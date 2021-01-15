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Новини
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Нижний був єдиним у близькому колі Зеленського, хто виступав проти розгону Ради в 2019-му, тому що це неконституційно, - Мостова

Нижний був єдиним у близькому колі Зеленського, хто виступав проти розгону Ради в 2019-му, тому що це неконституційно, - Мостова

Сергей Нижний міг стати і главою ОП, і Генеральним прокурором. Але не приймав жодної з пропозицій.

Про це розповіла головний редактор "Дзеркала тижня. Україна" Юлія Мостова, передає Цензор.НЕТ.

"Сергій Нижний був єдиним у близькому колі новообраного президента Зеленського, хто виступав проти розгону парламенту в 2019 році. Тому що це неконституційно. Одного цього факту вже достатньо, щоб зрозуміти, наскільки особливим, іншим був цей чоловік.

Сергій не був романтиком від політики. Він був жорстким, компетентним, відповідальним і порядним. Ніколи не вважав себе всезнаючою досконалістю, завжди готовий був вчитися, осмислювати помилки і тим був сильний. Закон для нього не був фіговим листком, а люди - не були сміттям.

Сергій міг стати і главою ОП, і Генеральним прокурором. Але не приймав жодну з пропозицій: знаючи про проблему зі здоров'ям, боявся підвести президента й товариша. Товариша, якому завжди говорив правду, а не те, що хотілося почути", - говорить вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер юрист Сергій Нижний, який входив до найближчого оточення Зеленського

Нагадаємо, у четвер, 14 січня, у віці 40 років помер український юрист і співкеруючий партнер юридичної компанії HillMont Partners Сергій Нижний. Він помер після важкої хвороби. Нижний неодноразово консультував студію "Квартал 95", входив до найближчого оточення чинного президента України Володимира Зеленського. Зокрема, був одним із спонсорів його президентської кампанії.

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Мостова Юлія (19) смерть (6787) юрист (56)


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Топ коментарі
+7
Ныжный был единственным в близком кругу Зеленского, кто выступал против разгона Рады в 2019-м, потому что это не конституционно, - Мостовая - Цензор.НЕТ 835
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15.01.2021 13:31 Відповісти
+6
Опять сказочки про доброго царя - ветер дует из раши.
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15.01.2021 13:32 Відповісти
+5
Сам факт работы в ОП вместе с дерьмаками-татаровыми характеризует полностью...
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15.01.2021 13:44 Відповісти
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Ныжный был единственным в близком кругу Зеленского, кто выступал против разгона Рады в 2019-м, потому что это не конституционно, - Мостовая - Цензор.НЕТ 835
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15.01.2021 13:31 Відповісти
Когда оно сдохнет-возрадуются все
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15.01.2021 13:35 Відповісти
Моя совесть как юриста чиста - я (Время заставило) подал в Верховный Суд иск к ЗЕЛЕНСКОМУ, ВР Украины и ЦИК о признании его указа о разгоне Верховной Рады незаконным.

Предсказуемо иск по сути рассматривать суд не стал (были бы слабыми доводы - рассмотрели бы и отказали), а результатом стало то, что ЗЕЛЕНСКИЙ перестал на каждом углу ныть о судебной реформе.

Обмен состоялся.
С чем я всех и поздравляю.
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15.01.2021 20:58 Відповісти
Без лоха і жисть плоха, відповів Бубачка.
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15.01.2021 13:38 Відповісти
бгг) Грели зебилов сказками шо тарифы/зарплаты устанавливает президент лично?
Выгребайте
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15.01.2021 13:41 Відповісти
"...обманыватся рад" - це не про народ, а про стадо.
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15.01.2021 16:15 Відповісти
"Правильнописание" у него хорошее, но почему-то хромает) (Из изречений Винни-Пуха)
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15.01.2021 19:12 Відповісти
Опять сказочки про доброго царя - ветер дует из раши.
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15.01.2021 13:32 Відповісти
Не комментирую, просто не знаю его.
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», - изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.).
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15.01.2021 13:33 Відповісти
Можна сказати сугубо нейтральне: Нижний різко пішов вверх. В от щодо Мостової, то саме через таких професія "журналіст" стала прирівнюватися до найдревнішої. Підлизала, так підлизала.
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15.01.2021 15:15 Відповісти
Нужньій, Ніжний, Нижній? Маасковські д"яки переінакшили все по своєму.
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15.01.2021 13:33 Відповісти
О мертвых.......Но,кто мог попасть в "ближайшее "окружение ? Ежели ,совершенно случайно,в нем затесался человек порядочный ,то это неисправимый мечтатель,наивный как дитя! Теоретически такое допустимо,но в жизни ......
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15.01.2021 13:41 Відповісти
Ныжный был единственным человеком в близком кругу Зеленского. Так точнее.
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15.01.2021 13:43 Відповісти
Сам факт работы в ОП вместе с дерьмаками-татаровыми характеризует полностью...
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15.01.2021 13:44 Відповісти
Ну,собственно,в этом вся суть нынешней "ылиты"-уверенность в том что можно оставаться порядочным человеком будучи другом откровенного мерзавца!
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15.01.2021 13:44 Відповісти
ну да...о покойниках либо хорошо,либо ничего.
лучше бы уже ничего.бо засчитать в хорошее юридическую и спонсорскую помощь зеленой плесени-то надо быть женой аталотия...
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15.01.2021 13:46 Відповісти
Находясь все время среди дерьма невозможно этим дерьмом не провоняться..
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15.01.2021 13:47 Відповісти
скажи мені, хто твій друг..
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15.01.2021 13:50 Відповісти
Чекаємо на наступних спонсорів..які принесли зелену чуму в Україну..Як кажуть Господь не теля ,бо все баче взідтіля! Усі отримають своє..хто раніше ..а хто ,,папізже"
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15.01.2021 14:00 Відповісти
Консультував 95 квартал--цим все сказано.
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15.01.2021 14:24 Відповісти
І ще те, що спонсорував президентські амбіції зеленського, хоча безумовно знав про абсолютну відсутність в того професійних можливостей для керування країною. Тобто, діяв, як ворог України.
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15.01.2021 18:28 Відповісти
 
 