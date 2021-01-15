$54 тис. у сумочці: митники викрили в "Борисполі" громадянку України, яка намагалася провезти готівку з ОАЕ. ФОТО

Київські митники зупинили українку, яка намагалася пронести через "зелений коридор" понад 54 тис. доларів (більш ніж 1,5 млн грн) у ручній поклажі. Жінка поверталася через аеропорт "Бориспіль" з ОАЕ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

За даними відомства, для проходження митного контролю жінка обрала спрощену систему "зелений коридор", яка дозволяє переміщати валюту без письмового декларування в еквіваленті до €10 тис.



Фото: Держмитниця

Зазначається, що письмової декларації жінка не заповнювала, за консультацією до початку митного контролю не зверталася.

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"Відповідно до вітчизняного законодавства, громадянка змогла провезти дозволений ліміт валюти, а решту готівки - $41,85 тис., яка переміщувалася з порушенням, Київською митницею вилучено до винесення судом рішення у справі", - йдеться в повідомленні.

Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.