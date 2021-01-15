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$54 тис. у сумочці: митники викрили в "Борисполі" громадянку України, яка намагалася провезти готівку з ОАЕ. ФОТО

Київські митники зупинили українку, яка намагалася пронести через "зелений коридор" понад 54 тис. доларів (більш ніж 1,5 млн грн) у ручній поклажі. Жінка поверталася через аеропорт "Бориспіль" з ОАЕ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

За даними відомства, для проходження митного контролю жінка обрала спрощену систему "зелений коридор", яка дозволяє переміщати валюту без письмового декларування в еквіваленті до €10 тис.

$54 тис. у сумочці: митники викрили в Борисполі громадянку України, яка намагалася провезти готівку з ОАЕ 01
Фото: Держмитниця

Зазначається, що письмової декларації жінка не заповнювала, за консультацією до початку митного контролю не зверталася.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київські митники вилучили золотий годинник з діамантами вартістю понад 1,5 млн грн та раритетні монети. ФОТОрепортаж

"Відповідно до вітчизняного законодавства, громадянка змогла провезти дозволений ліміт валюти, а решту готівки - $41,85 тис., яка переміщувалася з порушенням, Київською митницею вилучено до винесення судом рішення у справі", - йдеться в повідомленні.

Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Автор: 

Бориспіль (1147) валюта (2456) Київ (19788) митниця (1884)


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Топ коментарі
+18
медсестрой работала
$54 тис. у сумочці: митники викрили в "Борисполі" громадянку України, яка намагалася провезти готівку з ОАЕ - Цензор.НЕТ 4678
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15.01.2021 14:27 Відповісти
+11
А с какого перепуга на ввоз ограничение суммы? Везде вывоз ограничен, а у нас ввоз?
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15.01.2021 14:05 Відповісти
+9
Теперь получается, что в ОАЭ ее практически насиловали...
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15.01.2021 14:03 Відповісти
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Не вижу фотки разоблачённой гражданки! -- хотя бы до трусиков...*)
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15.01.2021 13:57 Відповісти
Дуже увлєчєни. Не до ХВотки зараз. Не заважайте.
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15.01.2021 14:00 Відповісти
Спочатку прочитав увлєчлєни, потiм увелiчєнi. Ну сутi справи не мiняє
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15.01.2021 14:11 Відповісти
А там будет на что посмотреть! Не каждый сможет насоса..... заработать 54 тыс. дол!
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15.01.2021 14:00 Відповісти
Все таки 50 тиШ зєлєні перед очима
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15.01.2021 14:01 Відповісти
уни посчитали неудобным публиковать фото данной гражданки без труселей,
хотя искренне жаль...и женщину...и деньги
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15.01.2021 14:06 Відповісти
"женщину" совсем не жаль
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15.01.2021 14:13 Відповісти
ну почему же, вдруг она просто дервишам ногти делала или их ослам
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15.01.2021 14:15 Відповісти
медсестрой работала
$54 тис. у сумочці: митники викрили в "Борисполі" громадянку України, яка намагалася провезти готівку з ОАЕ - Цензор.НЕТ 4678
показати весь коментар
15.01.2021 14:27 Відповісти
Теперь получается, что в ОАЭ ее практически насиловали...
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15.01.2021 14:03 Відповісти
как в анекдоте когда ковбои задаром дерьма наелись)
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15.01.2021 14:15 Відповісти
Как раз изнасиловали её в Украине.
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15.01.2021 14:50 Відповісти
ЗеЛенка вернулась, а в коридоре словили
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15.01.2021 14:03 Відповісти
Да кто на такую образину позарится? ))
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15.01.2021 14:07 Відповісти
Так она "сбитое" ею золото и люстры там сдавала.. А на нее никто и не зарился
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15.01.2021 14:11 Відповісти
А с какого перепуга на ввоз ограничение суммы? Везде вывоз ограничен, а у нас ввоз?
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15.01.2021 14:05 Відповісти
М У Д Р О!
СО Г Л А С Е Н!!
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15.01.2021 14:08 Відповісти
Физическое лицо - резидент независимо от возраста имеет право ввозить в Украину наличность в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 евро, при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме и при наличии документов, подтверждающих снятие наличности со счетов в банках (финансовых учреждениях), исключительно на ту сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 евро. Срок действия таких документов 30 календарных дней, начиная со дня выдачи.
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15.01.2021 14:08 Відповісти
Спасибо, буду знать, скажу другим, предупрежу....
Эх хорошо всему миру закажу, давайте уж в криптовалюте, браточки
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15.01.2021 14:12 Відповісти
Меня удивляет что с такой суммой она еще через зеленый коридор поперлась....
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15.01.2021 14:14 Відповісти
поверила Зеленскому!
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15.01.2021 14:16 Відповісти
А мене не дивує. Декларувати, мабуть, не могла, бо немає документів про походження. Думаю, вже не раз провозила. Через зелений коридор 9 разів з 10 проходиш спокійно, ніхто нічого не перевіряє. Ще й великий шанс, що навіть якщо зупинять, подивляться лише багаж, сумочку не будуть. На це й розраховувала. А не тут то було.
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15.01.2021 14:44 Відповісти
Вы хотите, чтоб вас потом взрывали и по голове били чуваки, которым потом заплатят этими деньгами? Или вы думаете, что вся прокацапская гоп-стоп тусовка забесплатно кучкуется, и питается воздухом и солнечным светом?
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15.01.2021 14:44 Відповісти
Тю а шо такое? Писичка вернулась с заработков. Не насосала же...
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15.01.2021 14:07 Відповісти
Не додумалась в Эмиратах сказать что бы на карту Привата кидали деньги....
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15.01.2021 14:16 Відповісти
На Дубайской бирже труда всегда высокие пособия
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15.01.2021 14:09 Відповісти
https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-sud-obmezhivsya-shtrafom-dlya-rosiyskogo-kontrabandista-yakiy-khotiv-pidkupiti-prikordonnika-202101151271513 У Харкові суд обмежився штрафом для російського контрабандиста, який хотів підкупити прикордонника

$54 тыс. в сумочке: таможенники разоблачили в "Борисполе" гражданку Украины, пытавшуюся провезти наличку из ОАЭ - Цензор.НЕТ 3438
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15.01.2021 14:09 Відповісти
Насосалась нефти в эмиратах...
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15.01.2021 14:09 Відповісти
Изъятие валюты у гражданина РФ за нарушение ст. 471 ТК Украины
$54 тис. у сумочці: митники викрили в "Борисполі" громадянку України, яка намагалася провезти готівку з ОАЕ - Цензор.НЕТ 6799Украинская таможня изъяла у гражданина России валюту в эквиваленте 8240 евро за нарушение ст. 471 ТК (Таможенного кодекса) Украины, в связи с чем он обратился к адвокату за правовой помощью.
Гражданин России Д.В. 04.04.2013 г. прилетел в г. Харьков рейсом №110 «Внуково-Харьков».
Имея при себе валюту в эквиваленте 18240 евро, Д.В. в международном зале «Прилет» МАПП «Харьков-аэропорт» при таможенном оформлении решил избрать формой прохождения таможенного контроля «зеленый коридор» и письменно не задекларировал валютные ценности.
При осмотре валютных ценностей сотрудниками Харьковской областной таможни было установлено, что на момент таможенного контроля сумма находящейся у Д.В. валюты на 8240 евро превышала границу прохождения по «зеленому коридору».
Инспектором Харьковской областной таможни в отношении Д.В. был составлен протокол о нарушении таможенных правил в порядке ст.ст. 490, 494, п. 1 ч. 2 ст. 508 ТК (Таможенного кодекса) Украины.
В отношении Д.В. было возбуждено административное дело по факту совершения им правонарушения, предусмотренного ст. 471 ТК Украины (нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного таможенного контроля).

Согласно Инструкции НБУ «О перемещении наличных денежных средств и банковских металлов через таможенную границу Украины» №148 от 27.05.2008 г. физическое лицо имеет право ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличные денежные средства в сумме, которая не превышает в эквиваленте 10000 евро, без письменного декларирования таможенному органу.
Ст. 471 ТК Украины за нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля предусмотрено административное наказание в виде штрафа 1700 грн. и конфискация товаров, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено.
https://timlawyer.com.ua/narushenie-pravil Предметы нарушения (валюта в эквиваленте 8240 евро) были изъяты и сданы в кассу областной таможни для обеспечения последующей судебной конфискации в доход государства.

При рассмотрении дела в суде представитель областной таможни и прокурор требовали привлечь Д.В. к административной ответственности в виде штрафа в сумме 1700 грн, а также конфискации в доход государства изъятой у него валюты в сумме эквивалент 8240 евро, на что адвокат представил мотивированные возражения.
Суд поддержал правовую позицию адвоката-защитника и ограничился административным штрафом в отношении Д.В. в сумме 1700 грн, обязав таможню вернуть ему изъятые валютные ценности.
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15.01.2021 14:13 Відповісти
Везла щоб заплатити за комуналку
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15.01.2021 14:22 Відповісти
в трусах треба валюту перевозити!
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15.01.2021 14:41 Відповісти
Идиоты, должны радоваться, что в страну валюту ввозят, а не вывозят.
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15.01.2021 14:42 Відповісти
+100
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15.01.2021 14:52 Відповісти
Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя в Украине быть богатой такой...
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15.01.2021 14:43 Відповісти
Дебилы, разрешите ввозить валюту в страну
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15.01.2021 14:51 Відповісти
Плять скоты , человек вез честно заработанные деньги
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15.01.2021 14:53 Відповісти
А раз все равно потом деньги отберут, то больше она никому и минет не сделает. Пойдет на завод шлифовальщицей.
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15.01.2021 20:57 Відповісти
так она что их разве украла? ну какая кому разница сколько у кого денег и сколько куда он их везёт или у нас надо и трусы на выворот всем показывать???
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15.01.2021 14:54 Відповісти
В ОАЕ - це кишенькові гроші для тамтешніх арабів.
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15.01.2021 15:07 Відповісти
та хоч би до 100 тис . в людей є можливосі і вміння то чому ні?
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15.01.2021 15:28 Відповісти
Нашли в сумочке, потому что в другие места не влазит.
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15.01.2021 16:02 Відповісти
девка работала до мозолей .....А вы ей мешаете завезти денег Не декларировать же ей, как она их заработала
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15.01.2021 16:05 Відповісти
Вот ироды, забрали у малышки карманные расходы) Может папика доила, может сама))
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15.01.2021 16:52 Відповісти
Ей надо было брать чек после кажого раза.
И платить налог.
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15.01.2021 18:46 Відповісти
 
 