у московії.
Тому як пишете щось, будь ласка перевіряйте інформацію, та не вводьте людей в оману...
З повагою!
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16.01.2021 01:58 Відповісти
П'ять причин видалитися з Telegram просто зараз.



https://texty.org.ua/articles/102705/pyat-prychyn-vydalytys-iz-telegram-pryamo-zaraz/


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16.01.2021 11:28 Відповісти
бо там уже занято!
Рада запустила в Telegram опитування щодо скорочення кількості нардепів до 300 - Цензор.НЕТ 1982
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15.01.2021 13:50 Відповісти
Давайте НОЛь..
есть жэ ГОС ДУМА ?
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15.01.2021 13:07 Відповісти
СН хотят под соусом исполнения народного желания избавиться от неугодных, ренегатов и слишком независимых.
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15.01.2021 13:08 Відповісти
тоесть оставить депутатов от слуг а остальных выгнать:?
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15.01.2021 13:10 Відповісти
Це слуги викинуть своїх бунтарів і залишать тільки упоротих.
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15.01.2021 13:10 Відповісти
Опрос неправильный, надо дописать еще один пункт: ... зниження до 150
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15.01.2021 13:10 Відповісти
а смысл в чем?
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15.01.2021 13:12 Відповісти
Гривен? Зарплату?
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15.01.2021 13:14 Відповісти
Дебіли, невігласи та просто ідіоти, що Рада, що Вова зі своїм опитуванням: За Кучми ВЖЕ був референдум з подібним питанням. Просто імплементуйте його результати. ВСЕ!
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15.01.2021 13:10 Відповісти
Одно дело - уговаривать, покупать и доплачивать большеиу количеству депов, другое дело -300. Купить и надавить будет дешевле.
Потом в турборежиме мы войдем в Расею.
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15.01.2021 13:12 Відповісти
А чому 300,що за магічна така цифра?Від кожної області Україні має бути не більше трьох представників,ЗА,ПРОТИ та УТРИМАВСЯ,, і не більше а в середині областей самоурядування.
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15.01.2021 13:12 Відповісти
сокращать надо до 52 по 2 козла из каждой области...
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15.01.2021 13:14 Відповісти
Оксана Забужко: - "...він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях"...
Живемо, як на вулкані. Кожен день чекаємо, що ще утне цей імітатор при владі.
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15.01.2021 13:14 Відповісти
це казламорде відволікання від справжніх проблем
невже є ідіоти, які серйозно вірять у те, що зменшення числа нардепів якимось чином вплине на політичну, чи економічну ситуацію в країні?
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15.01.2021 13:14 Відповісти
Ну как бы положительно повлияет на количество $ которые олигархи вливают в ВР + контролировать станет проще
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15.01.2021 13:22 Відповісти
вас там вообще и 150 - будет дохера.
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15.01.2021 13:14 Відповісти
24 депутата = 24 области. По одному представителю от каждой области, хватит с головой.
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15.01.2021 13:14 Відповісти
это без головы

чем депутатов больше тем они дороже олигархам обходятся
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15.01.2021 13:53 Відповісти
В російському телеграмм.
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15.01.2021 13:16 Відповісти
Конституцию Украины после этого начнут разваливать в турборежиме. Как говорится лиха беда начало...
Все вопросы можно решать, но только не с этой властью. Потому что ее цель- сдать Украину Расее
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15.01.2021 13:16 Відповісти
почему на телеграмме..!? это же фсб-шная помойка. А, по количеству, так и 300 это много..., сотни хватило бы с головой.
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15.01.2021 13:18 Відповісти
Хватит и 30 депутатов всё равно они как те серебряники в руках олигархов
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15.01.2021 13:20 Відповісти
Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов'язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів «чотириста п'ятдесят» на слово «триста», а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства? так 91% у 2000році
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15.01.2021 13:20 Відповісти
Шулеры-наперсточники. Ну и на сколько легитимным будет такой опрос? Какой процент населения, имеющий право голоса,пользуется этим "телеграмом"?
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15.01.2021 13:21 Відповісти
А понты ?*??? ..
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15.01.2021 13:23 Відповісти
В годы семилетней войны какие могут быть депутаты? Украинцы наблюдают УЖАС, когда по залу Верховной Рады бегает Кум кремлёвского Фюрера и всех держит за руку.
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15.01.2021 13:23 Відповісти
Одной из целей этой затеи - перелопатить, извратить Конституцию Украины.
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15.01.2021 13:24 Відповісти
Я против!
Нужно сократить до 100, и помощников не больше 2-х!
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15.01.2021 13:28 Відповісти
Да чьо там ? Упразднить Раду!
Вова с ермаками и портновыми сами все порешают!
Потом Будут сокращать максимально Армию
Потом дадут воду в Крым
Это ж уже вырисовывается.
Так поддержим зеленую власть?
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15.01.2021 13:35 Відповісти
А коли землю продали всупереч Конституції теж опитуваня проводили? І як може громадянини не спеціаліст з конституційного права, не політолог визначити для чого і скілки потрібно тих нардепів, і де показники щодо їх якісного відбору, де згадка про їх психічне і загальне здоров'я, про те що немає наркозалежності. Для ідіотів скажіть їх повинно бути 10 і вони скажуть це ще забагато, але коли їх оліграхи остаточно пограбують, тоді вони схаменуться але буде вже запізно.
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15.01.2021 13:29 Відповісти
Украина может вернуться к закупке газа из РОССИИ: в Кабмине озвучили причины И.о. министра энергетики Юрий Витренко выступил с предложением о том, чтобы снова закупать газ у России напрямую. По его словам, это существенно снизит стоимость топлива для конечного потребителя
Нам снова предлагают продать независимость за пару месяцев дешевого газа

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что в будущем Украина будет выстраивать мирные отношения с РОССИЕЙ
К тому же власть изворачивается как змея на сковородке, чтобы дать воду в Крым
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15.01.2021 13:30 Відповісти
Крым должен стать солончаковой пустиней!!
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15.01.2021 13:33 Відповісти
где ж еще проводить опросы, как не в кгбшной помойке дурова
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15.01.2021 13:36 Відповісти
Просто по опросу будет видно готов нарид буферного Юго востока Украины беспрепятственно пропустить российских оккупантов до города Киева. Расия семь лет готовилась к захвату Украины
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15.01.2021 13:45 Відповісти
нарид юговностока хочет в домбабве, ему там медом помазано
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15.01.2021 13:48 Відповісти
Рада запустила в Telegram опрос относительно сокращения числа нардепов до 300 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3 В настоящее время в бундестаге 709 депутатов.

Немцы дураки, одни слуги олигархов умные.
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15.01.2021 13:42 Відповісти
Рада запустила в Telegram опитування щодо скорочення кількості нардепів до 300 - Цензор.НЕТ 7641
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15.01.2021 13:43 Відповісти
В двухпалатном парламенте Франции - 898 депутатов: 321 - в верхней палате и 577 - в нижней.
В Германии парламент также состоит из двух палат. В верхней 69 членов, в нижней - 631, всего получается 700 депутатов.
В однопалатном парламенте Турции 600 депутатов,
в двух палатах парламента Польши - 560 (100 человек в верхней и 460 - в нижней)
в США 535
И как это эти "тупые" немцы-французы не догадались до сих пор сократить свои парламенты.
Да еще и живут не хуже нас, сволочи
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15.01.2021 13:45 Відповісти
Ниочем. Отвелечение внимания от действительно насущных проблем и провальной экономической политики. Если будет 300 епутатов их легче будет купить и легче будет лоббировать свои интересы олигархам. Только и всего. На уменьшение числа депутатов это скорее всего запрос олигархата. Ими легче управлять будет. Ну и естественно конституционное большинство уже не будет 300 голосо, а меньше. Легче будет протягивать нужные изменения в Конституцию. Других причин сокращать депутатский корпус не вижу.
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15.01.2021 13:50 Відповісти
Надо просто поставить хорошие фильтры для кандидатов в депутаты.
Там не должно быть людей прошедших через психушки таких как как Рабинович, с судимостями, без образования, вякнувших хоть когда-то что-то против Украины и т. д. и т.п.
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15.01.2021 13:50 Відповісти
Да у нас еще даже и не попытались отменить закрытые партийные списки. Пока такое явление имеет место быть в Раду будут попадать всякие проходимцы и торговля депутатскими мандатами будет процеветать. Императивный мандат тоже необходим. Т.е. чтобы партия могла отозвать депутата, если он выбирался по партийному списку, но ведет политику, которая не совпадает с политикой самой партии. Хочешь вести свою независимую политику иди в Раду мажоритарщиком.
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15.01.2021 14:01 Відповісти
Должен быть закон про отзыв депутата его выборцами!
А так, можно спрогнозировать - за это проголосуют 73%!
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15.01.2021 13:52 Відповісти
Я даже из РБ сейчас в телеге поставлю: "Да"
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15.01.2021 13:53 Відповісти
А давайте вы у себя придумайте опрос, а мы вам из Украины наставим "ДА"
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15.01.2021 14:05 Відповісти
В Беларуси нет никаких законов, таракан отменил, будет 7 млрд. человек, проголосует весь земной шар, лукашеску всё равно не среагирует, он дебил.
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15.01.2021 14:12 Відповісти
Я би проголосував якби це опитування було репрезентативне, та містило у собі варіант відповіді до 30-ти...
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15.01.2021 13:54 Відповісти
Чтобы проверить .. на... Украинцы спрашивают "Чей КРЫМ? Может пора задать вопрос Главнокомандующему ..."Что делает кум кремлёвского Фюрера в Верховной Раде в годы войны с Расией?" и ответ ДА или НЕТ
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15.01.2021 13:55 Відповісти
Короче - загнать (купить) во фракцию Слуг 300 депов, остальных разогнать!

И будет как в совке - КПСС
Биомасса, как назвал украинцев папа-проффесор Зюзи, схавает.
Как схавала и Галабародьку- автомат в руки и расстрел Рады.
Мешают Бубоньке вести хохлов в светлое будущее, т.е. в его любимую Расею.
Где он жил почти 6 лет и развлекал за хорошие бабки, а тут , понимаешь, пришли "свидомиты, и прервали этот сладостный процесс.
Захотелось им независимости...
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15.01.2021 14:03 Відповісти
Всё, я проголосовал:
Рада запустила в Telegram опитування щодо скорочення кількості нардепів до 300 - Цензор.НЕТ 4620
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15.01.2021 14:03 Відповісти
Ну , как и следовало ожидать - тех же почти 80% (73%)зебилов!
Добавилось еще бялорусов.
Биомасса остается биомассой.
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15.01.2021 14:07 Відповісти
А я наоборот за то, чтобьі их стало 600. Тогда всяким беням с ахметовьіми и пинчуками будет сложнее их покупать
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15.01.2021 14:17 Відповісти
Шановні, неужели вы не понимаете - рейтинг Зюзи упал до плинтуса, народ ропщет по поводу тарифов. Что нужно делать?
Правильно - устроить шумиху вокруг какого-нибудь громкого дела.
А давайте параллельно устроим опытування об отставке недолугого преза.
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15.01.2021 14:39 Відповісти
Может лучше проголосовать за отставку преза и правительства, которые абсолютно не справляются со своими обязанностями.
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15.01.2021 14:43 Відповісти
видимість діяльності....
шеб б....ть однокласніках опитування зробили, коли для того є петиції, дебіли
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15.01.2021 15:31 Відповісти
"Та це ж було вже!" (с)
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15.01.2021 15:39 Відповісти
Пусть добавят вопрос: каким путем предпочитаете избавиться от 150 спиногрызов? Такое будут читать...
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15.01.2021 16:26 Відповісти
Суки, хотят, что бы у коломойши с ахметычым хваталило денег на покупку всей рады, а не только 2/3 её части.
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15.01.2021 22:27 Відповісти
Купить 300 депутатов будет дешевле 450-ти, на 1/3.
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15.01.2021 22:29 Відповісти
Мої поздоровлення усім.
Навіть Рада працює на кацапському месенджері.
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16.01.2021 23:37 Відповісти
 
 