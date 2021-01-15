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Україна не приймає мову ультиматумів, - МЗС про умови Додіка щодо поверненню подарованої Лаврову ікони

Україна не приймає мову ультиматумів, - МЗС про умови Додіка щодо поверненню подарованої Лаврову ікони

Україна не приймає мову ультиматумів в питанні повернення скандальної ікони з Боснії та Герцеговини. Раніше сербський лідер цієї країни Мілорад Додік назвав умову передачі ікони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, належність старовинної ікони Україні є незаперечним фактом, а Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальну справу у зв'язку з незаконним вивезенням реліквії.

"Ми очікуємо, що боснійсько-герцеговинська сторона не буде використовувати ікону у внутрішньополітичній боротьбі, а надасть сприяння в рамках кримінального розслідування та експертизи і в її якнайшвидшому поверненні до України", - зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що Україна і Боснія є учасницями конвенції про заходи проти контрабанди культурних цінностей. Згідно з нею, заборонено ввозити реліквії, викрадені з музеїв або церков. А на вимогу іншої країни-учасниці конвенції необхідно вживати заходів щодо повернення культурних цінностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додік назвав умову повернення подарованої Лаврову ікони: Нехай Україна доведе, що вона її шукала

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

Автор: 

Боснія (70) ікона (61) Лавров Сергій (1615) МЗС (4202) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+17
Украина не принимает язык ультиматумов, - МИД об условии Додика по возвращению подаренной Лаврову иконы - Цензор.НЕТ 6141
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15.01.2021 13:27 Відповісти
+6
У каждого Додика - своя методика.
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15.01.2021 13:42 Відповісти
+3
А крембль и грустная Коняка как бы и не при делах, в стороне довольные наблюдают..
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15.01.2021 13:26 Відповісти
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А крембль и грустная Коняка как бы и не при делах, в стороне довольные наблюдают..
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15.01.2021 13:26 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCQlmC9TH3gOrVXmJMZoAu8Q

=

--------- ЭТО БИМБА !!!"!!
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15.01.2021 13:27 Відповісти
А ПОЧЕМУ ИКОНА НЕ БІЛА В РОЗШУКУ
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15.01.2021 13:40 Відповісти
А почему должна била ?
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15.01.2021 14:04 Відповісти
могла быть в частной коллекции у кого-то в Донецке, а после оккупации хозяева либо в земле сырой и отжата квартира, либо вполне возможно расплатились ею за определенные услуги, мародерство при живых хозяевах тоже как вариант и они там проживают, а пикнуть не могут.
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15.01.2021 14:58 Відповісти
бо територія не знаходится під контролем України. Як взнати, що там робится не будучи присутнім на території? Ти чого не знаєш, де вона і як вона?
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15.01.2021 15:03 Відповісти
Во первых она вовсе не обязательно должна находится в розыске.
Достаточно того факта, что в Боснию и Герцеговину она попала незаконно. А раз так, то они должны ее вернуть.
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15.01.2021 15:56 Відповісти
Украина не принимает язык ультиматумов, - МИД об условии Додика по возвращению подаренной Лаврову иконы - Цензор.НЕТ 6141
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15.01.2021 13:27 Відповісти
Що нацистська росія, що її вірні раби серби, це одного поля ягоди.
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15.01.2021 13:34 Відповісти
Это не сербы...это просто хитрожопые "славяне" перетраханные турками, аля болгары и те же сербы, только эти турки еще и глотки другу другу порезали, и как истинные славяне приняли ислам
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15.01.2021 13:48 Відповісти
У каждого Додика - своя методика.
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15.01.2021 13:42 Відповісти
Додик это брат Додона ?
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15.01.2021 20:04 Відповісти
Ранее сербский лидер этой страны Милорад Додик назвал условие передачи иконыИсточник: https://censor.net/ru/n3242017

Вивчить питання: це ************* лайно є очильником т.з. Республіки сербської, що входить до федеративної держави Боснія і Герцеговина
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15.01.2021 13:45 Відповісти
Дал же бог фамилию. Не скорее бог шельму метит . "Додик" - *****"
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15.01.2021 13:50 Відповісти
Ни при одном президенте об Украину так тупо ноги не вытирали!
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15.01.2021 17:20 Відповісти
Тобто, якщо у пана, що це твердить, щось поцуплять й він про це не знатиме, то й повертати йому поцуплене не треба!)
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15.01.2021 19:14 Відповісти
Україна не приймає мову ультиматумів, - МЗС про умови Додіка щодо поверненню подарованої Лаврову ікони - Цензор.НЕТ 8255
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15.01.2021 21:31 Відповісти
 
 