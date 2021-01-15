Розробляється законопроєкт, який дасть можливість скоротити розрив у тарифах на газ у різних регіонах України, - Шмигаль

Тариф на розподіл газу "може бути доволі суттєвою цифрою в платіжці і дуже важливо, щоб люди бачили і розуміли, як вона формується.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На жаль, є доволі великий розрив. Наприклад, у Києві ціна за розподіл становить 0,4 грн, а є у нас окремі галузі, де в окремих містах ціна становить 2,96 грн. Зараз напрацьовується законопроєкт, який дасть можливість значно скоротити цей розрив і впорядкувати ситуацію на ринку розподілу газу для того, щоб ціна була справедливою і ринковою", - розповів глава уряду.

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Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський зібрав нараду Кабінету Міністрів України, представників НКРЕКП, глави НАК "Нафтогаз України" і фахівців у галузі економіки, електро- та газової енергетики, під час якої було ухвалено рішення про зменшення ціни на газ нижче ринкової.

Раніше повідомлялося, що МВФ стурбований наміром українського уряду найближчим часом ухвалити рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів.

Пізніше Шмигаль повідомив про конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом щодо ціни на природний газ.