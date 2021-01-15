Нижний був єдиним у близькому колі Зеленського, хто виступав проти розгону Ради в 2019-му, тому що це неконституційно, - Мостова
Сергей Нижний міг стати і главою ОП, і Генеральним прокурором. Але не приймав жодної з пропозицій.
Про це розповіла головний редактор "Дзеркала тижня. Україна" Юлія Мостова, передає Цензор.НЕТ.
"Сергій Нижний був єдиним у близькому колі новообраного президента Зеленського, хто виступав проти розгону парламенту в 2019 році. Тому що це неконституційно. Одного цього факту вже достатньо, щоб зрозуміти, наскільки особливим, іншим був цей чоловік.
Сергій не був романтиком від політики. Він був жорстким, компетентним, відповідальним і порядним. Ніколи не вважав себе всезнаючою досконалістю, завжди готовий був вчитися, осмислювати помилки і тим був сильний. Закон для нього не був фіговим листком, а люди - не були сміттям.
Сергій міг стати і главою ОП, і Генеральним прокурором. Але не приймав жодну з пропозицій: знаючи про проблему зі здоров'ям, боявся підвести президента й товариша. Товариша, якому завжди говорив правду, а не те, що хотілося почути", - говорить вона.
Нагадаємо, у четвер, 14 січня, у віці 40 років помер український юрист і співкеруючий партнер юридичної компанії HillMont Partners Сергій Нижний. Він помер після важкої хвороби. Нижний неодноразово консультував студію "Квартал 95", входив до найближчого оточення чинного президента України Володимира Зеленського. Зокрема, був одним із спонсорів його президентської кампанії.
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Предсказуемо иск по сути рассматривать суд не стал (были бы слабыми доводы - рассмотрели бы и отказали), а результатом стало то, что ЗЕЛЕНСКИЙ перестал на каждом углу ныть о судебной реформе.
Обмен состоялся.
С чем я всех и поздравляю.
Выгребайте
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», - изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.).
лучше бы уже ничего.бо засчитать в хорошее юридическую и спонсорскую помощь зеленой плесени-то надо быть женой аталотия...