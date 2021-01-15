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Новини
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Тютюновий ринок дедалі більше занурюється в тінь попри спроби держави посилити регулювання, - ЗМІ

Тютюновий ринок дедалі більше занурюється в тінь попри спроби держави посилити регулювання, - ЗМІ

З ринку товарів для вейпінгу йдуть великі міжнародні виробники, а на ринок ТВЕНів вперше ринула контрабанда з Китаю. Це створює ризики і для держбюджету, і для громадського здоров'я.

Про це йдеться в матеріалі "УНІАН", передає Цензор.НЕТ.

Щорічно тютюнові компанії платять більш як 50 млрд грн податків і є одними з найбільших наповнювачів державного бюджету країни. Але в той же час держава ускладнює правила гри для галузі, підвищуючи податки і накладаючи необґрунтовані штрафи.

В Україні також існують альтернативні тютюнові вироби. Частина з них і раніше обкладалася податками і акцизами - наприклад, тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи). А частина - рідини для вейпінгу - перебувала в стані повної анархії. З точки зору як оподаткування, так і регулювання продажів і стандартів продукції.

У матеріалі наголошується, що основний податковий удар держави в 2020 припав саме на більш цивілізований ринок ТВЕНів - тут з січня 2021 року акциз зріс відразу в 4,2 раза. Рідини для вейпінгу також обклали акцизами, але меншими.

АМКУ ще в жовтні 2019 р. вирішив оштрафувати всіх виробників сигарет. Сумарно - на 6,5 млрд. грн. У 2020 році після ряду короткострокових судових розглядів "вирок був приведений у виконання".

Зазначається, що найбільш позитивна картина (в порівнянні з іншими типами тютюнових виробів) на ринку традиційних сигарет. Тут, згідно зі згаданим 8-річним планом, підвищення фіксованої частини акцизу на 20%. І в 2020, і в 2021 рр. "Інфляційна надбавка" не застосовується. Але з огляду на те, що інфляція за попередні два роки була відносно невеликою (4,1% і 5% відповідно) у держави не було серйозних стимулів її враховувати в розрахунках. Відповідно, середня ціна пачки сигарет з нового року зросла приблизно на 9 грн.

Серед нововведень - нові акцизні марки. Також для сигарет і сигарил на марках вказується кількість штук тютюнових виробів в пачці, на яку наклеюються марки. Міністерство фінансів за тиждень до нового року встигло надрукувати, прийняти і відвантажити в місцеві ДПС України понад 216 млн шт. нових акцизних марок. Таким чином Мінфін намагається зменшити зростання контрабанди, яку виробники вже оцінюють в 9%. За 11 місяців 2020 року було одержано акцизу з тютюнових виробів на 46,6 млрд грн.

Очікується також падіння доходів по акцизу з ТВЕНів. Вперше в точках продажів помічена контрабандна продукція. Раніше на ринку ТВЕНів контрабанди і контрафакту не було взагалі.

Крім того, держава починає намагатися регулювати й обкладати акцизом ринок електронних сигарет.

Намітилася ще більш негативна і стратегічно небезпечна тенденція: з українського ринку електронних сигарет починають йти великі і найбільш респектабельні гравці, які несуть відповідальність за свою продукцію. Але залишається величезний масив маловідомої китайської продукції без будь-яких хоча б мінімальних стандартів якості продукції. Ринок вейпінгу все більше заходить в тінь.

Директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Олександр Яворський заявив, що ні на один товар в світі не підвищують податки відразу в 4,2 раза: "Перші контрабандні китайські ТВЕНи, що з'явилися в січні в Україні - це лише початок. Піде також хвиля контрабанди з РФ , з Молдови, з окупованих територій Донецької та Луганської областей - тим більше, там є тютюнова фабрика".

Автор: 

контрабанда (1826) ринок (460) цигарки (984) тютюн (546) електронні сигарети (99)


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Топ коментарі
+11
Патамушта рулять зелені недоумки, яких привели до влади лошари.
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15.01.2021 13:48 Відповісти
+5
а х#ли ж вы хотели: чем больше "регулирования", тем мрачнее тень...
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15.01.2021 13:50 Відповісти
+4
Слава богам бросил курить..обогащайтесь не за мой счет)))
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15.01.2021 13:50 Відповісти
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Патамушта рулять зелені недоумки, яких привели до влади лошари.
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15.01.2021 13:48 Відповісти
Слава богам бросил курить..обогащайтесь не за мой счет)))
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15.01.2021 13:50 Відповісти
бензин-продукты покупаешь? так какая разницу кому платить
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15.01.2021 14:22 Відповісти
а х#ли ж вы хотели: чем больше "регулирования", тем мрачнее тень...
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15.01.2021 13:50 Відповісти
Зо там держава «пробує», якщо президент Зеленський особисто гадав карт-бланш тютюновому баризі?!
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15.01.2021 13:51 Відповісти
Тот, кто сильно много хочет, обычно не получает аж ни хрена. Народная мудрость.
Напринимали новых налогов и попытались обложить дополнительной данью ради своих -- имеем результат.
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15.01.2021 13:52 Відповісти
Кто напринимал?
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15.01.2021 13:53 Відповісти
Раніше я захищав ринок тютюнових виробів. Кричав навіть тут на Цензорі шо кому яке діло до мого здоров'я та т.і. Тепер мені по барабану. Вже три місяці не палю і не тягне. Два тижні ходив місця собі не находив без курива. Тепер кожен місяць економія близько 1000 грн, та + для здоров'я.
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15.01.2021 13:56 Відповісти
Жадность зеленых фраеров губит, к сожалению не их, а страну, но это пока..
Как бы ниточке не виться фраерам придет конец, страшный для них.
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15.01.2021 13:57 Відповісти
А мне надоели непрерывные повышения цены на сигареты! Три года назад у нас были дешевле, чем в африканской Гане, сейчас- стали дороже! Сосед где-то ловчит, контрабандные покупает, мне предлагал, но мне, отчего-то эта идея не нравится. У меня уже более 200 долларов в месяц улетает на эту хрень. А как бросить- не представляю даже.
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15.01.2021 14:00 Відповісти
Бросить курить? Нет ничего легче. Просто не куриш и все.
А если вдруг тянет - спрашиваеш сам у себя: шо,я настолько слабак чтоб сосать какую-то гадость?
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15.01.2021 14:16 Відповісти
Да но...ему пить низззя он моряк )))) а так вместо сиги рюмка неделю-две...и попускает )))) хотя рецидивы будут и через год и через два..вдруг резко начинает тянуть когда компания курит...потом попускает...Самое главное не закурить...будет крутить..)))
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15.01.2021 14:35 Відповісти
Єто все отмазки
Типа пожалею себя бедного, ибо вокруг такая обстановка...
Поверь, я бросил курить в гораздо более сложніх условиях.
Именно спрашивая у себя: что, я такое конченное чмо, что не могу сдержатся?
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15.01.2021 14:59 Відповісти
Марк Твен: "Бросить курить очень просто. Я делал это тысячи раз!"
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15.01.2021 17:33 Відповісти
Курить - здоровью вредить!
Ну а ваащета, у Ывропе, наряду с дорогими сигаретами - есть альтернатива: дешевый табак. Крути себе самокрутки и травись на здоровье.
Но зеленым тварям интереснее запихаться по полной - ведь в любой момент это может кончится
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15.01.2021 14:13 Відповісти
Чем ярче свет - тем темнее тени.



Чим вищі податки - тим вигідніше працювати в тіні .
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15.01.2021 14:15 Відповісти
Жидкости для вейпинга акцизом?
Глицерин, пропиленгликоль или пищевые ароматизаторы?
Готовые жидкости покупают только 20% вейперов. И то из за лени "бодяжить".
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15.01.2021 14:38 Відповісти
И что ? Неужели нельзя было этого ожидать? Государству нельзя себя вести как слон в лавке фарфора.
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15.01.2021 14:38 Відповісти
Рік бичька на підході,

КУРЦЯМ- ПРИГОТУВАТИСЯ
Тютюновий ринок дедалі більше занурюється в тінь попри спроби держави посилити регулювання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1535
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15.01.2021 14:40 Відповісти
Табачные налоги платят не табачные компании,а потребитель,журналюшки,прежде чем писать туфту, интересуйтесь ситуацией у знающих людей.
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15.01.2021 14:57 Відповісти
Потому что это физика, чем больше закручиваете гайку то резьба может сорваться, так же и с фопами произошло, закрутили по самое не могу, теперь многие закрываются и уходят в тень
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15.01.2021 15:00 Відповісти
У нас уже негласно давно феодализм применяется, всех налогами давят и думаю какие ещё только можно придумать, а дать людям или помочь чем то так это не кому уже и не нужно походу................
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15.01.2021 15:00 Відповісти
А вы цены еще больше поднимите, тогда полностью в тень уйдут)))
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15.01.2021 15:09 Відповісти
Табачный рынок все больше погружается в тень, несмотря на попытки государства усилить регулирование, - СМИ

Вкорне неверный заголовок. Нужно писать как есть.
Табачный рынок все больше погружается в тень, БЛАГОДАРЯ попыткам государства усилить регулирование, - СМИ
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15.01.2021 18:11 Відповісти
Даже дураку понятно что чем выше будут стоить сигареты тем больше будет теневого рынка Но, видать, во власти сидят даже не дураки.
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15.01.2021 19:10 Відповісти
 
 