Провокація з підвищенням ціни на газ мала на меті обґрунтувати повернення України в газову кабалу Кремля, - заява "ЄС"
Заява в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка про плани уряду відновити експорт газу з країни-агресора в "Європейській Солідарності" розглядають як доказ намірів вищого політичного керівництва держави повернути Україну в енергетичну залежність від Москви.
Про це йдеться в заяві політсили, інформує Цензор.НЕТ.
"Суто за формальними ознаками слід було би вимагати відставки Вітренка. Але, очевидно, що його заява не могла бути не узгодженою з Офісом Президента. Підтверджується версія, яку "Європейська Солідарність" озвучила кілька днів тому у своїй заяві, що провокація з невмотивованим підвищенням ціни на газ мала за мету обгрунтувати повернення України в газову кабалу до Кремля. Тепер ми не сумніваємося у тому, що головною темою Берлінської зустрічі радників Нормандського формату був не пошук миру на Донбасі, а відновлення експорту блакитного палива з РФ, що означає пряме фінансування бюджету країни-агресора", - зазначили в "ЄС".
У політсилі вважають, що ці плани влади синхронізовані з пропозиціями Бойка-Медведчука.
"Вони – у руслі відомої антиатлантичної ініціативи Коломойського щодо стратегічного розвороту України від Заходу у бік Росії. І все це поставили на порядок денний саме тоді, коли Газпром стрімко втрачає позиції на європейському ринку, а Сполучені Штати посилюють зусилля, щоб заблокували будівництво Північного потоку. В цій критичній ситуації українська влада поспішає Путіну на допомогу", - підкреслили в "євросолідарності".
Зазначається, що категорична неприйнятність відновлення експорту газу з Росії - це червона лінія.
"Україна вже понад п’ять років не купує газу в Росії, і наша енергетична незалежність від агресивної імперії є одним з головним здобутків минулого десятиліття. Відступити від цього – це значить капітулювати перед Росією. І це питання особистої відповідальності не технократа Вітренка, хоча така заява не робить йому честі, а особисто Володимира Зеленського та Дениса Шмигаля. Обом слід перечитати статтю Кримінального кодексу про державну зраду", - йдеться в повідомленні.
""Європейська Солідарність" зробить все можливе, щоби влада зреклася свого зрадницького плану, а у разі необхідності – будемо апелювати до суспільства, щоб оновити червоні фарби під вікнами на Банковій. Так званий дешевий російський газ – це смертоносна зброя, як дешевий сир у мишоловці. Він вже вартував Україні Криму, окупованих районів Донбасу, тисяч і тисяч життів", - підсумували в політсилі.
Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що імпорт газу з Росії вигідний Україні і не вигідний РФ.
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Таким образом, с момента покупки газа европейской компанией газ становится европейским. А где они его купили не касается ни меня, ни вас, ни мокшандии.
пока все спорят-шо дешевле через роттердам,газ или уголь-а у тебя уже и то,и то
Пока меня газ вполне устраивает по годовому контракту 4,7 грн, если посчитать дрова и уголь, то не думаю, что будет дешевле.
зебилы ..ля...
Сейчас российский газ де-юре перестаёт быть российским на западной границе Украины. Гораздо выгоднее что бы этот же газ менял свой статус сразу при входе в украинскую ГТС. Всё остальное очередная притянутая за уши порохоботская зрада.
Коломойський заявив, що ціни на газ знизяться після виграшу «Слуги народу» на виборах
А вообще зебилняцкий вой - "а вот при Петре..." сильно смахивает на мокшанское "а в Америке негров линчуют!"
1 января 2009 года
С 10.00 «Газпром» в полном объёме прекратил поставки газа в Украину.
28.04. 2010
Продление пребывания Черноморского флота Росии привязано к цене на газ.
16 июн. 2014
Росія перекрила газ Україні
просто феерично - как лахтинские тролли бросились защищать покупки газа в рашке..
Как свидетельствуют расчеты Агентства газовой информации (АГИ) на основе информации "Газпрома", Швейцария, Нидерланды, Германия, Дания, Австрия, Франция и Финляндия платили за газ менее $400 за тысячу кубометров, тогда как для их южных соседей топливо обходилось дороже $400, а для некоторых мелких потребителей - за $500. Средняя цена поставок российского газа в Украину в 2012 году составила $424,5 за 1 тыс. куб. м с учетом скидки $100 за размещение в Крыму базы ВМФ России....... Цена газа для Германии в прошлом году сложилась примерно на уровне $353, что совсем немногим выше среднегодовой спотовой цены газа на ближайшем ликвидном торговом хабе - голландской TTF - $340.
https://interfax.com.ua/news/economic/148552.html
т.е. Украина получала газ по 524 доллара, а Германии, до которой передача газа на 2500 км дальше - по 353..340))
https://www.pravda.com.ua/news/2009/12/12/4533302/ 12 дек. 2009 г
https://www.pravda.com.ua/news/2009/12/12/4533302/ Тимошенко обіцяє МВФ щокварталу підвищувати тарифи на газ .
Ну а про те, що купувати газ і електроенергію у вбивць більше ніж 14 тисяч українців, які окупували нашу територію, обговорювати з вами немає сенсу.
То давай і газ з електроенергією будемо у кацапів купувати.
Якраз буде енергетична кабала, якої ти не можеш розгледіти. Чи команду дали не бачити?
"Ядерне паливо для Рівненської АЕС тепер постачатимуть зі США. Воно поступово має замінити російське"
https://www.youtube.com/watch?v=wi83r6YdrJo&list=UUbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&index=8