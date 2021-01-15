Провокація з підвищенням ціни на газ мала на меті обґрунтувати повернення України в газову кабалу Кремля, - заява "ЄС"

Заява в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка про плани уряду відновити експорт газу з країни-агресора в "Європейській Солідарності" розглядають як доказ намірів вищого політичного керівництва держави повернути Україну в енергетичну залежність від Москви.

Про це йдеться в заяві політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"Суто за формальними ознаками слід було би вимагати відставки Вітренка. Але, очевидно, що його заява не могла бути не узгодженою з Офісом Президента. Підтверджується версія, яку "Європейська Солідарність" озвучила кілька днів тому у своїй заяві, що провокація з невмотивованим підвищенням ціни на газ мала за мету обгрунтувати повернення України в газову кабалу до Кремля. Тепер ми не сумніваємося у тому, що головною темою Берлінської зустрічі радників Нормандського формату був не пошук миру на Донбасі, а відновлення експорту блакитного палива з РФ, що означає пряме фінансування бюджету країни-агресора", - зазначили в "ЄС".

У політсилі вважають, що ці плани влади синхронізовані з пропозиціями Бойка-Медведчука.

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"Вони – у руслі відомої антиатлантичної ініціативи Коломойського щодо стратегічного розвороту України від Заходу у бік Росії. І все це поставили на порядок денний саме тоді, коли Газпром стрімко втрачає позиції на європейському ринку, а Сполучені Штати посилюють зусилля, щоб заблокували будівництво Північного потоку. В цій критичній ситуації українська влада поспішає Путіну на допомогу", - підкреслили в "євросолідарності".

Зазначається, що категорична неприйнятність відновлення експорту газу з Росії - це червона лінія.

"Україна вже понад п’ять років не купує газу в Росії, і наша енергетична незалежність від агресивної імперії є одним з головним здобутків минулого десятиліття. Відступити від цього – це значить капітулювати перед Росією. І це питання особистої відповідальності не технократа Вітренка, хоча така заява не робить йому честі, а особисто Володимира Зеленського та Дениса Шмигаля. Обом слід перечитати статтю Кримінального кодексу про державну зраду", - йдеться в повідомленні.

""Європейська Солідарність" зробить все можливе, щоби влада зреклася свого зрадницького плану, а у разі необхідності – будемо апелювати до суспільства, щоб оновити червоні фарби під вікнами на Банковій. Так званий дешевий російський газ – це смертоносна зброя, як дешевий сир у мишоловці. Він вже вартував Україні Криму, окупованих районів Донбасу, тисяч і тисяч життів", - підсумували в політсилі.

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Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що імпорт газу з Росії вигідний Україні і не вигідний РФ.