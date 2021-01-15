Офіс Генпрокурора з другої спроби відкрив кримінальне провадження проти нардепа Іванчука за кнопкодавство, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ

Офіс Генпрокурора з другої спроби відкрив кримінальне провадження проти члена депутатської групи "Довіра" нардепа-кнопкодава Андрія Іванчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рух "ЧЕСНО".

"Рух ЧЕСНО отримав від ОГП листа про те, що перший заступник генпрокурора Роман Говда за нашою заявою вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про ймовірне вчинення Іванчуком кримінального правопорушення за ст. 364-2 Кримінального кодексу України (здійснення народним депутатом на пленарному засіданні Верховної Ради голосування замість іншого народного депутата)", - наголошується в повідомленні руху.

Досудове розслідування в цьому провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

При цьому в повідомленні також нагадується, що мажоритарник з Івано-Франківщини, член групи "Довіра" Іванчук 5 листопада 2020 року порушив вимоги щодо персонального голосування у Верховній Раді, що зафіксував Рух "ЧЕСНО".

"За нашими спостереженнями, це другий народний депутат, котрий вдався до кнопкодавства після його криміналізації в січні 2020-го, першим був Владіслав Поляк", - наголошують у "ЧЕСНО".

Раніше в "ЧЕСНО" заявляли, що генпрокурорка Венедіктова відмовилася відкрити справу проти кнопкодава Іванчука.



