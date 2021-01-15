Україна не приймає мову ультиматумів, - МЗС про умови Додіка щодо поверненню подарованої Лаврову ікони

Україна не приймає мову ультиматумів в питанні повернення скандальної ікони з Боснії та Герцеговини. Раніше сербський лідер цієї країни Мілорад Додік назвав умову передачі ікони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, належність старовинної ікони Україні є незаперечним фактом, а Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальну справу у зв'язку з незаконним вивезенням реліквії.

"Ми очікуємо, що боснійсько-герцеговинська сторона не буде використовувати ікону у внутрішньополітичній боротьбі, а надасть сприяння в рамках кримінального розслідування та експертизи і в її якнайшвидшому поверненні до України", - зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що Україна і Боснія є учасницями конвенції про заходи проти контрабанди культурних цінностей. Згідно з нею, заборонено ввозити реліквії, викрадені з музеїв або церков. А на вимогу іншої країни-учасниці конвенції необхідно вживати заходів щодо повернення культурних цінностей.

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Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.