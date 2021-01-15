Тютюновий ринок дедалі більше занурюється в тінь попри спроби держави посилити регулювання, - ЗМІ

З ринку товарів для вейпінгу йдуть великі міжнародні виробники, а на ринок ТВЕНів вперше ринула контрабанда з Китаю. Це створює ризики і для держбюджету, і для громадського здоров'я.

Про це йдеться в матеріалі "УНІАН", передає Цензор.НЕТ.

Щорічно тютюнові компанії платять більш як 50 млрд грн податків і є одними з найбільших наповнювачів державного бюджету країни. Але в той же час держава ускладнює правила гри для галузі, підвищуючи податки і накладаючи необґрунтовані штрафи.

В Україні також існують альтернативні тютюнові вироби. Частина з них і раніше обкладалася податками і акцизами - наприклад, тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи). А частина - рідини для вейпінгу - перебувала в стані повної анархії. З точки зору як оподаткування, так і регулювання продажів і стандартів продукції.

У матеріалі наголошується, що основний податковий удар держави в 2020 припав саме на більш цивілізований ринок ТВЕНів - тут з січня 2021 року акциз зріс відразу в 4,2 раза. Рідини для вейпінгу також обклали акцизами, але меншими.

АМКУ ще в жовтні 2019 р. вирішив оштрафувати всіх виробників сигарет. Сумарно - на 6,5 млрд. грн. У 2020 році після ряду короткострокових судових розглядів "вирок був приведений у виконання".

Зазначається, що найбільш позитивна картина (в порівнянні з іншими типами тютюнових виробів) на ринку традиційних сигарет. Тут, згідно зі згаданим 8-річним планом, підвищення фіксованої частини акцизу на 20%. І в 2020, і в 2021 рр. "Інфляційна надбавка" не застосовується. Але з огляду на те, що інфляція за попередні два роки була відносно невеликою (4,1% і 5% відповідно) у держави не було серйозних стимулів її враховувати в розрахунках. Відповідно, середня ціна пачки сигарет з нового року зросла приблизно на 9 грн.

Серед нововведень - нові акцизні марки. Також для сигарет і сигарил на марках вказується кількість штук тютюнових виробів в пачці, на яку наклеюються марки. Міністерство фінансів за тиждень до нового року встигло надрукувати, прийняти і відвантажити в місцеві ДПС України понад 216 млн шт. нових акцизних марок. Таким чином Мінфін намагається зменшити зростання контрабанди, яку виробники вже оцінюють в 9%. За 11 місяців 2020 року було одержано акцизу з тютюнових виробів на 46,6 млрд грн.

Очікується також падіння доходів по акцизу з ТВЕНів. Вперше в точках продажів помічена контрабандна продукція. Раніше на ринку ТВЕНів контрабанди і контрафакту не було взагалі.

Крім того, держава починає намагатися регулювати й обкладати акцизом ринок електронних сигарет.

Намітилася ще більш негативна і стратегічно небезпечна тенденція: з українського ринку електронних сигарет починають йти великі і найбільш респектабельні гравці, які несуть відповідальність за свою продукцію. Але залишається величезний масив маловідомої китайської продукції без будь-яких хоча б мінімальних стандартів якості продукції. Ринок вейпінгу все більше заходить в тінь.

Директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Олександр Яворський заявив, що ні на один товар в світі не підвищують податки відразу в 4,2 раза: "Перші контрабандні китайські ТВЕНи, що з'явилися в січні в Україні - це лише початок. Піде також хвиля контрабанди з РФ , з Молдови, з окупованих територій Донецької та Луганської областей - тим більше, там є тютюнова фабрика".