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Офіс Генпрокурора з другої спроби відкрив кримінальне провадження проти нардепа Іванчука за кнопкодавство, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ

Офіс Генпрокурора з другої спроби відкрив кримінальне провадження проти нардепа Іванчука за кнопкодавство, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ

Офіс Генпрокурора з другої спроби відкрив кримінальне провадження проти члена депутатської групи "Довіра" нардепа-кнопкодава Андрія Іванчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рух "ЧЕСНО".

"Рух ЧЕСНО отримав від ОГП листа про те, що перший заступник генпрокурора Роман Говда за нашою заявою вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про ймовірне вчинення Іванчуком кримінального правопорушення за ст. 364-2 Кримінального кодексу України (здійснення народним депутатом на пленарному засіданні Верховної Ради голосування замість іншого народного депутата)", - наголошується в повідомленні руху.

Досудове розслідування в цьому провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

При цьому в повідомленні також нагадується, що мажоритарник з Івано-Франківщини, член групи "Довіра" Іванчук 5 листопада 2020 року порушив вимоги щодо персонального голосування у Верховній Раді, що зафіксував Рух "ЧЕСНО".

"За нашими спостереженнями, це другий народний депутат, котрий вдався до кнопкодавства після його криміналізації в січні 2020-го, першим був Владіслав Поляк", - наголошують у "ЧЕСНО".

Раніше в "ЧЕСНО" заявляли, що генпрокурорка Венедіктова відмовилася відкрити справу проти кнопкодава Іванчука.

Офіс Генпрокурора з другої спроби відкрив кримінальне провадження проти нардепа Іванчука за кнопкодавство, - ЧЕСНО 01
Офіс Генпрокурора з другої спроби відкрив кримінальне провадження проти нардепа Іванчука за кнопкодавство, - ЧЕСНО 02

Автор: 

Іванчук Андрій (56) кнопкодавство (100) ЧЕСНО (111) Офіс Генпрокурора (3303)


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чимось не вгодив, бо таку справу можна відкрити проти любого депа
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15.01.2021 13:55 Відповісти
https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-sud-obmezhivsya-shtrafom-dlya-rosiyskogo-kontrabandista-yakiy-khotiv-pidkupiti-prikordonnika-202101151271513 У Харкові суд обмежився штрафом для російського контрабандиста, який хотів підкупити прикордонника

Офис генпрокурора со второй попытки открыл уголовное дело против нардепа Иванчука за кнопкодавство, - ЧЕСТНО - Цензор.НЕТ 3878
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15.01.2021 13:57 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3242024/ofis_genprokurora_so_vtoroyi_popytki_otkryl_ugolovnoe_delo_protiv_nardepa_ivanchuka_za_knopkodavstvo Закроет это дело с первой попытки.План по делам выпонен-скорее в кассу за премией
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15.01.2021 13:59 Відповісти
Фигасе должность у начальника - 41 слово в названии. Полный песец. А толку никакого.
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15.01.2021 14:39 Відповісти
 
 