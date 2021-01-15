$54 тис. у сумочці: митники викрили в "Борисполі" громадянку України, яка намагалася провезти готівку з ОАЕ. ФОТО
Київські митники зупинили українку, яка намагалася пронести через "зелений коридор" понад 54 тис. доларів (більш ніж 1,5 млн грн) у ручній поклажі. Жінка поверталася через аеропорт "Бориспіль" з ОАЕ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.
За даними відомства, для проходження митного контролю жінка обрала спрощену систему "зелений коридор", яка дозволяє переміщати валюту без письмового декларування в еквіваленті до €10 тис.
Зазначається, що письмової декларації жінка не заповнювала, за консультацією до початку митного контролю не зверталася.
"Відповідно до вітчизняного законодавства, громадянка змогла провезти дозволений ліміт валюти, а решту готівки - $41,85 тис., яка переміщувалася з порушенням, Київською митницею вилучено до винесення судом рішення у справі", - йдеться в повідомленні.
Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.
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хотя искренне жаль...и женщину...и деньги
СО Г Л А С Е Н!!
Эх хорошо всему миру закажу, давайте уж в криптовалюте, браточки
Украинская таможня изъяла у гражданина России валюту в эквиваленте 8240 евро за нарушение ст. 471 ТК (Таможенного кодекса) Украины, в связи с чем он обратился к адвокату за правовой помощью.
Гражданин России Д.В. 04.04.2013 г. прилетел в г. Харьков рейсом №110 «Внуково-Харьков».
Имея при себе валюту в эквиваленте 18240 евро, Д.В. в международном зале «Прилет» МАПП «Харьков-аэропорт» при таможенном оформлении решил избрать формой прохождения таможенного контроля «зеленый коридор» и письменно не задекларировал валютные ценности.
При осмотре валютных ценностей сотрудниками Харьковской областной таможни было установлено, что на момент таможенного контроля сумма находящейся у Д.В. валюты на 8240 евро превышала границу прохождения по «зеленому коридору».
Инспектором Харьковской областной таможни в отношении Д.В. был составлен протокол о нарушении таможенных правил в порядке ст.ст. 490, 494, п. 1 ч. 2 ст. 508 ТК (Таможенного кодекса) Украины.
В отношении Д.В. было возбуждено административное дело по факту совершения им правонарушения, предусмотренного ст. 471 ТК Украины (нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного таможенного контроля).
Согласно Инструкции НБУ «О перемещении наличных денежных средств и банковских металлов через таможенную границу Украины» №148 от 27.05.2008 г. физическое лицо имеет право ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличные денежные средства в сумме, которая не превышает в эквиваленте 10000 евро, без письменного декларирования таможенному органу.
Ст. 471 ТК Украины за нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля предусмотрено административное наказание в виде штрафа 1700 грн. и конфискация товаров, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено.
https://timlawyer.com.ua/narushenie-pravil Предметы нарушения (валюта в эквиваленте 8240 евро) были изъяты и сданы в кассу областной таможни для обеспечения последующей судебной конфискации в доход государства.
При рассмотрении дела в суде представитель областной таможни и прокурор требовали привлечь Д.В. к административной ответственности в виде штрафа в сумме 1700 грн, а также конфискации в доход государства изъятой у него валюты в сумме эквивалент 8240 евро, на что адвокат представил мотивированные возражения.
Суд поддержал правовую позицию адвоката-защитника и ограничился административным штрафом в отношении Д.В. в сумме 1700 грн, обязав таможню вернуть ему изъятые валютные ценности.
И платить налог.