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Новини
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Розробляється законопроєкт, який дасть можливість скоротити розрив у тарифах на газ у різних регіонах України, - Шмигаль

Розробляється законопроєкт, який дасть можливість скоротити розрив у тарифах на газ у різних регіонах України, - Шмигаль

Тариф на розподіл газу "може бути доволі суттєвою цифрою в платіжці і дуже важливо, щоб люди бачили і розуміли, як вона формується.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На жаль, є доволі великий розрив. Наприклад, у Києві ціна за розподіл становить 0,4 грн, а є у нас окремі галузі, де в окремих містах ціна становить 2,96 грн. Зараз напрацьовується законопроєкт, який дасть можливість значно скоротити цей розрив і впорядкувати ситуацію на ринку розподілу газу для того, щоб ціна була справедливою і ринковою", - розповів глава уряду.

Читайте також: Шмигаль про тариф на газ по 6,99 грн за куб. м: Якщо ціна піде різко вниз, то можемо зняти це обмеження

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський зібрав нараду Кабінету Міністрів України, представників НКРЕКП, глави НАК "Нафтогаз України" і фахівців у галузі економіки, електро- та газової енергетики, під час якої було ухвалено рішення про зменшення ціни на газ нижче ринкової.

Раніше повідомлялося, що МВФ стурбований наміром українського уряду найближчим часом ухвалити рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів.

Пізніше Шмигаль повідомив про конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом щодо ціни на природний газ.

Автор: 

газ (10520) Тарифи на газ (1063) Шмигаль Денис (4671)


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Топ коментарі
+4
Сказочник.Украинский газ в первую очередь для обеспечения Украинского Народа,
а потом перекупщиков.
а про электроэнэргию - тут и обсуждать нечего,и не надо расказывать сказки о
ценах в Европе и где то на Мадагаскаре...
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15.01.2021 16:05 Відповісти
+3
На совещании у Разумкова по поводу тарифов на газ (были Витренко, Коболев, Шмыгаль и др.) подтверждено что цена 6,99 будет действовать только на февраль-март 2021 года. Т.е. после формального понижения на 10 %, последуют более массивное повышение цен на газ для населения.(с)
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15.01.2021 14:20 Відповісти
+3
Шмаркля, так сколько всё-таки стоить будет для украинцев ГАЗ НАШЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ДОБЫЧИ? Ты, Гида, так ни разу нам и не сказал?
ГДЕ НАШ УКРАИНСКИЙ ГАЗ И НАШИ ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ ЦЕНЫ?
ХВАТИТ ЛГАТЬ И ВПАРИВАТЬ НАМ ЦЕНЫ И ГАЗ НА КАКИХ-ТО МИФИЧЕСКИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ХАБАХ.
У нас есть свой ДЕШЁВЫЙ газ, которого хватит на всех УКРАИНЦЕВ, а ты его ВОРУЕШЬ вместе с Зебилом и его бандой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.01.2021 14:48 Відповісти
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Лучше бы газовые месторождения с таким усердием разрабатывали, а не законы, которые потом отменяете. или просто кладете под сукно.
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15.01.2021 14:17 Відповісти
Люди Светлого Будущего! -- с тёмным прошлым и мутным настоящим...
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15.01.2021 14:17 Відповісти
На совещании у Разумкова по поводу тарифов на газ (были Витренко, Коболев, Шмыгаль и др.) подтверждено что цена 6,99 будет действовать только на февраль-март 2021 года. Т.е. после формального понижения на 10 %, последуют более массивное повышение цен на газ для населения.(с)
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15.01.2021 14:20 Відповісти
"Укрэнерго" готовит план веерных отключений электроэнергии." .....Доприкалывались .
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15.01.2021 14:25 Відповісти
нагнули зебилов, а потом конфетку в рот, чтобы не ворчали.
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15.01.2021 14:26 Відповісти
Ставка "сниженного на 30%" тарифа на газ 2021 по версии Зеленого и К - 6,99.. Ставка декабря 2020 тарифа на газ - 6,33 ....Вообще то это увеличение на 10% !!!
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15.01.2021 14:28 Відповісти
Ті не понімаєшь, єто зменшення!
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15.01.2021 17:00 Відповісти
жидовские мансы
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15.01.2021 14:24 Відповісти
повне перекриття трас,митниць бестроково!
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15.01.2021 14:32 Відповісти
скоро почнуться віялові вимкнення електроенергії,це в тій країні яка завжди експортувала електроенергію х"№!й знає куда,це жо...а!!!
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15.01.2021 14:33 Відповісти
справедливые и рыночные цены устанавливаются кабмином - цирк )
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15.01.2021 14:37 Відповісти
Шмаркля, так сколько всё-таки стоить будет для украинцев ГАЗ НАШЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ДОБЫЧИ? Ты, Гида, так ни разу нам и не сказал?
ГДЕ НАШ УКРАИНСКИЙ ГАЗ И НАШИ ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ ЦЕНЫ?
ХВАТИТ ЛГАТЬ И ВПАРИВАТЬ НАМ ЦЕНЫ И ГАЗ НА КАКИХ-ТО МИФИЧЕСКИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ХАБАХ.
У нас есть свой ДЕШЁВЫЙ газ, которого хватит на всех УКРАИНЦЕВ, а ты его ВОРУЕШЬ вместе с Зебилом и его бандой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.01.2021 14:48 Відповісти
Сокращать разрыв будем в сторону увеличения?
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15.01.2021 14:52 Відповісти
Сказочник.Украинский газ в первую очередь для обеспечения Украинского Народа,
а потом перекупщиков.
а про электроэнэргию - тут и обсуждать нечего,и не надо расказывать сказки о
ценах в Европе и где то на Мадагаскаре...
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15.01.2021 16:05 Відповісти
Тарифный геноцид продолжается.
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15.01.2021 18:14 Відповісти
 
 