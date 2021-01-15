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Провокація з підвищенням ціни на газ мала на меті обґрунтувати повернення України в газову кабалу Кремля, - заява "ЄС"

Провокація з підвищенням ціни на газ мала на меті обґрунтувати повернення України в газову кабалу Кремля, - заява

Заява в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка про плани уряду відновити експорт газу з країни-агресора в "Європейській Солідарності" розглядають як доказ намірів вищого політичного керівництва держави повернути Україну в енергетичну залежність від Москви.

Про це йдеться в заяві політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"Суто за формальними ознаками слід було би вимагати відставки Вітренка. Але, очевидно, що його заява не могла бути не узгодженою з Офісом Президента. Підтверджується версія, яку "Європейська Солідарність" озвучила кілька днів тому у своїй заяві, що провокація з невмотивованим підвищенням ціни на газ мала за мету обгрунтувати повернення України в газову кабалу до Кремля. Тепер ми не сумніваємося у тому, що головною темою Берлінської зустрічі радників Нормандського формату був не пошук миру на Донбасі, а відновлення експорту блакитного палива з РФ, що означає пряме фінансування бюджету країни-агресора", - зазначили в "ЄС".

У політсилі вважають, що ці плани влади синхронізовані з пропозиціями Бойка-Медведчука.

Читайте також: Російські агенти запускають хвилю "обурення" моїми словами про розблокування експорту газу з РФ незалежними видобувниками, - Вітренко

"Вони – у руслі відомої антиатлантичної ініціативи Коломойського щодо стратегічного розвороту України від Заходу у бік Росії. І все це поставили на порядок денний саме тоді, коли Газпром стрімко втрачає позиції на європейському ринку, а Сполучені Штати посилюють зусилля, щоб заблокували будівництво Північного потоку. В цій критичній ситуації українська влада поспішає Путіну на допомогу", - підкреслили в "євросолідарності".

Зазначається, що категорична неприйнятність відновлення експорту газу з Росії - це червона лінія.

"Україна вже понад п’ять років не купує газу в Росії, і наша енергетична незалежність від агресивної імперії є одним з головним здобутків минулого десятиліття. Відступити від цього – це значить капітулювати перед Росією. І це питання особистої відповідальності не технократа Вітренка, хоча така заява не робить йому честі, а особисто Володимира Зеленського та Дениса Шмигаля. Обом слід перечитати статтю Кримінального кодексу про державну зраду", - йдеться в повідомленні.

""Європейська Солідарність" зробить все можливе, щоби влада зреклася свого зрадницького плану, а у разі необхідності – будемо апелювати до суспільства, щоб оновити червоні фарби під вікнами на Банковій. Так званий дешевий російський газ – це смертоносна зброя, як дешевий сир у мишоловці. Він вже вартував Україні Криму, окупованих районів Донбасу, тисяч і тисяч життів", - підсумували в політсилі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головною темою переговорів Єрмака і Козака в Берліні було відновлення Україною закупівель газу безпосередньо у "Газпрому", - нардепка "ЄС" Іонова

Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що імпорт газу з Росії вигідний Україні і не вигідний РФ.

Автор: 

газ (10520) росія (66417) Вітренко Юрій (633) Європейська Солідарність (1093)


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Топ коментарі
+37
зебіли є зебіли Відновлення експорту газу з Росії може повернути Україну в енергетичну залежність від Москви, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 943
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15.01.2021 14:06 Відповісти
+33
Восстановление экспорта газа из России может вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 7521
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15.01.2021 13:56 Відповісти
+30
вот его фото, которые появились еще перед выборами во время общения с журналистами - на этих фото он весь..
Вся страна видела , НО побежали амебы ставить за это ничтожество галочки..

Відновлення експорту газу з Росії може повернути Україну в енергетичну залежність від Москви, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 7627 Відновлення експорту газу з Росії може повернути Україну в енергетичну залежність від Москви, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 5642
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15.01.2021 14:16 Відповісти
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Объясняю на пальцах, вы купили кошку у Васи, потом я покупаю ее у вас. Вопрос: чью кошку я купила? Вашу. Верно?
Таким образом, с момента покупки газа европейской компанией газ становится европейским. А где они его купили не касается ни меня, ни вас, ни мокшандии.
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15.01.2021 17:34 Відповісти
Хм, а не связано ли повышение с рынком газа, который Петя активно двигал с ценой Амстердам+, это просто закономерно, а теперь все такие чистые в белом.
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15.01.2021 14:15 Відповісти
100% виноват Петя. И тарифы он поднял пока зеля отдыхал.
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15.01.2021 14:22 Відповісти
рынок цены поднял, которые так все хотели и зеля его внедрил полностью
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15.01.2021 14:26 Відповісти
ручное регулирование цен на газ-это рынок?
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15.01.2021 14:33 Відповісти
Где ручное? В ручную сейчас притормозили. А до этого утверждали, что цена рассчитывается по формуле в зависимости от биржевых котировок на некоторых нидерландских биржах и от курса доллара.
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15.01.2021 14:41 Відповісти
а ты вживую. уголь видел?знаешь,чем он от газа отличается?
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15.01.2021 14:49 Відповісти
Видел, даже газовый уголь
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15.01.2021 15:37 Відповісти
отлично...переводи свою буржуйку на газовый уголь и нормалёк.
пока все спорят-шо дешевле через роттердам,газ или уголь-а у тебя уже и то,и то
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15.01.2021 15:43 Відповісти
Дякую, але не потрібно, я в дитинстві в селі у бабусі натягався вже по дві тонни того вугілля кожен рік...добре знаю, що таке ним топити, що на все життя вистачило
Пока меня газ вполне устраивает по годовому контракту 4,7 грн, если посчитать дрова и уголь, то не думаю, что будет дешевле.
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15.01.2021 16:10 Відповісти
поначалу был рынок. Зеля же либертианец. Но когда люди начали перегораживать дороги, перешли к ручному регулированию.
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15.01.2021 14:52 Відповісти
так не бывает...рынок или есть-или его нет...
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15.01.2021 14:53 Відповісти
Требовать санкции на Сев поток2 и начинать покупать саим газ а засрахе.
зебилы ..ля...
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15.01.2021 14:20 Відповісти
Зверніть увагу на кількість «акціонерів газпрому» на гілці і ниторика така сама як сім років тому!!! Це просто жах! Кацапи, історія із газовими відношеннями із Росією не щось «старе і забуте»! Це все вже було: і шантаж, і звинувачення в відборі, і суди! Ви зовсім всіх за ідіотів тримаєте?!
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15.01.2021 14:20 Відповісти
А как они под украинскими прокси ласково называют свою кацапию "рашкой". видимо пригожин разрешил.
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15.01.2021 14:32 Відповісти
Кто-то в этой ЕС действительно считает, что подобные сопли-вопли добавляют партии электората? Как старые сплетницы на скамейке у подъезда. Точно знают, что этот наркоман, а та проститутка.)))
Сейчас российский газ де-юре перестаёт быть российским на западной границе Украины. Гораздо выгоднее что бы этот же газ менял свой статус сразу при входе в украинскую ГТС. Всё остальное очередная притянутая за уши порохоботская зрада.
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15.01.2021 14:27 Відповісти
а причем тут единая раисся со своим лохторатом?
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15.01.2021 14:34 Відповісти
Угу. А при Петре поднятие цен на газ было патриотичным.
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15.01.2021 14:33 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-zayaviv-sho-cini-na-gaz-znizyatsya-pislya-vigrashu-slugi-narodu-na-viborah
Коломойський заявив, що ціни на газ знизяться після виграшу «Слуги народу» на виборах
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15.01.2021 15:17 Відповісти
При Петре зарплаты росли и субсидии были реально всем нуждающимся (и какие!) сам должен знать.
А вообще зебилняцкий вой - "а вот при Петре..." сильно смахивает на мокшанское "а в Америке негров линчуют!"
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15.01.2021 16:30 Відповісти
Покупать рошкагаз через Словакию - не кабала?
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15.01.2021 14:34 Відповісти
нет.
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15.01.2021 14:37 Відповісти
почему "нет"? Газпром по-любому получает наши деньги, но мы платим больше, так как еще зарабатывают посредники.
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15.01.2021 14:53 Відповісти
Такакаяразніца?
1 января 2009 года
С 10.00 «Газпром» в полном объёме прекратил поставки газа в Украину.

28.04. 2010
Продление пребывания Черноморского флота Росии привязано к цене на газ.

16 июн. 2014
Росія перекрила газ Україні
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15.01.2021 15:10 Відповісти
Неверно. КОгда мы платили Газпрому напрямую, то цена была намного выше. А у "посредников" дешевле - Газпром им продавал в 2-3 раза дешевле чем Украине, так что дажде с учетом "маржи" (которая кстати минимальна т.к. это политический а не торговый проект), мы брали газ по отличной цене.
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15.01.2021 15:12 Відповісти
по какой такой отличной цене?
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15.01.2021 15:13 Відповісти
это ты расскажи Германии - у которой расейский газ был в 1.5-2 раза ниже чем рашка продавала Украине))
просто феерично - как лахтинские тролли бросились защищать покупки газа в рашке..
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15.01.2021 16:07 Відповісти
Провокація з підвищенням ціни на газ мала на меті обґрунтувати повернення України в газову кабалу Кремля, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 3997
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15.01.2021 16:56 Відповісти
кацапу "скромный колик" не рассказали, что
Как свидетельствуют расчеты Агентства газовой информации (АГИ) на основе информации "Газпрома", Швейцария, Нидерланды, Германия, Дания, Австрия, Франция и Финляндия платили за газ менее $400 за тысячу кубометров, тогда как для их южных соседей топливо обходилось дороже $400, а для некоторых мелких потребителей - за $500. Средняя цена поставок российского газа в Украину в 2012 году составила $424,5 за 1 тыс. куб. м с учетом скидки $100 за размещение в Крыму базы ВМФ России....... Цена газа для Германии в прошлом году сложилась примерно на уровне $353, что совсем немногим выше среднегодовой спотовой цены газа на ближайшем ликвидном торговом хабе - голландской TTF - $340.
https://interfax.com.ua/news/economic/148552.html

т.е. Украина получала газ по 524 доллара, а Германии, до которой передача газа на 2500 км дальше - по 353..340))
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15.01.2021 16:11 Відповісти
я по тарифам сужу. Сколько платили раньше и сколько платим сейчас. И нам втирают про какую-то "прекрасную" цену. Хоть бы не говорили такого. Люди же чувствуют все на своих кошельках.
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15.01.2021 16:53 Відповісти
А ну тролль под ником "Паровоз". напиши вместо слова "рошкогаз" слово "кацапогамногаз". Шо, слабо. чи пригожин не разрешает ?
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15.01.2021 14:47 Відповісти
Ого. Пріґожін всю свою бригаду на цю тему кинув. Навіть відомий на Цензорі в 2014-15 тролль ;Задумчивий; виплив.
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15.01.2021 14:36 Відповісти
То просто на смітник цих блазнів.
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15.01.2021 15:23 Відповісти
Я не впізнаю... в нього новий нік? Ти розпізнав?
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15.01.2021 16:13 Відповісти
;Омєрзітєльний;
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15.01.2021 16:16 Відповісти
Точно він. Я з ним базарив.
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15.01.2021 16:22 Відповісти
Провокація з підвищенням ціни на газ мала на меті обґрунтувати повернення України в газову кабалу Кремля, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 2720
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15.01.2021 14:43 Відповісти
Тарифи це відлуння порошенкового правління. Той же Вітренко з Коболєвим як посадив Петро так і сидять нині.
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15.01.2021 15:54 Відповісти
Вітренко з Коболевим спеціалісти, які виконують команду керівництва. Нагнути парашку, чи здатись парашці. Яке керівництво, такі команди.

https://www.pravda.com.ua/news/2009/12/12/4533302/ 12 дек. 2009 г
https://www.pravda.com.ua/news/2009/12/12/4533302/ Тимошенко обіцяє МВФ щокварталу підвищувати тарифи на газ .
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15.01.2021 15:57 Відповісти
Ці питання мають обговорювати спеціалісти, а не натовпи фанатиків на форумах кидати один в одного лайно з криками "Зрада". Та де там...
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15.01.2021 14:49 Відповісти
"Перемога", потрапити в енергетичну кабалу до окупанта.
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15.01.2021 15:03 Відповісти
В чому кабала, коли Україна вже має технічну можливість покупати газ на Заході? От в чому?
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15.01.2021 15:12 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3242026/01921488-89e1-72ee-b9cd-536fc8722bbe

Ну а про те, що купувати газ і електроенергію у вбивць більше ніж 14 тисяч українців, які окупували нашу територію, обговорювати з вами немає сенсу.
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15.01.2021 15:28 Відповісти
Ми вже в них паливо для АЕС купуємо. Так що не істери.
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15.01.2021 15:31 Відповісти
Та ти шо? Не вже, а ще. Різницю відчуваеш?
То давай і газ з електроенергією будемо у кацапів купувати.
Якраз буде енергетична кабала, якої ти не можеш розгледіти. Чи команду дали не бачити?
"Ядерне паливо для Рівненської АЕС тепер постачатимуть зі США. Воно поступово має замінити російське"
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15.01.2021 15:42 Відповісти
Це ти не відчуваєш різницю між аргументацією та істеричними криками. Чимчикуй собі далі, фанатичка.
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15.01.2021 15:46 Відповісти
"Аргументи" закінчились? Плювання лайном, це все, на що ти здатен?
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15.01.2021 15:59 Відповісти
А йому того й треба.
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15.01.2021 16:07 Відповісти
Искусственно представленная проблема по газу показывает,что созданная кукла ФСБ,настолько тупая,безнравственная.управляемая, готовая продать мать родную.(помним его выстовленное фото своих родителей на посмешище с мамой Риммой с перекошенном лицом и папу в труселях).
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15.01.2021 14:55 Відповісти
Провокація з підвищенням ціни на газ мала на меті обґрунтувати повернення України в газову кабалу Кремля, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 3361
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15.01.2021 14:55 Відповісти
Кацапчик, ваші висери тут не проходять.
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15.01.2021 15:03 Відповісти
Вату з коломойцями підняли по тривозі.
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15.01.2021 15:36 Відповісти
Нормандская встреча: не в бровь, а в газ
https://www.youtube.com/watch?v=wi83r6YdrJo&list=UUbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&index=8
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15.01.2021 14:58 Відповісти
Я тоже так подумал, типа многоходовочка.
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15.01.2021 15:15 Відповісти
Майдан все ближе!!!!!
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15.01.2021 15:48 Відповісти
А підкажіть які тварюки почали підіймати тарифи у 2014 році ? Чи не петрові суки? Тепер вони волають, що все це робиться по заказу Кремля? Значить і те шоколодне падло по заказу кремля піднімало. Тільки людям тоді пельки закривало та кричало "не розхитуйте човна". Коли ви мерзотники того бабла нажеретесь?
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15.01.2021 15:52 Відповісти
А про війну ти не чуло, ні?
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15.01.2021 16:08 Відповісти
вам, двом подляковим зебілам https://censor.net/ru/user/467620 та https://censor.net/ru/user/467300 - не підкотили методичок, щоб збрехати хоч чуть правдоподібно?
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15.01.2021 16:10 Відповісти
Да мы наслушались уже 7 лет лапшу снимаем, а её навешивают по новой ЕС ! единственный выгодополучатель этой схемы, сам Порошенко. Это он с яхты указания передаёт?
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15.01.2021 15:54 Відповісти
Хто там брехав, що Європейська Солідарність не воює з зажопами, з мертвечуками?
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15.01.2021 16:05 Відповісти
Многоходовочка.
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15.01.2021 16:20 Відповісти
а шо еще есть те кто верит в реверс газа с ЕС? вот смешные....свое не хотят добывать, но все время спекулируют громкими заявлениями.. нет что бы сказать государство Украина увеличила добычу собственных углеводородов втрое... но этого никогда не будет
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15.01.2021 16:51 Відповісти
я бы рекомендовал ПЕСикам заткнуть рты и никогда больше не упоминать слово "газ" пока украинский народ не сотрет со своей памяти ИХНЕЕ повышение цен в РАЗЫ(!) на газ, "коммуналку", электричество, доллар!!!
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15.01.2021 19:02 Відповісти
Терпения все меньше и меньше
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15.01.2021 19:31 Відповісти
На следующем Майдане, ЗеРыгБанда должна быть утилизирована безвозвратно.
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15.01.2021 22:18 Відповісти
Газ добывают в рф. Но Украина платит "европейским" прокладкам, которые платят потом в рф. Так почему не покупать у рф напрямую? А по кочану, потому, что зрада.
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16.01.2021 06:53 Відповісти
ТРОЯНСКИЙ КОНЬ - газ из России.Создать напряжение , и расколоть .... Только Медведчук знает ,что у врагов Украины ,на уме . Интересно , какое у него звание ....
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16.01.2021 11:40 Відповісти
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